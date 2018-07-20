Двое полицейских погибли при нападении на наряд ДПС в Дагестане
Двое полицейских погибли при обстреле автомобиля в Кизилюртовском районе Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по республике.
Ранее источник агентства в силовых структурах сообщил о двух погибших и одном раненом сотруднике полиции. В 20:30 по местному времени в Кизилюртовском районе на 764-м км федеральной автодороги «Кавказ» преступники из автомобиля Lada «обстреляли двигавшуюся в попутном направлении служебную автомашину». В ней находились трое сотрудников ДПС ГИБДД МВД. После нападения злоумышленники скрылись. Двое сотрудников полиции от полученных ранений скончались на месте, уточнили в МВД. На территории района введен план «Сирена».
На место ЧП приехал министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов, работает следственно-оперативная группа. Весь личный состав районного отдела полиции поднят по тревоге. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.