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Песков отказался дискутировать о повторении в России дефолта 1998 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать прогноз экономистов Bank of America о возможном повторении кризиса 1998 г., в результате которого Россия объявила о дефолте. «Не знаю, чем они руководствовались, поэтому не стал бы вступать с ними в дискуссию», — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов в среду.

На вопрос, означает ли его спокойствие, что «все будет хорошо», Песков ответил: «Наверняка».

Ранее Bloomberg со ссылкой на экспертов из Bank of America написало, что в скором времени мир может вновь столкнуться с финансовым кризисом, подобным тому, что был в 1997-1998 гг. Аналитики объясняли свои опасения повторением трендов на рынках.

Эксперты кредитной организации сравнили нынешнюю ситуацию на рынках с той, что сложилась в 1998 г. Они обратили внимание на схожую динамику индексов. «Устойчивый рост в США, сглаживание кривой доходности облигаций, сокращающиеся рынки развивающихся стран — все это похоже на эхо событий 20-летней давности», — констатировал ведущий инвестаналитик Bank of America Майкл Хартнетт.

В то же время, как указывало агентство, подобная ситуация сейчас вызвана иными факторами. Снижение стоимости валют развивающихся стран является относительным и происходит на фоне усиления США. К 2020 г., как ожидается, рост экономик стран Азии составит 6%.

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