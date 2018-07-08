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В аэропорту Варшавы 14 человек пострадали при утечке химикатов

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Четырнадцать сотрудников аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве пострадали при утечке токсичного вещества, которая произошла в главном грузовом терминале. Об этом сообщает государственная пожарная служба Польши.

Пресс-секретарь воздушных ворот Хуберт Войчеховский уточнил, что все пострадавшие направлены в больницу под наблюдение врачей. Он добавил, что пострадавшие жалуются на тошноту и головную боль.

«Утечка не повлекла за собой никакой угрозы для пассажиров и не повлияла на работу аэропорта», - заметил Войчеховский. Он подчеркнул, что ситуация под контролем ответственных служб.

По предварительной информации, неизвестное вещество - фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках. Утечка, предположительно, произошла из одной из них. На месте работает специализированная группа химического и экологического надзора.

Вещество фенилацетонитрил (цианистый бензил) используется в фармацевтической промышленности для синтеза лекарств. При горении производит яд — синильную (цианистоводородную) кислоту.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Политика
Новости

На поверхность из пещеры в Таиланде подняли первых детей

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Спасатели вывели на поверхность первые две группы детей из четырех, заблокированных в пещере в таиландской провинции Чианграй. Об этом сообщает BBC. Сейчас спасенные дети находятся в полевом госпитале, расположенном у входа в пещеру. Они проходят медицинское обследование.

Ранее в районе пещеры на севере Таиланда спасатели начали спасательную операцию. Предполагалось, что первых детей из пещеры выведут к 21.00 по местному времени (17.00 мск). Местные власти предупреждали, что спасательная операция может занять несколько дней. В общей сложности аквалангистам предстоит вывести на поверхность 12 подростков и их тренера.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, уточнял, что дети смогут выбраться из пещеры, лишь проплыв сквозь туннели с водой. При этом, по его словам, они психологически к этому готовы.

Группа из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде 23 июня. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.

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Политика
Новости

Путин назвал российских футболистов героями после матча с Хорватией

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Президент Владимир Путин отметил волевую игру футболистов сборной России в матче против команды Хорватии, российский лидер считает их героями. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля уточнил, что президент смотрел матч. «(Путин) смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!» - рассказал Песков. Он добавил, что Путин пригласил футболистов вместе с тренером на обсуждение итогов соревнований.

Кроме того, президент позвонил тренеру российской сборной Станиславу Черчесову дважды 7 июля: пожелал успехов перед игрой и после матча отметил красивую игру команды. Песков отметил, что российские власти желают успехов тем, кто прошел дальше в чемпионате.

Тренер российской сборной подтвердил звонки Путина с поддержкой команды. «После игры к нам в раздевалку зашел премьер-министр Дмитрий Медведев, успокаивал, желал успеха. Владимир Владимирович Путин звонил днем, сейчас тоже позвонил, поздравил с хорошей игрой», - приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Сборная России 7 июля уступила сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 2:2. Хорватская команда одержала победу в серии послематчевых пенальти. Присутствовавший на матче премьер-министр Дмитрий Медведев выразил восхищение игрой российских футболистов. В своем Instagram председатель правительства поблагодарил российскую сборную за игру на ЧМ-2018.

Слезы после матча России и Хорватии

Политика
Новости

Спасатели начали операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде

Ведомости
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В Таиланде началась операция по спасению школьников и их тренера, заблокированных наводнением в подземной пещере. Об этом сообщает Bangkok Post. Издание отмечает, что первого ребенка спасатели планируют вывести к вечеру 8 июля.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, подтвердил, что первого спасенного планируется вывести из пещеры к 21.00 по местному времени (17.00 мск). Согласно плану, мальчики смогут выбраться из пещеры, лишь проплыв сквозь туннели с водой. При этом, по его словам, они психологически к этому готовы.

По словам источника издания, школьников разделят на четыре группы. В первую войдут четыре человека, в оставшиеся - по три. Каждого школьника будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры планируют эвакуировать их тренера. В операции, по информации телеканала Sky News, участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландских ВМС «морские котики».

Группа из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер по футболу 23 июня оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде в результате наводнения. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров. Мальчиков и тренера нашли примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда вошли.

