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В Петербурге задержали более 20 участников акции в поддержку ЛГБТ

Возле Дворцовой площади в Санкт-Петербурге задержали ЛГБТ-активистов. Они проводили акцию под лозунгом «Ты сможешь», которая не была согласована с властями. О задержаниях сообщила в Facebook одна из активисток Анастасия Коврова. По ее словам, всего было задержано 26 человек. Коврову доставили в отделение полиции, но позже отпустили без составления протокола.

Также активист «Группы помощи задержанным в Петербурге» сообщил «ОВД-инфо», что на площади сотрудники Росгвардии разгоняют участников акции в поддержку ЛГБТ. По его словам, задержаны 27 человек.

По данным «Дождя», в числе задержанных двое организаторов акции – Юрий Гавриков и Алексей Назаров. Как передает телеканал, Назаров встал на площади с радужным флагом, после чего его задержали.

Организаторы пытались согласовать акцию с властями, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Они предложили Смольному девять вариантов маршрутов для митинга, но все они были отклонены. Власти сослались на то, что во всех этих местах Петербурга ведутся ремонтные работы. После этого организаторы мероприятия попробовали оспорить действия администрации в суде, но проиграли. В итоге они решили провести акцию в форме одиночных пикетов рядом с Дворцовой площадью.