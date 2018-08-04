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Эрдоган пообещал заморозить счета двух американских министров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился заморозить счета министра юстиции и министра внутренних дел США в ответ на санкции Вашингтона. Об этом Эрдоган объявил на встрече с правящей партией Турции в Анкаре, сообщает агентство «Анадолу».

Действия США «не соответствуют духу стратегического партнерства с Турцией», заявил Эрдоган. «Те, кто считает, что Турция отступит перед угрозами и абсурдными решениями о санкциях, не знают эту страну и народ», – добавил президент.

При этом он отметил, что Турция задействовала все дипломатические каналы, чтобы разрешить конфликт с США. «Считаю, что в скором времени нам удастся решить значительную часть спорных вопросов», – отметил Эрдоган. Турция не хочет вступать в игру, в которой проиграют обе стороны, подчеркнул президент.

Минфин США на этой неделе ввел санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции в связи с делом задержанного турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона.

Протестантский пастор был арестован в прошлом году по обвинению в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г.

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