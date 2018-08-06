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СМИ узнали об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями в фонде Доктора Лизы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК) в фонде «Справедливая помощь» Доктора Лизы. Речь идет о заключении контракта с двумя юристами. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие считает, что в июле прошлого года фонд заключил с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. В 2015 г. аналогичный контракт был заключен с правозащитником Александром Куликовским. В результате этих действий фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн руб.

По условиям контракта Куликовский должен был консультировать по юридическим вопросам подопечных фонда, помогать им составлять официальные письма, обращения, ходатайства и заявления в правоохранительные органы, суды и органы госвласти. Несмотря на имеющиеся договоренности, в июле 2017 г. фонд заключил контракт на оказание тех же услуг с адвокатом Агранович. Ежемесячно она получала зарплату в размере 180 000 руб., ей также выплатили в июне этого года вознаграждение в размере 356 000 руб.

Всего фонд выплатил Агранович 1,79 млн руб. «В результате указанных действий неустановленных лиц из числа руководства МБОО «Справедливая помощь» Доктора Лизы причинен ущерб на сумму 1,79 млн руб. необоснованно произведенных расходов», – сказал источник.

В феврале 2017 г. президентом фонда Доктора Лизы «Справедливая помощь» стала журналист Ксения Соколова.

Основатель фонда Елизавета Глинка 25 декабря 2016 г. погибла в авиакатастрофе в Сочи. Самолет Ту-154 Минобороны упал в море после взлета. Всего на его борту были 84 пассажира и 8 членов экипажа, все они погибли.