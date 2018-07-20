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Министр спорта предложил пускать на футбол в России только по паспортам болельщиков

Министр спорта Павел Колобков попросил президента Владимира Путина поручить правительству и Минспорту распространить систему паспортов болельщиков на матчи внутренних футбольных первенств. Просьба Колобкова прозвучала на заседании государственного совета по спорту. По словам Колобкова, необходимо распространить систему идентификации болельщиков и информационные системы доступа на стадионы на матчи национальных футбольных лиг.

Паспорт болельщика (Fan ID) – российское ноу-хау, которое применялось на чемпионате мира по футболу в России. Всего, по данным Минкомсвязи (оператор проекта выдачи Fan ID), было выдано более 1,8 млн паспортов болельщиков, в том числе 980 000 – гражданам России. Пройти на стадион во время чемпионата мира можно было при наличии билета и паспорта болельщика. Для получения паспорта нужно было на специальном сайте оставить свои паспортные данные, которые проверяли спецслужбы, и фотографию. Fan ID позволял иностранцам въезжать без визы, кроме того, все болельщики независимо от гражданства могли пользоваться бесплатными поездами и городским общественным транспортом в день матча.

Путин 18 июля уже не исключал, что российские власти могут распространить опыт использования паспорта болельщика на все массовые мероприятия. «Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем [Медведевым] это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», – сказал президент в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие предстоящие культурно-спортивные и массовые мероприятия, организатором которых будет выступать Россия. По словам Голодец, технология Fan ID может, например, применяться во время Универсиады в 2018 г., а также конкурса Чайковского в 2019 г.: «Мы бы просили дополнительные поручения, чтобы принцип был распространен на другие массовые мероприятия в нашей стране».