Политика
Новости

The Guardian узнала об 11 встречах спонсора Brexit с российским послом

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Самый крупный спонсор кампании по выходу Великобритании из Евросоюза Аррон Бэнкс как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

По данным издания, встречи проходили перед референдумом и в течение двух месяцев после него. Документы, предоставленные газете изданием The Observer, свидетельствуют о том, что российское посольство направило предпринимателю еще четыре приглашения, но непонятно, принял ли он их.

Газета напоминает, что в течение последних лет Бэнкс заявлял, что виделся с российским послом лишь раз во время «ланча с выпивкой». Позже The Observer узнала, что встречи проходили неоднократно.

The Guardian указывает, что средства на кампанию Brexit могли привлекаться посредством сделки по продаже доли российской фирмы «Алроса» американским инвесторам, что помогло выручить $813 млн в российский бюджет. Cделка состоялась через несколько дней после референдума в июне 2016 г.

Бэнкс владеет страховой компанией GoSkippy. В 2014 г. он пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов партии Ukip, поддерживающей выход Великобритании из ЕС. Вскоре бизнесмен сблизился с лидером партии Найджелом Фараджем и принял участие во встрече с Дональдом Трампом в 2016 г.

Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit

Стиль жизни
Новости

Англия обыграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018

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Сборная Англии обыграла команду Швеции на чемпионате мира по футболу со счетом 2:0 и вышла в полуфинал.

Мячи в ворота шведов забили защитник Гарри Магуайр и полузащитник Деле Алли на 30-й и 59-й минутах. Футболисты сборной Швеции создали несколько опасных моментов у ворот соперника, но реализовать их так и не смогли. Матч проходил на стадионе в Самаре.

Англия не могла пробиться в полуфинал мирового футбольного первенства на протяжении 28 лет.

Теперь в полуфинале англичане встретятся на московском стадионе «Лужники» 11 июля с победителем игры между сборными России и Хорватии, которая состоится в субботу в Сочи.

Слезы чемпионата мира по футболу

Политика
Новости

КНДР назвала «грабительскими» требования США по ядерному разоружению

Ведомости
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Северная Корея выразила сожаление по поводу позиции США о денуклеаризации, которая была обозначена американской стороной в ходе переговоров на этой неделе. Об этом говорится в заявлении неназванного представителя министерства иностранных дел КНДР, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейское центральное информационное агентство.

Заявление появилось через несколько часов после завершения двухдневного визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян. Американский чиновник должен был договориться о деталях реализации договоренностей о ядерном разоружении КНДР, которые были достигнуты северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом на встрече 12 июня в Сингапуре.

«Мы ожидали, что США представят продуктивные меры, способствующие укреплению доверия согласно духу саммита КНДР – США, и мы решим, как мы будем их реализовывать, – говорится в заявлении. – США просто выступили с односторонними и разбойными требованиями денуклеаризации <...>, которые противоречат духу саммита».

Северокорейская сторона называет переговоры «действительно разочаровывающими».

По итогам встречи с Трампом 12 июня Ким Чен Ын подтвердил планы полной денуклеаризации Корейского полуострова, однако о конкретных сроках стороны не договорились.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Сингапуре

Политика
Новости

Жена арестованного главы Серпуховского района готова заменить его на выборах

Ведомости
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Супруга арестованного главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия Шестун подала документы для выдвижения на выборы главы района. Об этом сообщил адвокат Шестуна Павел Беспалов.

Этот шаг предпринят на тот случай, если самого Шестуна под каким-либо предлогом не допустят до выборов, уточняет защитник.

Официальные представители и адвокаты Шестуна подали в территориальный избирком документы на его выдвижение на выборах главы района. Однако поданный пакет документов для регистрации не полон: до сих пор отсутствует нотариальная доверенность от имени Шестуна на право представления его интересов как кандидата ее по-прежнему не выдает руководство СИЗО-5 УФСИН по Москве.

Соответствующие документы и жалобы повторно будут направляться в понедельник во ФСИН Москвы и прокуратуру и в Центральную избирательную комиссию, обещает Беспалов.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что находящийся в СИЗО Шестун имеет законодательное право участвовать в выборах.

