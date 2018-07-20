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Минобороны раскрыло темы договоренностей Трампа и Путина по Сирии

Минобороны России сегодня раскрыло некоторые темы договоренностей по Сирии, которых достигли президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Хельсинки 16 июля. Они касались возвращения беженцев, совместного мониторинга и восстановления инфраструктуры Сирии, следует из выступления начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева.

«Активному продвижению в этом направлении (возвращение беженцев) способствуют договоренности, достигнутые президентами России и Соединенных Штатов Америки в ходе встречи в Хельсинки, с учетом которых американской стороне направлены конкретные предложения для организации работы по возвращению беженцев в места постоянного проживания», - сказал Мизинцев на заседании штаба Минобороны и МИДа по возвращению беженцев.

По его словам, пакет российских предложений включает:

- разработку совместного плана по возвращению беженцев в места доконфликтного проживания;

- первоочередное возвращение беженцев в Сирию из Ливана и Иордании;

- создание трехсторонней (Россия - Иордания - США) совместной группы на базе Амманского мониторингового центра (южная зона деэскалации в Сирии) и аналогичной группы в Иордании;

- создание совместной группы по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии.

«Представленные Россией предложения в настоящее время прорабатываются американской стороной», - сказал Мизинцев.

С начала военных действий в 2011 г. Сирию покинули 6,9 млн человек, отмечает Минобороны. По предварительной оценке, в ближайшее время могут вернуться 1,7 млн человек, в том числе до 890 000 человек - из Ливана.

О том, что на саммите Россия сделала США конкретные предложения по югу Сирии, на этой неделе заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала», - сказал он журналистам. Путин на пресс-конференции после саммита сказал, что установление мира и согласия в Сирии «могло бы стать образцом успешной совместной работы».