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Суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы

Городской суд Тбилиси признал виновным бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в организации нападения на экс-депутата парламента страны Валерия Гелашвили и заочно приговорил его к шести годам лишения свободы, сообщает грузинский «Первый канал».

Нападение на Гелашвили было совершено в 2005 г. Бывшего депутата остановили в центре Тбилиси сотрудники полиции, выволокли из автомобиля и избили. Уголовное дело было возбуждено в 2013 г. после смены власти в стране. Саакашвили предъявили обвинения в организации нанесения тяжкого вреда здоровью и в злоупотреблении властью с применением насилия.

Обвинения по делу также были предъявлены бывшему министру внутренних дел Вано Мерабишвили, экс-руководителю специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа и бывшему руководителю управления того же департамента Гия Сирадзе. Мерабишвили получил шесть лет девять месяцев тюрьмы, Кодуа и Сирадзе – по девять лет.

Одним из основных свидетелей обвинения в суде выступила бывший председатель парламента Нино Бурджанадзе, которая заявила, что лично слышала от Саакашвили о планах расправы над Гелашвили.

Это второй обвинительный приговор в отношении Саакашвили в Грузии. В январе 2018 г. грузинский суд приговорил экс-президента к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в Тбилиси в 2006 г. сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями при помиловании полицейских, осужденных за убийство Гиргвлиани, в обход комиссии по помилованию.

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