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Госсекретарь США опубликовал декларацию по Крыму

Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал декларацию о непризнании Крыма российским, в которой проводит аналогию с непризнанием советскими стран Прибалтики по «декларации Уэллеса» 1940 г. Документ размещен на сайте госдепартамента США.

Госдепартамент в очередной раз указал на нарушение Россией основополагающего положения международной политики, изложенного в подписанном СССР Хельсинкском заключительном акте 1975 г.: «воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват и узурпацию части или всей территории любого государства-участника».

«Как и в декларации Уэллеса в 1940 г. Соединенные Штаты утверждают в качестве принципа своей политики отказ в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и заявляют о готовности следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины», – говорится в декларации.

По мнению Помпео, «Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и изолировала себя от международного сообщества».

В декларации Уэллеса (Самнер Уэллес, заместитель госсекретаря США в 1937–1943 гг.) о признании незаконным включения в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии в 1940 г. содержатся похожие формулировки. «Народ Соединенных Штатов отвергает захватнические действия вне зависимости от того, совершены ли они с помощью силы или угрозы применения силы. Он также отвергает любые формы вмешательства одной страны, вне зависимости от ее силы, во внутренние дела другого суверенного государства, вне зависимости от его слабости», – говорится в историческом документе.

Декларация Уэллеса представляла собой нечто намного большее, нежели сиюминутный символический жест, – писал в 2015 г. госсекретарь США Джон Керри. – Начиная с 1940 г. и вплоть до полного восстановления независимости балтийских стран полвека спустя флаги Эстонии, Латвии и Литвы продолжали реять в Вашингтоне, в то время как их народы верили в то, что придет день, когда свобода возвратится к ним».