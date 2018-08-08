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Госдепартамент США изучит вопрос о введении санкций против Владимира Евтушенкова

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Возможность введения санкций в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова изучает Госдепартамент США. Это следует из реакции внешнеполитического ведомства США на запрос сенатора Илеаны Рос-Лейтинен. Ответ Госдепа она опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

«Госдеп подтвердил расследование о возможности введения санкций против российского олигарха Владимира Евтушенкова в соответствии с законом CAATSA» (О противодействии противникам Америки посредством санкций), а также за операции с «незаконно аннексированным Крымом» и в Узбекистане, говорится в сообщении Рос-Лейтинен. В ответе Госдепартамента отмечается, что его специалисты «усердно работают» над выявлением трансакций физических и юридических лиц, попадающих под закон CAATSA. «По вашему запросу мы изучим предоставленную информацию о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, попадает ли он под санкции», - говорится в письме, подписанном помощником госсекретаря по правовым вопросам Мэри Уотрес.

Ввести санкции против АФК и Евтушенкова конгрессмены призывали Минфин и Госдепартамент еще в конце июня. Конгрессмены ссылались на слова президента России Владимира Путина о том, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Представитель компании заявлял «Ведомостям», что она не ведет инвестиционной деятельности в регионе.

Евтушенков является фигурантом «кремлевского доклада», где фигурирует в списке «олигархов». 6 апреля минфин США включил в санкционный список 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний. В их числе оказались Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и подконтрольные им компании.

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Политика
Новости

РБК узнал о разработке УВЗ танка-робота на базе Т-72

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Корпорация «Уралвагонзавод» ведет опытно-конструкторские работы над созданием штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3. Разработки получили название «Штурм», сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и УВЗ. «На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения», — сообщил собеседник издания в Минобороны.

В состав комплекса войдут четыре боевых машины с различными вооружениями. В числе основных требований называется наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая позволит комплексу работать даже после попадания в него 10-15 гранат ручного противотанкового гранатомета и минного подрыва. Сам он должен быть оборудован артиллерийской системой с боеприпасом высокого осколочно-фугасного действия или с боеприпасом, способным разрушать бетонные и кирпичные стены.

Также комплекс должен обладать маневренностью для работы в условиях городской застройки. «Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу — в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов — не нанося ущерба городским постройкам», — уточнил собеседник издания.

В 2015 г. на УВЗ планировали создание беспилотной версии танка Т-14 на шасси «Армата». У проекта даже появилось название - «Тачанка-Б». В феврале 2018 г. скорые результаты работы по этому беспилотнику анонсировал замминистра обороны Юрий Борисов. Спустя несколько месяцев на УВЗ приехал и министр обороны Сергей Шойгу, которому продемонстрировали опытный образец. А в конце июля Борисов, уже будучи вице-премьером, заявил о неготовности вооруженных сил к массовым закупкам «Арматы» из-за дороговизны. «Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.

Первую партию танков «Армата», включавшую около 100 машин, УВЗ планировал продать за 450 млн руб. за единицу, но цену удалось снизить цену до 320 млн., рассказал собеседник издания в военном ведомстве. Стоимость Т-72Б3 в 2016 г., по данным УВЗ, составляла около 79 млн руб.

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Политика
Новости

Сергей Иванов рассказал о секретном плане на случай военного конфликта с Грузией

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Спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал о «секретном плане», разработанном Генштабом в 2007 г. на случай полномасштабных военных действий в Южной Осетии. Об этом Иванов, который на тот момент был министром обороны, а во время конфликта с Грузией занимал пост вице-премьера, сообщил в интервью «Коммерсанту».

Иванов отказался раскрыть детали плана, отметив, что одна его часть «была выдержана хорошо». Речь шла о защите Рокского тоннеля. «Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности», - уточнил он.

Еще одна деталь, которую не удалось выполнить, – требование об исключении из участия в конфликте призывников. «В плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками», - рассказал Иванов, уточнив, что это было его требование. Выполнить его на практике не удалось. «Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части», - признал он.

Западные партнеры убеждали Москву в том, что находившийся у власти в Грузии президент Михаил Саакашвили не решится на военный конфликт. «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет», - вспоминает Иванов приватные беседы с экс-госсекретарем Кондолизой Райс. «Понимаете, мы, конечно, не совсем наивные люди такие, дурачки, которые верят всему, что нам говорят», - пояснил Иванов причины разработки плана. Уже после конфликта Райс говорила, что США не стоят за атакой. «Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны», - пересказал Иванов еще один неофициальный разговор с экс-госсекретарем. «В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», - сказал Иванов.

Политика
Новости

Законопроект о санкциях США содержит запрет на операции с новыми выпусками госдолга

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Новый законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегами, содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа, который пока еще не опубликован на сайте конгресса.

