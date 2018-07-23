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Reuters рассказал о встречах Бутиной с представителями минфина США и ФРС

Россиянка Мария Бутина, которая сейчас находится под арестом в США, в 2015 г. встречалась с заместителем председателя ФРС Стэнли Фишером и заместителем министра финансов США Нейтаном Шитсом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и доклад аналитического центра в Вашингтоне. По данным агентства, на этих встречах также присутствовал Александр Торшин, который на тот момент был зампредом ЦБ. Они обсуждали экономические отношения США и России при администрации бывшего президента Барака Обамы, добавляет Reuters.

Эти встречи свидетельствуют о том, что Бутина пыталась наладить более широкий круг контактов с американскими «политическими лидерами и группами интересов», делает вывод Reuters. Адвокат задержанной россиянки Роберт Дрисколл сказал агентству, что не располагает деталями об этих встречах Бутиной.

Фишер подтвердил агентству факт встречи с Торшиным и его переводчиком, однако не смог вспомнить подробности. Он лишь уточнил, что разговор касался «состояния российской экономики» и должности Торшина на посту зампреда ЦБ. Шитс отказался от комментариев, добавляет Reuters.

О задержании россиянки Бутиной стало известно 16 июля. Американские власти обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отказалась признать вину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал освободить Бутину. Он назвал обвинения сфабрикованными.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной