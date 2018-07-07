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КНДР назвала «грабительскими» требования США по ядерному разоружению

Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США о денуклеаризации, которая была обозначена американской стороной в ходе переговоров на этой неделе. Об этом говорится в заявлении неназванного представителя министерства иностранных дел КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

Заявление появилось через несколько часов после завершения двухдневного визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян. Американский чиновник должен был договориться о деталях реализации договоренностей о ядерном разоружении КНДР, которые были достигнуты северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на встрече 12 июня в Сингапуре.

«Мы ожидали, что США представят продуктивные меры, способствующие укреплению доверия согласно духу саммита КНДР – США, и мы решим, как мы будем их реализовывать, – говорится в заявлении. – США просто выступили с односторонними и разбойными требованиями денуклеаризации <...>, которые противоречат духу саммита».

Северокорейская сторона называет переговоры «действительно разочаровывающими».

По итогам встречи с Трампом 12 июня Ким Чен Ын подтвердил планы полной денуклеаризации Корейского полуострова, однако о конкретных сроках стороны не договорились.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре