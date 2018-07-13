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СК предложил ввести в Уголовный кодекс новые статьи о врачебной ошибке

Следственный комитет (СК) и Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» подготовили предложения о введении уголовной ответственности медицинских работников «за преступления по службе», сообщает СК.

Разработанный законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 124.1 о ненадлежащем оказании медицинской помощи (медицинской услуги) и статьей 124.2 о сокрытии нарушения при оказании медицинской помощи, а также изложить в новой редакции статью 235 о незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности.

Сейчас нарушения со стороны врачей квалифицируются по разным статьям УК, ни одна из которых не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности, отмечают в СК. Судебная практика по таким делам также не единообразна. Перед следователем постоянно возникает сложный выбор между несколькими нормами уголовного закона (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, неоказание помощи больному, причинение смерти по неосторожности), которые соответствовали бы совершенному деянию и наступившим последствиям, указывают в СК.

Законодательные предложения рассматривает межведомственная рабочая группа. Она была создана по инициативе председателя СК Александра Бастрыкина и президента союза Леонида Рошаля, отмечается в сообщении. Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, защитив таким образом права как пациентов, так и медицинских работников, подчеркивают в СК.

В 2016 г. в следственные органы поступило почти 5000 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в 2017 г. – более 6000, или на 22% больше. По ним следователи возбудили в 2016 г. 878 уголовных дел, а в 2017 г. – 1791.