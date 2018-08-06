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МИД России вручил послу Греции ноту о зеркальном ответе на высылку дипломатов

Российский МИД в понедельник, 6 августа, проинформировал греческого посла в России Андреаса Фриганаса об ответных зеркальных мерах, которые приняты в отношении Афин из-за «недружественных действий». Об этом говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Посла вызвали в российский МИД и вручили ему ноту, уточняется в сообщении МИДа. Речь идет о «недружественных действиях» Афин, которые были предприняты в июле этого года в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан, отметили в министерстве.

В начале июля Kathimerini со ссылкой на источники писала, что Афины вышлют из страны двух российских дипломатов и запретят въезд еще двоим сотрудникам российской дипмиссии. В Греции их подозревают во вмешательстве во внутренние дела страны.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее говорила, что российская сторона готовит ответ на действия Афин. Высылка дипломатов отрицательно скажется на отношениях двух государств, утверждала она.

Фриганаса в середине июля уже вызывали в российский МИД. Тогда ему объявили о готовящихся ответных мерах. Приблизительно в это же время «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что с введением ответных мер Москва решила повременить. С чем это было связано, издание не уточняло. Позже замминистра иностранных дел России Александр Грушко подтвердил подготовку ответных мер и сказал, что «всему свое время».

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