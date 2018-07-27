Федеральная палата адвокатов пожаловалась в прокуратуру на ФНС

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Чистая прибыль Microsoft в России в прошлом году выросла на 50%

Выручка ООО «Майкрософт рус» — российского подразделения американской корпорации Microsoft — в прошлом году сократилась на 6,5% до 9,2 млрд руб., следует из финансового отчета компании, опубликованного в системе «СПАРК-Интерфакс».

Чистая прибыль «Майкрософт рус» при этом выросла на 50,8% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,16 млрд руб. Прибыль от продаж компании за год увеличилась на 50% до 1,6 млрд руб.

Также из отчета следует, что «Майкрософт рус» выплатила своей материнской компании дивиденды за 2017 г. в размере 1,14 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем в 2015 г. (570 млн руб.). В 2016 г. «Майкрософт рус» дивиденды не выплачивала.

Российское подразделение Skype Technologies (принадлежит Microsoft) — ООО «Майкрософт девелопмент центр рус» — в 2017 г. получило выручку в размере 381 млн руб., что на 20% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании выросла в два раза до 36,9 млн руб.

Выручка другого разработчика программного обеспечения — ООО «САП СНГ» («дочка» немецкой SAP AG) — в прошлом году выросла на 26% до 32 млрд руб. Прибыль от продаж компании за год увеличилась до 2 млрд руб. с 65 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль САП СНГ за прошлый год составила 382 млн руб. против убытка годом ранее.

SAP работает в России с 1992 г. В настоящее время офисы компании действуют в Москве, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

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