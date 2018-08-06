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США восстановят санкции против Ирана 7 августа

США уже во вторник 7 августа восстановят санкции против Ирана, отмененные администрацией президента Барака Обамы как часть сделки по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий исполнительный указ, сообщила представитель Белого дома.

Это подтвердил госсекретарь США Майк Помпео. «Мы надеемся, что сможем найти путь к прогрессу, но он потребует коренных изменений со стороны иранского режима. Они должны начать вести себя как нормальная страна. Это наше требование», – цитирует заявление Помпео The New York Times.

В понедельник, 6 августа, истекает срок, к которому США должны восстановить первую часть санкций против Ирана, приостановленных в июле 2015 г. после подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В мае этого года Трамп объявил о выходе США из СВПД и восстановлении односторонних американских санкций.

Первый транш санкций, которые коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами, вступит в силу 7 августа. Второй комплекс санкций против иранской энергетики, финансов и ряда других стратегических отраслей США могут ввести 4 ноября.

Решение США восстановить санкции против Ирана уже приветствовал Израиль. Европейский союз сегодня выразил глубокое сожаление в связи с восстановлением санкций и подчеркнул решимость защищать интересы европейских компаний в Иране.

Для защиты европейских компаний от влияния экстерриториальных санкций США с 7 августа вступает в силу обновленный «блокирующий статут» (Blocking Statute). Он запрещает компаниям ЕС соблюдать экстерриториальные санкции США, позволяет компаниям возмещать убытки, возникающие в результате таких санкций, от лица, вызывающего их, и аннулирует влияние в ЕС любых иностранных судебных решений на их основе.