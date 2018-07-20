Медведев назначил заместителями министра двух сотрудников Аналитического центра
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителями министра цифрового развития двоих чиновников из Аналитического центра при правительстве. Распоряжения о назначении опубликованы на сайте правительства.
И Олег Войтенко, и Евгений Кисляков были первыми заместителями руководителя Аналитического центра при правительстве. Кисляков также руководил проектным офисом по реализации программы «Цифровая экономика России». Войтенко и Кисляков перешли в обновленное министерство вслед за Константином Носковым, руководившего Аналитическим центром правительства, а затем возглавившего Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Недавно министерство покинули заместители министра Дмитрий Алхазов (отвечал за телекоммуникационную отрасль) и Рашид Исмаилов (занимался международными отношениями). До этого от должности замминистра связи был освобожден Алексей Козырев, который отвечал в министерстве за электронное правительство, отмечает «Интерфакс».