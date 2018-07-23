Reuters рассказал о встречах Бутиной с представителями минфина США и ФРС
Россиянка Мария Бутина, которая сейчас находится под арестом в США, в 2015 г. встречалась с заместителем председателя ФРС Стэнли Фишером и заместителем министра финансов США Нейтаном Шитсом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и доклад аналитического центра в Вашингтоне. По данным агентства, на этих встречах также присутствовал Александр Торшин, который на тот момент был зампредом ЦБ. Они обсуждали экономические отношения США и России при администрации бывшего президента Барака Обамы, добавляет Reuters.
Эти встречи свидетельствуют о том, что Бутина пыталась наладить более широкий круг контактов с американскими «политическими лидерами и группами интересов», делает вывод Reuters. Адвокат задержанной россиянки Роберт Дрисколл сказал агентству, что не располагает деталями об этих встречах Бутиной.
Фишер подтвердил агентству факт встречи с Торшиным и его переводчиком, однако не смог вспомнить подробности. Он лишь уточнил, что разговор касался «состояния российской экономики» и должности Торшина на посту зампреда ЦБ. Шитс отказался от комментариев, добавляет Reuters.
О задержании россиянки Бутиной стало известно 16 июля. Американские власти обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации и в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Бутина отказалась признать вину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал освободить Бутину. Он назвал обвинения сфабрикованными.