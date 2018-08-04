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Минобороны подтвердило отправку тайного письма Пентагону по Сирии

Министерство обороны России подтвердило, что начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов в июле направил американскому коллеге Джозефу Данфорду письмо по конфиденциальному каналу связи. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ведомостей».

В письме Герасимов проинформировал Дэнфорда о предпринимаемых Россией и сирийским правительством мерах по стабилизации обстановки в стране, сообщило Минобороны. Также «было сделано предложение по координации вопросов гуманитарного разминирования», добавили в ведомстве.

«Вызывает разочарование неспособность американской стороны соблюдать договоренности о придании огласке содержания контактов только по согласованию обеих сторон», – заявили в Минобороны.

Ранее Reuters сообщил, что Герасимов направил военному командованию США предложение о восстановлении Сирии. По данным агентства, письмо было отправлено еще 19 июля. Предложение России получило в Вашингтоне «ледяной прием», отмечает Reuters. Россия, предлагая восстанавливать Сирию, пытается переломить ход войны в пользу президента Башара Асада и оказать давление на Вашингтон, пишет агентство.

Действующий канал связи между Генштабом ВС России и комитетом начальников штабов ВС США предназначен для предотвращения опасных инцидентов между вооруженными силами двух стран, напомнили в Минобороны.

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