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Матвиенко поприветствовала «французского сидельца» Керимова в Совете Федерации

Ведомости
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Сенатор Сулейман Керимов в пятницу пришел на пленарное заседание Совета Федерации, сообщает «Интерфакс». Керимов длительное время отсутствовал, поскольку был вынужден находиться во Франции из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.

«Давайте поприветствуем нашего французского сидельца», – обратилась к Керимову с улыбкой спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Я очень рада, что вы не сбежали, не струсили, а, как положено, в строгом соответствии с законодательством сумели доказать свою невиновность, снять все обвинения – это заслуживает уважения», – подчеркнула Матвиенко.

В ноябре 2017 г. Керимов был задержан в Ницце. Французские власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Российского сенатора выпустили под залог, но при этом обязали сдать паспорт. За время следствия по согласованию с прокурором Керимов несколько раз приезжал в Россию.

В конце июня обвинения с Керимова были сняты. Он получил обратно свои документы и вернулся в Россию. Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 г. Его состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд (20-е место среди богатейших россиян по версии журнала).

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Технологии
Новости

Матвиенко пристыдила гендиректора «Почты» за незнание зарплат почтальонов

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко упрекнула гендиректора «Почты России» Николая Подгузова в незнании реальных зарплат почтальонов. «Мы еще раз почитали эти справки: очень стыдно за руководителя «Почты», который вообще не владеет... Ну не царское дело, наверное, почтальонами заниматься, а это как путейщик на железных дорогах, так и почтальон - основная опорная фигура во всей системе почты», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»). Она рассказала, что сенаторы изучали положение почтальонов в регионах и выяснили, что некоторые почтальоны получают зарплату ниже МРОТ, а именно –  6-8 тысяч руб. С 1 мая 2018 года согласно Федеральному закону «О минимальном размере оплаты труда» размер заработной платы увеличился до 11 163 руб. в месяц.

Через несколько часов пресс-служба «Почты России» распространила пресс-релиз, посвященный оплате труда почтальонов. В компании утверждают, что работающие на полную ставку сотрудники получают зарплату не ниже МРОТ и все положенные законодательством надбавки. Кроме того, с марта на 5% были повышены оклады всех сотрудников основного производства городских отделений почтовой связи. С 2013 г. средняя зарплата всех сотрудников «Почты» выросла на 37,5% - до 23,6 тыс. рублей, сообщила компания.

Президент Владимир Путин в июне подписал закон о реорганизации «Почты России» из унитарного предприятия в непубличное акционерное общество. В документе говорится, что 100% почтового оператора будет принадлежать государству. В совет директоров войдут 11 человек со сроком полномочий до 5 лет. Они могут принимать решения о назначении или отставке гендиректора «Почты России». Контракт с руководителем подписывается также на срок не более пяти лет.

Николай Подгузов руководит «Почтой России» с июля прошлого года. До назначения он четыре года был заместителем министра экономического развития России. Ранее Валентина Матвиенко уже критиковала его за неудачный запуск беспилотника для доставки почты. «Надо было в детстве в беспилотники играть, а не руководителям «Почты» пиаром заниматься неправильным», — сказала Матвиенко.

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Бизнес
Новости

Илюмжинов назвал «абсолютно незаконным» отстранение от руководства FIDE

Ведомости
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Президент международной шахматной организации (FIDE) Кирсан Илюмжинов считает политическим и «абсолютно незаконным» решение отстранить его от руководства организацией. Об этом он заявил «Интерфаксу». По словам Илюмжинова, он собирается обратиться в спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), а также в международный суд по правам человека. Он отметил, что намерен продолжать исполнять обязанности президента FIDE до октября, когда пройдут выборы нового главы шахматной организации.

В комиссии по этике, которая приняла решение об отстранении, три человека, напомнил Илюмжинов. По его словам, его выбрали на пост представители 110 стран. «Меня не могут отстранить три человека», – добавил он.

Ранее в пятницу Илюмжинова отстранили от должности президента FIDE. Организация сообщала, что такое решение приняла комиссия по этике.

Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле 2018 г. президентский совет организации потребовал его отставки из-за того, что Илюмжинов находится под санкциями США. В октябре пройдут выборы президента FIDE. Илюмжинов говорил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок, а поддержит бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, которого выдвинула FIDE.

Кто попал под новые санкции США

Финансы
Новости

Путин потребовал от президента ВТБ ускорить снижение ставок по кредитам малому бизнесу

Ведомости
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Президент России Владимир Путин потребовал от президента ВТБ Андрея Костина ускорить снижение ставок по кредитам для малого бизнеса. Об этом говорится на сайте Кремля.

Костин на встрече с главой государства рассказал ему, что ставки по кредитам ВТБ для малого бизнеса сейчас более 10%. «Для «малышей» ставки выше 10% сейчас, но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, что условия для этого все есть», - сказал Костин. В свою очередь президент отметил, что в среднем по России ставки для малого бизнеса уже менее 10%. «Гораздо быстрее нужно идти», - прокомментировал Путин темпы снижения ставок.

«По крупным последние 16 кредитов за второй квартал – здесь ставки серьезно снизились, они варьируются от 6,75% где-то до 10%. 7–8% – предприятия торговли, машиностроения, металлургия (это крупные), медицина даже», - добавил Костин.

Он также рассказал президенту, что с начала 2018 г. население в большей степени стало интересоваться депозитами и кредитами в рублях, чем в долларах. «Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны», - отметил президент ВТБ.

По его словам, специалисты банка подготовили ряд предложений, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, «для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов».

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял об увеличении за последние шесть лет количества малых и средних предприятий на треть. Вклад этого сектора в ВВП вырос до 22,3%, говорил он.

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Бизнес
Новости

Reuters назвал стоимость поездок в космос для туристов Blue Origin

Ведомости
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Компания Blue Origin, которая принадлежит основателю интернет-ритейлера Amazon Джеффу Безосу, планирует брать за полеты в космос $200 000-300 000 с человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.

По данным агентства, первые поездки начнутся уже в следующем году. Представители Blue Origin не ответили на запрос Reuters.

В конце 2017 г. Blue Origin успешно провела испытания космического корабля New Shepard. Однако на борту был манекен, а не человек. Об испытаниях полетов с людьми пока не было известно. Предполагается, что космический корабль Безоса будет перевозить до шести космических туристов на высоту 100 км от земной поверхности – к границе космоса, сообщал CBS.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Бизнес
Новости

Абрамович купил пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов

Ведомости
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Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел пентхаус в Лондоне за 30 млн фунтов стерлингов несмотря на визовые проблемы. Об этом пишет The Times.

Пентхаус расположен в небоскребе рядом с «Стэмфорд бридж» – это домашний стадион принадлежащего бизнесмену футбольного клуба «Челси». В этой башне есть также 75 квартир, но у Абрамовича – самая большая, уточняет The Times. По данным газеты, площадь новой недвижимости миллиардера – 6000 кв. м, из окна открывается вид на Темзу. Кроме того, Абрамович заплатил 85 000 фунтов за подземные парковочные места.

Миллиардер приобрел пентхаус еще до появления визовых проблем, отмечает The Times. Сейчас команда архитекторов и дизайнеров продолжает работать, уточняет издание.

Абрамович приезжал в Великобританию по визе инвестора, которая истекла в апреле 2018 г. Хотя официального отказа не было, выдача новой затянулась. Позже стало известно, что Абрамович получил гражданство Израиля. По израильскому паспорту он может жить в Великобритании не более 90 дней из 180. Заявку на получение британской визы миллиардер отозвал, писала The Sun.

Это не единственная недвижимость Абрамовича за рубежом, пишет The Times: у миллиардера есть особняк с 15 спальнями на самой дорогой улице Великобритании, вилла во Франции и три таунхауса в Нью-Йорке. Кроме того, он владеет особняком в центре Тель-Авива, писала газета Times of Israel.

Абрамович входит в число самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $10,8 млрд.

Россияне в Лондоне

Экономика
Новости

Орешкин рассказал о преимуществе поколения 90-х при трудоустройстве

Ведомости
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Поколение 1990-х гг. имеет преимущество на рынке труда с точки зрения конкуренции, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, комментируя будущие изменения на трудовом рынке в связи с запланированной пенсионной реформой.

«Этому поколению, которое рождалось в 1990-е, очень повезло, потому что конкуренция на рынке труда для них будет наименьшая», – сказал он (цитаты по ТАСС). По словам министра, количество рабочих мест растет, поэтому выпускники вузов этого поколения попали в наиболее благоприятные условия.

