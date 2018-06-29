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CNN узнал о планах Трампа заключить сделку с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассчитывает заключить с российским президентом Владимиром Путиным сделку по Сирии, которая позволит ускорить вывод американских войск из региона. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме. Тема будет обсуждаться в ходе предстоящей встречи Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки.

Речь идет о создании на юго-западе Сирии зоны отчуждения и передаче контроля над территорией близ границы с Иорданией ведущим здесь наступление сирийским правительственным силам при поддержке России. Эта тема затрагивалась, в частности, 25 июня на встрече Трампа с королем Иордании Абдаллой II.

При этом Вашингтон будет настаивать на гарантиях безопасности поддерживаемой США сирийской оппозиции и обеспечении ее беспрепятственного выхода из региона.

Также Трамп ищет поддержки Москвы в ограничении присутствия проиранских сил на юге Сирии. Их активизация крайне беспокоит Израиль.

Даже если Трампу удастся договориться с Путиным, неясно, сможет ли Россия выполнить эти условия, отмечают источники CNN.