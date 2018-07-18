Госдепартамент США выплатил $77 000 гольф-клубу Трампа в Шотландии
Правительство США заплатило более $77 000 шотландскому гольф-клубу американского президента Дональда Трампа, где он находился перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters. Таким образом, официальный визит Трампа в Европу, вероятно, принес доход его бизнес-империи, отмечает агентство.
Документы, с которыми ознакомилось агентство, свидетельствуют о том, что американский госдеп, который обычно организует президентские поездки за границу, с апреля перевел компании Трампа SLC Turnberry Ltd более $77 000. Эта компания владеет курортом, включающим «гостиничные номера для VIP-поездок».
Опрошенные агентством эксперты и бывшие правительственные чиновники отметили, что Трамп не предоставил гарантий, что не получает прямой прибыли от своих действий в качестве президента. Пресс-служба американского внешнеполитического ведомства отказалась комментировать эту информацию, официальные лица Белого дома также не ответили на просьбу агентства о представлении комментариев.
Трамп завершил рабочую часть своего визита в Соединенное Королевство 13 июля. Там он, в частности, принимал участие в саммите НАТО. Затем американский лидер провел выходные в свободном режиме в Шотландии на территории собственного гольф-клуба Trump Turnberry. Там президент США также готовился к встрече в Хельсинки с российским президентом, которая состоялась 16 июля.