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Один человек погиб и более 50 пострадали при взрыве в Болонье

При взрыве на окраине итальянского города Болонья погиб один человек, не менее 55 человек пострадали, из них 14 человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, передает информагентство ANSA.

На автотрассе, расположенной на северо-западе города, произошло ДТП. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения произошло несколько взрывов. Пожар распространился на автомобили дилерских центров, расположенные в непосредственной близости от эстакады. Несколько автомобилей также взорвались.

Движение по автотрассе в обе стороны перекрыто. ДТП произошло приблизительно в 14 ч. по местному времени. В тушении пожара принимает участие вертолет пожарной службы.

Рядом с местом инцидента находится аэропорт Болоньи. Авария не повлияла на его работу. Рейсы осуществляются в соответствии с расписанием.