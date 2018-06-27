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Посольство России прокомментировало планы Лондона выкупить дом Скрипаля

Действия властей Великобритании в отношении якобы загрязненных объектов недвижимости в Солсбери по «делу Скрипаля» будут рассматриваться Россией как попытка избежать прозрачного расследования инцидента. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь посольства России в Великобритании.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники сообщило о том, что британские власти собираются выкупить дома бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и пострадавшего полицейского Ника Бейли. Стоимость дома Скрипаля оценили в 350 000 фунтов (около $464 000), дома Бейли – в 430 000 фунтов (приблизительно $570 000). Всего на выкуп имущества, в том числе автомобилей и семейного имущества, будет потрачено около 1 млн фунтов стерлингов налогоплательщиков. Имущество Скрипаля и Бейли было признано непригодным из-за заражения нервно-паралитическим веществом.

По словам пресс-секретаря посольства, Россия попросила британскую сторону предоставить информацию о том, какие действия будут предприняты в отношении данного имущества. «Любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», – пояснил пресс-секретарь.

По его словам, посольство направило очередную ноту в британский МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию в СМИ о выкупе домов пострадавших. «Дело об отравлении Скрипалей планомерно засекречивается британскими властями», – добавил пресс-секретарь.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в начале марта возле торгового центра в Солсбери в бессознательном состоянии. Их госпитализировали. Врачи оценивали состояние здоровья Скрипалей как крайне тяжелое. По мнению следствия, их пытались отравить нервно-паралитическим веществом типа «Новичок». Сержант британской полиции Ник Бейли, прибывший одним из первых на место происшествия, в тот же день почувствовал себя плохо. В критическим состоянии его госпитализировали. Сергей и Юлия Скрипаль, по информации британской стороны, до сих пор получают лечение.

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