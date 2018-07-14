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Трамп сыграет в гольф в Шотландии перед встречей с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует поиграть в гольф на принадлежащем ему гольф-курорте в Шотландии, перед тем как отправиться в Финляндию для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Я прибыл в Шотландию и проведу в Trump Turnberry два дня встреч, телефонных разговоров и, надеюсь, немного гольфа - мой любимый вид упражнений. Погода прекрасная, место невероятное. Завтра я отправляюсь в Хельсинки, чтобы в понедельник встретиться с Владимиром Путиным», - написал Трамп в Twitter.

Как пишет агентство Reuters, в пятницу вечером, когда Трамп только приехал в Trump Turnberry, активист природоохранной организации Greenpeace пролетел на параплане над территорией здания. Трамп спокойно зашел в здание в окружении охраны, описывает агентство. Британская полиция сообщила, что пытается установить личность активиста.

Переговоры Путина и Трампа пройдут в понедельник, 16 июля, во дворце президента Финляндии в центре Хельсинки. Начало встречи назначено на 13.00 по московскому времени. Сначала два президента побеседуют тет-а-тет, затем запланированы переговоры с участием членов обеих делегаций. После Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Переговоры в Хельсинки - первая полномасштабная встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. До сих пор они встречались только на полях разных саммитов. Центральной темой разговора будут перспективы развития отношений России и США, сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков. Сам Трамп говорил, что намерен обсудить с Путиным Украину, Сирию, нераспространение ядерного оружия и предполагаемое вмешательство России в выборы в США.

В пятницу заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в президентские выборы в 2016 г., на которых победил Трамп. По словам Розенштейна, обвиняемые взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвиняют в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании Хиллари Клинтон, в том числе председателя ее избирательного штаба Джона Подесты.

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