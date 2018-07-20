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Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники

Пентагон выделил Украине $200 млн на покупку военной техники и подготовку военнослужащих, передает CNN. Выделение средств запланировано в бюджете США на текущий финансовый год.

«США предоставит Украине $200 млн на сотрудничество в области безопасности для дополнительных тренировок, снаряжения и услуги советников, с тем чтобы выстроить оборонный потенциал украинских вооруженных сил», — заявили в Пентагоне. С 2014 г. США уже выделили в качестве поддержки Украине в области обороны около $1 млрд, отметили в ведомстве.

Посольство Украины в США подтвердило информацию о выделении средств. «Средства будут направлены на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения и подготовку ВС Украины», - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

Пентагон уже начал процедуры заключения контрактов на поставку на Украину техники, отметили в посольстве.