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Экс-руководителя МЧС Пучкова выдвинут в сенаторы от Приморья

Экс-министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков, не вошедший в состав нового правительства, будет предложен на пост сенатора от Приморья. Это подтвердил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

«Да, он [Пучков] будет у нас в Совете Федерации», - передало слова Тарасенко агентство ТАСС. Врио губернатора уточнил, что в соответствии с законом кандидат не один: «Еще есть кандидатуры, поэтому мы будем принимать решение 30 числа [июня]». Тарасенко добавил, что лично он считает, что место сенатора должен занять Пучков.

О том, что Пучков может стать сенатором от Приморья, заявила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отмечая, что решение не принято. «Что касается Пучкова, то предполагается, что он пойдет в тройке от (действующего) губернатора, и в случае его победы на выборах станет сенатором от Приморского края», — сказала Матвиенко «РИА Новости».

Пучков много лет работал с основателем МЧС Сергеем Шойгу и сменил его в должности министра по ЧС в 2012 г. Слухи об отставке Пучкова появились еще в 2016 г. и приобрели настойчивый характер после публикаций о развале противопожарной службы МЧС в связи с трагедией «Зимней вишни» в Кемерове 25 марта этого года.

В новом правительстве Пучкова на посту руководителя МЧС сменил замдиректора ФСБ Евгений Зиничев. В 2016 г. он в течение двух месяцев был и. о. губернатора Калининградской области, а до этого служил в Федеральной службе охраны адъютантом президента.

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