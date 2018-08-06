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Суд продлил домашний арест фигурантам дела о растрате в Роскомнадзоре

Басманный суд Москвы продлил на два месяца домашний арест пресс-секретарю Роскомнадзора Вадиму Ампелонскому, начальнику правового управления службы Борису Едидину и советнику гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александру Весельчакову, передает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, меру пресечения в виде домашнего ареста продлить на срок до 7 сентября», – огласила решение судья Наталия Дударь.

Чертановский суд Москвы 5 октября прошлого года отправил фигурантов дела о мошенничестве под домашний арест. Фигурантом данного дела также является гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева. Ее обвиняют в растрате в особо крупном размере. В деле фигурируют еще 14 человек, их статус не известен. Звягинцева сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о растрате более 58 млн руб. в Роскомнадзоре. По словам адвоката Весельчакова, ему вменяется ущерб в размере 10 млн руб. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Ампелонского обвиняют в двух эпизодах растраты, ущерб от его действий оценивается в 6 млн руб.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК (мошенничество). Позже СКР переквалифицировал обвинение на ст. 160 УК (растрата). Следствие не выявило в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием. Фигуранты дела не признают вину. Следствие считает, что государству бы нанесен ущерб из-за фиктивного оформления людей на работу и оплаты их труда.