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В аэропорту Варшавы 14 человек пострадали при утечке химикатов

Четырнадцать сотрудников аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве пострадали при утечке токсичного вещества, которая произошла в главном грузовом терминале. Об этом сообщает государственная пожарная служба Польши.

Пресс-секретарь воздушных ворот Хуберт Войчеховский уточнил, что все пострадавшие направлены в больницу под наблюдение врачей. Он добавил, что пострадавшие жалуются на тошноту и головную боль.

«Утечка не повлекла за собой никакой угрозы для пассажиров и не повлияла на работу аэропорта», - заметил Войчеховский. Он подчеркнул, что ситуация под контролем ответственных служб.

По предварительной информации, неизвестное вещество - фенилацетонитрил, хранившийся в 36 бочках. Утечка, предположительно, произошла из одной из них. На месте работает специализированная группа химического и экологического надзора.

Вещество фенилацетонитрил (цианистый бензил) используется в фармацевтической промышленности для синтеза лекарств. При горении производит яд — синильную (цианистоводородную) кислоту.

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