Технологии
Новости

Илон Маск предложил способы вызволить школьников из пещеры в Таиланде

Ведомости
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Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что вместе со спелеологами обсуждает варианты спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

«Обсуждаем с ними спасательную капсулу, которая была бы достаточно безопасна. Также – монтаж надувной трубы с воздушными шлюзами. [Реализовать второй вариант] меньше шансов, учитывая сложный рельеф, но отлично, если это сработает», – написал Маск на своей странице в Twitter.

12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде в результате наводнения. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.

Спасатели доставляют заблокированным в пещере продукты и кислород. Сейчас в качестве основного способа эвакуации рассматривается погружение с аквалангом. Ранее один из спасателей погиб на обратном пути из пещеры из-за нехватки кислорода.

Проекты вакуумного поезда

Политика
Новости

Сенцов рассказал о своем состоянии в колонии

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Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм, написал из колонии письмо актрисе Римме Зюбиной, в котором рассказал о своем самочувствии. Зюбина опубликовала текст письма на своей странице в Facebook.

«Я чувствую себя нормально, несмотря на 51 день [голодовки], конечно не так прекрасно, как может показаться некоторым уполномоченным правозащитникам, мое здоровье – каждый видит то, что хочет видеть», – написал Сенцов. Письмо датировано 3 июля.

В августе 2015 г. суд признал Сенцова виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину украинский режиссер не признает. С середины мая он держит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

В конце июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила Сенцова в колонии. По ее словам, «Сенцов в хорошей эмоциональной форме, он ходит, интересуется происходящим в мире, смотрит телевизор, новости и футбол, пишет сценарий для фильма». Омбудсмен добавила, что обсуждать вопрос прекращения голодовки осужденный отказался.

Политика
Новости

Мосгоризбирком отказался пустить Гудкова на выборы мэра Москвы

Ведомости
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Председателю Партии перемен (бывшая «Гражданская инициатива») экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову отказано в регистрации кандидатом в мэры Москвы. Такое решение в субботу принял Мосгоризбирком, передает «Интерфакс».

Как сообщила член комиссии Римма Кузнецова, Гудков в положенный срок до 18.00 3 июля представил в комиссию необходимый пакет документов для регистрации кандидатом, однако из необходимых 110 подписей муниципальных депутатов он предоставил лишь 63.

На тех же основаниях в регистрации отказано самовыдвиженцу Владимиру Кувшинову. А в связи с непредоставлением документов в выборах не будут участвовать политик Сергей Митрохин (лидер московского отделения «Яблока», полномочия которого приостановило федеральное бюро партии), журналист Антон Красовский, фермер Герман Стерлигов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и другие заявившиеся на выборы. Ряд кандидатов отказались от продолжения предвыборной гонки самостоятельно.

Как ожидается, решение о регистрации пяти кандидатов, преодолевших муниципальный фильтр, – самовыдвиженца Сергея Собянина, Вадима Кумина (КПРФ), Михаила Дегтярёва (ЛДПР), Михаила Балакина (партия «Союз горожан») и Ильи Свиридова («Справедливая Россия») – будет принято не следующей неделе.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября 2018 г. в единый день голосования.

Как прошел съезд Партии перемен

Политика
Новости

В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант

Ведомости
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Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело против начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина. Ему предъявлены обвинения по статье «халатность» (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает СК.

Отряд Бурсина первым прибыл на место пожара в торговом центре «Зимняя вишня». По версии следствия, Бурсин не организовал работу пожарно-спасательного гарнизона Кемерова, а также ненадлежащим образом организовал разведку пожара в торговом центре.

Бурсин задержан. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.

Ранее суд арестовал руководителя МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и начальника отдела надзора деятельности и профилактической работы по городам Кемерово, Березовский и Кемеровского района МЧС Григория Терентьева. Им предъявлены обвинения в халатности и растрате. По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 гг. проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне».

Кроме того, по обвинению в халатности арестован начальник пожарного караула Сергей Генин. По версии следствия, он проигнорировал слова одного из очевидцев пожара о коротком пути к кинозалам на четвертом этаже торгового центра, где оказались заблокированы люди.

Также арестованы другие фигуранты дела - технический директор «Зимней вишни» Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» (обслуживала пожарную сигнализацию) Игорь Полозиненко, его подчиненный Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин (по версии следствия, он не включил систему оповещения о пожаре), руководитель кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова. 

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Он унес жизни 60 человек, большая часть из которых – дети.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

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