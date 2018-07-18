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Путин поблагодарил Мутко по итогам чемпионата по футболу

Президент России Владимир Путин выразил благодарность вице-премьеру Виталию Мутко на совещании с членами правительства, на котором обсуждали в том числе и предварительные итоги проведения чемпионата мира по футболу в России. Текст разговора приводит сайт Кремля.

«Вам хочу слова благодарности сказать. Вы сейчас не занимаетесь напрямую этой работой, но всем хорошо известно, что вы были в начале этого пути, очень многое сделали для подготовки этого чемпионата», – сказал Путин Мутко.

В начале июля премьер Дмитрий Медведев оценил вклад Мутко в успешное выступление сборной на ЧМ-2018. «Это результат работы, конечно, тренерского штаба, главного тренера, результат того, как была выстроена тактика игры, конечно, прекрасно слаженные действия наших игроков. Ну и этим много занимались и раньше – Виталий Леонтьевич [Мутко] много этому сил отдал в определенный период», – сказал Медведев.

FIFA в отношении Мутко ввела неформальные санкции из-за допингового скандала в России, сообщала Русская служба ВВС. По данным издания, вице-премьеру не рекомендовали появляться на публике рядом с президентом FIFA Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации. По данным ВВС, FIFA не захотела ассоциироваться с чиновником, связанным с допинговым скандалом.

В новом составе правительства, сформированном в мае, Мутко назначили вице-премьером по строительству. До этого он более 10 лет курировал спорт: сначала на посту министра, потом зампреда правительства.

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