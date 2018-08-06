Новости
Политика
Новости

Один человек погиб и более 50 пострадали при взрыве в Болонье

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

При взрыве на окраине итальянского города Болонья погиб один человек, не менее 55 человек пострадали, из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, передает информагентство ANSA.

На автотрассе, расположенной на северо-западе города, произошло ДТП. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения произошло несколько взрывов. Пожар распространился на автомобили дилерских центров, расположенные в непосредственной близости от эстакады. Несколько автомобилей также взорвались.

Движение по автотрассе в обе стороны перекрыто. ДТП произошло приблизительно в 14 ч. по местному времени. В тушении пожара принимает участие вертолет пожарной службы.

Рядом с местом инцидента находится аэропорт Болоньи. Авария не повлияла на его работу. Рейсы осуществляются в соответствии с расписанием.

Выбор редактора
Политика
Новости

Партия Навального повторно подала документы на регистрацию в Минюст

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в понедельник, 6 августа, повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего». Об этом в Twitter написал юрист Фонда борьбы с коррупцией, секретарь центрального совета партии Иван Жданов.

По его словам, члены партии провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки.

Ранее Навальный сообщил о приостановке Минюстом процесса регистрации партии. На сайте оппозиционера было опубликовано письмо Минюста на имя Жданова. В документе говорилось, что отдельные положения устава партии противоречат федеральному закону «О политических партиях». В письме говорилось, что если нарушения не будут устранены в установленный срок, то ведомство может отказать в государственной регистрации политической партии.

В 2014 г. Навальный уже пытался зарегистрировать политическую партию под названием «Партия прогресса». Оргкомитет «Партии прогресса» был зарегистрирован в конце февраля 2014 г. Однако весной 2015 г. Минюст решил отозвать регистрацию, объяснив решение нарушением статьи 15 закона «О политических партиях» (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов России). 29 апреля 2015 г. в реестре появилась запись о прекращении деятельности партии.

Жалоба на отказ в регистрации «Партии прогресса» сейчас находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за овербукинг

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минтранс предложил ввести штрафы для авиакомпаний за овербукинг. Штрафы пойдут в пользу пассажира, а не государства, пояснили РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Речь идет о случаях «намеренной продажи большего числа билетов, чем количество мест в самолете», пояснили в пресс-службе. С размером штрафа ведомство пока не определилось. Этот вопрос еще прорабатывается. Однако, как отметили в Минтрансе, размер штрафа должен быть установлен в соответствии с мировой практикой и «с учетом российских реалий». Введение штрафов позволит эффективно защищать права пассажиров. При этом размер штрафа должен быть посильным для авиакомпаний.

В июле этого года министр транспорта Евгений Дитрих заявлял, что ведомство предпринимает вторую попытку легализовать овербукинг. По его словам, решение о необходимости процесса легализации назрело на фоне частых жалоб пассажиров и отсутствии компенсаций за перепродажу мест в самолете.

В 2015 г. Минтранс подготовил законопроект, благодаря которому авиакомпании наделяются правом продавать на рейс больше билетов, чем кресел в самолете, – использовать так называемое перебронирование (овербукинг). Законопроект был опубликован на портале правовой информации и должен был пройти стадию публичного обсуждения. О размерах компенсации за овербукинг тогда речи не шло. Основной целью законопроекта было нормативное закрепление возможности овербукинга. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс. Работа над ним была приостановлена.

Топ-10 авиакомпаний с лучшим питанием на борту

Выбор редактора
Политика
Новости

В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сотрудники нью-йоркского управления ФБР задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. Об этом говорится в Twitter генконсульства России в Нью-Йорке.

Граждане России были задержаны в период с 1 по 3 августа этого года. В консульстве уточнили, что двое задержанных находятся в Лос-Анджелесе, один — в Нью-Йорке. Сейчас российская дипломатическая миссия пытается установить местонахождение еще одного россиянина.

Ранее греческий суд вынес решение о выдаче Франции россиянина Александра Винника. Его экстрадиции активно добиваются США, Франция и Россия. Сейчас он находится в тюрьме в Афинах. В США Винника обвиняют в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000. Адвокат арестованного считает, что, получив Винника, Франция может его выдать США.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ назвал угрозы при сборе биометрических данных россиян

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных клиентов. Об этом сообщает регулятор.

Угрозами считаются нарушения целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации.

Банки будут обязаны учитывать эти критерии при открытии вкладов и счетов, выдаче кредитов и проведении денежных транзакций. Регулятор даст банкам отсрочку для реализации новых норм.

Документ разработан ЦБ совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю. Он является основополагающим для банков при выборе средств защиты информации, в первую очередь криптографической защиты, отмечает ЦБ.

