Матвиенко поприветствовала «французского сидельца» Керимова в Совете Федерации
Сенатор Сулейман Керимов в пятницу пришел на пленарное заседание Совета Федерации, сообщает «Интерфакс». Керимов длительное время отсутствовал, поскольку был вынужден находиться во Франции из-за обвинений в уклонении от уплаты налогов.
«Давайте поприветствуем нашего французского сидельца», – обратилась к Керимову с улыбкой спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«Я очень рада, что вы не сбежали, не струсили, а, как положено, в строгом соответствии с законодательством сумели доказать свою невиновность, снять все обвинения – это заслуживает уважения», – подчеркнула Матвиенко.
В ноябре 2017 г. Керимов был задержан в Ницце. Французские власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Российского сенатора выпустили под залог, но при этом обязали сдать паспорт. За время следствия по согласованию с прокурором Керимов несколько раз приезжал в Россию.
В конце июня обвинения с Керимова были сняты. Он получил обратно свои документы и вернулся в Россию. Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 г. Его состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд (20-е место среди богатейших россиян по версии журнала).
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