Орешкин добавил, что по статистике самый низкий уровень безработицы наблюдается среди людей старшего поколения. Он подчеркнул, что правительство не допустит ухудшения ситуации на рынке труда для возрастных работников в связи с повышением пенсионного возраста.

Правительственный законопроект предусматривает постепенное, начиная с 2019 г., повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г.

По данным Минэкономразвития, пенсионная реформа и правительственные меры по улучшению здоровья населения позволят уже в 2019 г. увеличить численность занятых на 300 000 человек, а к 2024 г. – на 1,8 млн по сравнению со сценарием без повышения пенсионного возраста.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров

Политика
Новости

Финляндия ввела погранконтроль с ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Ведомости
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Финляндия восстановит временный контроль на своих границах с другими странами Евросоюза для обеспечения безопасности на период встречи в Хельсинки президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщает финское правительство.

Погранконтроль внутри шенгенской зоны запускается 13 июля с 12.00 и будет снят 17 июля также в полдень. Встреча лидеров двух стран в финской столице запланирована на 16 июля.

Усиленные контрольные меры затронут не всех пассажиров – они будут применяться в отношении граждан, которые вызовут подозрение спецслужб. Дополнительные документы при пересечении границы не потребуются, однако пассажиры должны быть готовы к контролю, уточняется в сообщении. Особое внимание будет уделено аэропорту Хельсинки и портам столицы Финляндии и Турку.

Финляндия на востоке граничит с Россией, на севере – с Норвегией, на северо-западе – со Швецией, на юге имеет морскую границу с Эстонией.

Как Трампа встретили в Европе

Недвижимость
Новости

«Дом.рф» назвал сумму перечисленных застройщиками средств в Фонд защиты дольщиков

Ведомости
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На сегодняшний день взносы на компенсационный счет Фонда перечислили 1300 застройщиков на общую сумму 1,8 млрд руб., говорится в сообщении «Дом.рф».

Компания отмечает, что общая стоимость зарегистрированных объектов составляет 151,2 млрд руб. В фонде застраховано 43 500 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).

Также более 4000 застройщиков публикуют данные о своих объектах, рассказал генеральный директор Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Александр Плутник на совещании при Генеральном прокуроре Российской Федерации Юрии Чайке. По словам Плутника, сегодня собрана информация по более чем 15 700 объектам недвижимости.

Политика
Новости

Кремль пообещал рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании ее сына

Ведомости
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В Кремле узнали об обращении матери режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии, к президенту Владимиру Путину из СМИ, самого письма еще не получили, сказал в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, оно будет рассмотрено (когда поступит)», — пообещал представитель Кремля.

В то же время Песков затруднился оценить перспективы обращения: «Насколько оно сможет стать основанием для конкретных действий, сказать пока не могу». «Если я правильно помню, такие случаи в законе не прописаны. Там подробно прописано, что нужно делать, чтобы инициировать процедуру помилования», — пояснил Песков.

Случаи, когда осужденные в России были помилованы без личной просьбы (в частности, бывшая украинская военнослужащая Надежда Савченко), Песков оставил без комментариев: «Этот вопрос лежит в юридической плоскости, не могу вам на него ответить, это не входит в мою компетенцию».

Обращение матери Олега Сенцова к Владимиру Путину опубликовано на сайте радиостанции «Эхо Москвы». Сенцова призвала президента России проявить милосердие и помиловать ее сына. Сам Сенцов не будет писать Путину о помиловании, говорил ранее адвокат режиссера Дмитрий Динзе.

Олег Сенцов в 2015 г. был признан виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сам Сенцов вину отрицает. С 14 мая он держит голодовку в колонии, требуя освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в России.

Надежда Савченко была осуждена в России в 2016 г. по делу об убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе. Суд пришел к выводу, что летом 2014 г. она воевала в составе украинского батальона «Айдар» на территории Луганской области и навела артиллерийский огонь на съемочную группу. Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы. Сама она вину не признала.

Позднее Путин помиловал Савченко. Ее отправили в Киев, а в Москву из Украины доставили россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых в Киеве называли «бойцами ГРУ». Они были помилованы указом президента Украины Петра Порошенко.

Путин позднее заявил, что главной причиной помилования Савченко стала соответствующая просьба родных погибших журналистов. Их просьба удовлетворена «в связи с соображениями гуманизма», объяснял он.