Банки начали собирать записи голоса и изображения лиц россиян и отправлять их в Единую биометрическую систему с 30 июня. Она позволит гражданам подтверждать личность без предъявления паспорта и удаленно открывать счета и вклады, брать кредиты и делать переводы в любом банке.

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

Политика
Новости

Суд продлил домашний арест фигурантам дела о растрате в Роскомнадзоре

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления службы Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову, передает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, меру пресечения в виде домашнего ареста продлить на срок до 7 сентября», – огласила решение судья Наталия Дударь.

Чертановский суд Москвы 5 октября прошлого года отправил фигурантов дела о мошенничестве под домашний арест. Фигурантом данного дела также является гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева. Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере. В деле фигурируют еще 14 человек, их статус не известен. Звягинцева сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о растрате более 58 млн руб. в Роскомнадзоре. По словам адвоката Весельчакова, ему вменяется ущерб в размере 10 млн руб. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Ампелонского обвиняют в двух эпизодах растраты, ущерб от его действий оценивается в 6 млн руб.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество). Позже СКР переквалифицировал обвинение на ст. 160 УК (растрата). Следствие не выявило в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Фигуранты дела не признают вину. Следствие считает, что государству бы нанесен ущерб из-за фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Ананьев обжаловал решение суда о законности санации Промсвязьбанка

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Арбитражный суд Москвы поступила апелляция бывшего председателя правления и совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева на решение о законности санации банка. Жалоба банкира зарегистрирована от лица ранее подконтрольного ему Промсвязьбанка, следует из картотеки арбитража.

Ананьев обжаловал решение суда от 29 июня. Тогда арбитраж отклонил его требование признать незаконными приказы ЦБ о передаче Промсвязьбанка в подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФБКС) и назначении в банк временной администрации. Также суд оставил без рассмотрения заявления Ананьева о незаконности предписания ЦБ о доформировании резервов и об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. – банк перешел в ФКБС. Ананьев в интервью «Ведомостям» подчеркивал, что категорически не согласен с решением регулятора. Его представитель в суде заявлял, что «банк фактически переходит из собственности акционеров в собственность Центробанка, без судебного решения, только на основании актов самого Центробанка», что нарушает статьи Конституции.

После завершения финансового оздоровления Промсвязьбанка правительство собирается создать на его базе опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Политика
Новости

МИД России вручил послу Греции ноту о зеркальном ответе на высылку дипломатов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российский МИД в понедельник, 6 августа, проинформировал греческого посла в России Андреаса Фриганаса об ответных зеркальных мерах, которые приняты в отношении Афин из-за «недружественных действий». Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Посла вызвали в российский МИД и вручили ему ноту, уточняется в сообщении МИДа. Речь идет о «недружественных действиях» Афин, которые были предприняты в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан, отметили в министерстве.

В начале июля Kathimerini со ссылкой на источники писала, что Афины вышлют из страны двух российских дипломатов и запретят въезд еще двоим сотрудникам российской дипмиссии. В Греции их подозревают во вмешательстве во внутренние дела страны.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что российская сторона готовит ответ на действия Афин. Высылка дипломатов отрицательно скажется на отношениях двух государств, утверждала она.

Фриганаса в середине июля уже вызывали в российский МИД. Тогда ему объявили о готовящихся ответных мерах. Приблизительно в это же время «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что с введением ответных мер Москва решила повременить. С чем это было связано, издание не уточняло. Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко подтвердил подготовку ответных мер и сказал, что «всему свое время».

Кто шпионил в пользу России

Выбор редактора
Политика
Новости

США восстановят санкции против Ирана 7 августа

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США уже во вторник 7 августа восстановят санкции против Ирана, отмененные администрацией президента Барака Обамы как часть сделки по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий исполнительный указ, сообщила представитель Белого дома.

Это подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. «Мы надеемся, что сможем найти путь к прогрессу, но он потребует коренных изменений со стороны иранского режима. Они должны начать вести себя как нормальная страна. Это наше требование», – цитирует заявление Помпео The New York Times.

В понедельник, 6 августа, истекает срок, к которому США должны восстановить первую часть санкций против Ирана, приостановленных в июле 2015 г. после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае этого года Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении односторонних американских санкций.

Первый транш санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами, вступит в силу 7 августа. Второй комплекс санкций против иранской энергетики, финансов и ряда других стратегических отраслей США могут ввести 4 ноября.

Решение США восстановить санкции против Ирана уже приветствовал Израиль. Европейский союз сегодня выразил глубокое сожаление в связи с восстановлением санкций и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний в Иране.

Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный «блокирующий статут» (Blocking Statute). Он запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минстрой посоветовал не беспокоиться из-за влияния роста НДС на тарифы ЖКХ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Рост платы за услуги ЖКХ ограничен, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за повышения НДС, заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Граждане у нас защищены [ограничением] роста платы, поэтому если даже это [повышение НДС] отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», – сказал Якушев (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что плата населения за услуги ЖКХ ограничена «вне зависимости от тарифа».

Якушев отметил, что сейчас Минстрой совместно с Минэкономразвития прорабатывает вопрос влияния повышения НДС на стоимость коммунальных услуг.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ на 2 процентных пункта вслед за увеличением НДС с 2019 г. с 18 до 20%. В пресс-службе министерства газете пояснили, что такая мера необходима для неухудшения положения ресурсоснабжающих организаций. Минстрой подтвердил изданию возможность повысить тарифы ЖКХ на 2% с будущего года.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда», в свою очередь, указывала, что рост НДС без повышения тарифов принесет коммунальным службам до 100 млрд руб. убытков и приведет к росту долгов до 1,5 трлн руб.

Экономика
Новости

Минэкономразвития подготовило методику оценки уровня коррупции в регионах

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минэкономразвития подготовило методику проведения социологических исследований уровня коррупции в регионах России. Соответствующий проект правительственного постановления об утверждении методики, анкета и инструкции к опросу опубликованы на regulation.gov.ru.

Методика разработана согласно указу президента Владимира Путина о национальном плане противодействия коррупции на 2018–2020 гг. Ее основной целью является «оценка уровня, структуры и специфики коррупции в субъектах Российской Федерации, а также эффективность принимаемых антикоррупционных мер». Исследования позволят получить информацию, необходимую для разработки эффективных антикоррупционных мер, отмечает Минэкономразвития.

Участнику опроса предлагается ответить на вопросы о том, в каких сферах жизни особенно распространена коррупция, а также что и как меняется в этой сфере. В частности, респондентов попросят уточнить, известно ли им, за какую сумму взятки можно получить ту или иную услугу. Среди вариантов ответа в вопросе приводятся предполагаемые расценки, варьирующиеся от 3000 до 200 000 руб. и более.

В каждой анкете будет четкая привязка к конкретной территории. При проведении опроса геолокация будет фиксироваться для последующего GРS-контроля точки опроса, отмечается в сопроводительных документах.

Минэкономразвития указывает, что на протяжении 2010–2017 гг. уже организовывало в регионах среди всех слоев населения исследования на тему коррупции и антикоррупционных мер.

Россия против коррупции

Политика
Новости

Суд отклонил первую жалобу от компании, пострадавшей при блокировке Telegram

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Таганский суд Москвы отказал ООО «Живая фотография» в удовлетворении иска к Роскомнадзору и Генпрокуратуре, передает корреспондент «Ведомостей». Истец требовал признать незаконными действия Роскомнадзора, которые привели к блокировке принадлежащего ему сайта, и обязать ответчиков восстановить доступ.

«Живой фотографии» принадлежит сайт posterslegends.com. Он создан для продвижения дизайнерских фотопостеров. Доступ к сайту был заблокирован 19 апреля – через три дня после того, как Роскомнадзор начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Со стороны истца, у которого оказался заблокирован сайт, никаких нарушений не было.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам в сети интернет, доступ к posterslegends.com заблокировали по решению Генпрокуратуры от 16 апреля. При этом сама Генпрокуратура заявила, что в этом документе не было требования блокировать IP-адреса истца: речь шла только об ограничении доступа к аккаунтам, которые пропагандировали деятельность запрещенных в России организаций, и сервисам, рассказывающим о способах обхода блокировки. Об этом говорилось в документе, ранее поступившем в суд из Генпрокуратуры. Если Генпрокуратура не требовала блокировки адресов сверх указанных в представленном ею документе, то получается, что Роскомнадзор превысил полномочия, заявлял «Ведомостям» адвокат, представляющий в суде интересы «Живой фотографии».

В свою очередь представители Роскомнадзора в суде в понедельник заявили, что служба действовала в пределах своих полномочий. Так как Telegram быстро меняет ip-адреса, то Роскомнадзор вынужденно блокировал целую подсеть - определенный диапазон адресов, вычисляющихся автоматически, а сайт posterslegends.com просто попал «в этот диапазон адресов», объяснял представитель Роскомнадзора. По мнению службы, ответственности за последствия Роскомнадзор не несет.

Роскомнадзор в суде также пояснил, что у блокировки доступа к Telegram было сразу два основания: поручение Генпрокуратуры о запрете доступа к экстремистским ресурсам и решение Таганского суда о блокировке мессенджера. Но реестр ресурсов, доступ к которым запрещен, так устроен, что там можно указать только одну причину блокировки, поэтому там значится требование Генпрокуратуры, объяснил представитель Роскомнадзора.

Что чиновники и компании думают о попытках заблокировать Telegram

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото