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Партия Навального повторно подала документы на регистрацию в Минюст

Сторонники оппозиционера Алексея Навального в понедельник, 6 августа, повторно подали в Минюст документы для регистрации партии «Россия будущего». Об этом в Twitter написал юрист Фонда борьбы с коррупцией, секретарь центрального совета партии Иван Жданов.

По его словам, члены партии провели съезд, региональные собрания в 55-ти субъектах в максимально короткие сроки.

Ранее Навальный сообщил о приостановке Минюстом процесса регистрации партии. На сайте оппозиционера было опубликовано письмо Минюста на имя Жданова. В документе говорилось, что отдельные положения устава партии противоречат федеральному закону «О политических партиях». В письме говорилось, что если нарушения не будут устранены в установленный срок, то ведомство может отказать в государственной регистрации политической партии.

В 2014 г. Навальный уже пытался зарегистрировать политическую партию под названием «Партия прогресса». Оргкомитет «Партии прогресса» был зарегистрирован в конце февраля 2014 г. Однако весной 2015 г. Минюст решил отозвать регистрацию, объяснив решение нарушением статьи 15 закона «О политических партиях» (непредставление в установленный срок копии документов о госрегистрации региональных отделений не менее чем в половине субъектов России). 29 апреля 2015 г. в реестре появилась запись о прекращении деятельности партии.

Жалоба на отказ в регистрации «Партии прогресса» сейчас находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).