Недвижимость
Новости

Эксперты назвали районы Москвы с максимальным предложением жилья в продаже

Ведомости
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Сегодня в Москве выставлено на продажу свыше 100 000 квартир и апартаментов как в строящихся домах, так и на «вторичке», подсчитали аналитики компании ЦИАН, проанализировав, как распределяется этот объем по районам.

Больше всего квартир продается в районе Раменки на Западе столицы. На этот район приходится 5,36% всего предложения. При этом три четверти этого объема относится ко вторичному рынку – 75,6%. Это объясняется тем, что в этом районе за последние 10-15 лет было построено большое количество жилых комплексов, квартиры в которых активно приобретались инвесторами, которые сегодня пытаются реализовать свои активы.

На втором месте Пресненский район в центре Москвы (4,79% предложения). Здесь доля новостроек значительно выше – 42,9%, поскольку в районе ведутся продажи в ряде масштабных проектов – RedSide, Neva Towers, Headliner и других.

«Бронза» досталась району Некрасовка на Юго-Востоке столицы (4,03% предложения). Основное предложение здесь сосредоточено в жилых комплексах, возводимых на территории бывших Люберецких полей аэрации – «Некрасовка-парк» и «Некрасовка». За счет этого почти 80% квартир предлагается в новостройках, к вторичному рынку относится только 22,1% предложения.

На четвертом месте район Хорошево-Мневники (4,02% предложения). Здесь также большая часть предложения – новостройки (77,8% лотов). В частности, квартиры в строящихся домах можно приобрести в жилых комплексах «Хорошевский», FreeDOM, Wellton Towers, Wellton Park и др.

Замыкает пятерку районов с максимальным предложением жилья район Хамовники (ЦАО), на который приходится 3,65% лотов. Здесь самая скромная доля новостроек – только 12,2%, а основной объем приходится на «вторичку». Причем здесь можно приобрести как люксовое жилье на так называемой «Золотой миле», так и вполне бюджетные варианты в пятиэтажках между станциями метро «Фрунзенская» и «Спортивная».

Бизнес
Новости

«Челси» уволил главного тренера Антонио Конте

Ведомости
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Лондонский футбольный клуб «Челси», принадлежащий миллиардеру Роману Абрамовичу, объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Антонио Конте. Об этом говорится на официальном сайте футбольного клуба.

Конте работал в «Челси» в течении двух лет. С ним команда выиграла шестой чемпионский титул в Англии и восьмой кубок лиги. В чемпионском сезоне 2016/2017 клуб одержал 30 побед в 38 играх. В следующем сезоне 2017/2018 клуб выступил неудачно, заняв только 5 место, которое не дает право выступить в Лиге Чемпионов.

Forbes оценивает состояние Абрамовича в $10,8 млрд.

Кто больше всего заработал в Лиге чемпионов UEFA

Недвижимость
Новости

Фонд реновации жилья проектирует 90 домов для переселенцев в Москве

Интерфакс
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Фонд реновации жилья в Москве в настоящее время проектирует 90 домов специально по стандартам программы, заявил журналистам заместитель руководителя департамента строительства Москва Александр Ломакин.

«В настоящее время Фонд реновации проектирует 90 домов по стандарту программы реновации, до конца сентября мы планируем объявить торги на определение подрядчика», – сказал Ломакин.

Он добавил, что до конца этого года начнется строительство 15 домов по стандартам программы реновации. Их будут возводить в трех округах – Северном, Северо-Восточном и Восточном. Сдать в эксплуатацию эти дома планируется в 2021 г., добавил Ломакин.

«Говорить о конкретных площадках пока рано, поскольку документация еще в проработке», – сказал замглавы департамента.

Ломакин пояснил, что каждый дом по программе реновации проектируется по индивидуальному проекту. «Мы планируем строить дома на тех площадках, которые у города уже есть, они все крайне индивидуальные, и одна не похожа на другую. Это приводит к тому, что и каждый дом проектируется индивидуально», – добавил Ломакин.

Стандарты отделки квартир для переселенцев были утверждены в начале августа прошлого года. Тогда сообщалось, что при ремонте будут использоваться улучшенные материалы. В мэрии уточнили, что стоимость отделки в квартирах для переселенцев составит 11 100 руб. за кв. м.

Программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа прошлого года. К 2032 г. по ней предполагается расселить 5171 дом, где проживают около 1 млн человек.

Как выглядят дома для переселения по программе реновации