В проекте содержится требование о запрете на проведение операций в США семи российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ, ВЭБу и Промсвязьбанку. Для них это будет означать невозможность проведения стандартных денежных расчетов через корсчета в банках США. Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет банка Barclays сообщил, что это может иметь «существенные последствия для всей российской экономики, которые могут оказаться даже более болезненными, чем меры в отношении суверенного долга».

Авторы проекта настаивают на более четком исполнении акта CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) исполнительной властью. Речь идет о сокращении сроков отчетности Белого дома по исполнению санкций, обновлении «кремлевского списка» в течение 60 дней после принятия документа и начале практических поисков активов и личного состояния в мире президента России Владимира Путина.

Сенаторы призывают создать единый механизм, который включал бы все антироссийские санкции, вводившиеся отдельными актами, – от «украинских» до «антихакерских». За его работой, судя по проекту, должен следить «санкционный координационный офис», который предлагается создать в правительстве. «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», по мысли законодателей, должен бороться с влиянием России в США и в мире. Для уязвимых к российскому воздействию государств предлагается открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн начиная с 2020 финансового года. «Злонамеренную деятельность в киберпространстве» мог бы отслеживать офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики в госдепартаменте.

Проект также содержит и предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Это может стать как первым шагом к введению усиленных санкций, как это было в случае с Ираном, так и к началу кампании по исключению России из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.

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Бизнес
Новости

Маск объяснил готовность преобразовать Tesla из публичной в частную компанию

Ведомости
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Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск рассказал о причинах, по которым готов к преобразованию публичной компании в частную. «В качестве публичной компании, мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», - пояснил Маск в корпоративном блоге компании. На компанию давит в ритм ежеквартальной отчетности, что заставляет выбирать между решениями, правильными в рамках квартала, но не являющихся таковыми в долгосрочном плане.

Разъяснение появилось после того как Маск объявил в своем твиттере о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. Он уточнил, что решение о выводе с биржи еще не принято – этот вопрос будет вынесен на собрание акционеров. Если же это произойдет, то частной компания может оставаться в период бурного роста, когда же ее развитие станет более поступательным, было бы разумно вновь сделать ее публичной.

В случае принятия решения о выводе с биржи у акционеров Tesla будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за штуку с 20-процентной премией к моменту последней квартальной отчетности. Маск выразил надежду, что все нынешние акционеры останутся в компании. Ему самому в Tesla принадлежит 20% и увеличивать свою долю он не намерен. Основатель Tesla и SpaceX также уточнил, что возможный отказ автопроизводителя от публичности не является шагом к объединению с космической корпорацией.

«Рынок ему не верит», - приводит Bloomberg мнение гендиректора Mainstay Capital Management Дэвида Кудлы. После объявления о планах уйти с биржи акции Tesla сначала подскочили на 13%, но потом скорректировались и остановились на уровне $379,5. Если бы инвесторы поверили Маску, акции могли бы оказаться ближе к уровню в $420, чем это произошло, указывает аналитик.

Можно ожидать, что в капитале Tesla останутся такие крупные инвестфонды, как Vision SoftBank Group Corp или суверенные фонды как Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF), отмечают опрошенные Reutes банкиры. Накануне Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд

Еще одним возможным партнером Tesla эксперты называют китайский Tencent Holdings, который в прошлом году приобрел 5% акций производителя электрокаров.

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Бизнес
Новости

Саудовская Аравия отказалась от закупок канадской пшеницы

Ведомости
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Главное государственное агентство по закупкам пшеницы Саудовской Аравии - Саудовская организация по зерну (SAGO) проинформировала экспортеров зерна о том, что больше не будет покупать канадскую пшеницу и ячмень, передал Reuters со ссылкой на европейских трейдеров. Причиной такого решения стало обострение дипломатического спора между странами относительно соблюдения прав человека в королевстве.

Европейские компании подтвердили, что получили официальное уведомление от SAGO.

Канада в понедельник отказалась от поддержки в защите прав человека после того, как Саудовская Аравия заморозила новую торговлю и инвестиции и изгнала канадского посла в отместку за призыв Оттавы к свободным арестованным активистам гражданского общества Саудовской Аравии.

Представитель одного из европейских трейдеров сообщил, что неясно, касается ли решение SAGO только новых контрактов или будет распространяться на уже заключенные.

Как отмечает Reuters, SAGO обычно позволяет продавцам выбирать, из какой страны поставлять пшеницу королевству. Речь идет о сделках, заключаемых на международных тендерах. При этом SAGO указывает, что поставки должны осуществляться, например, из стран ЕС, Северной Америки, Южной Америки или Австралии.

По данным статистического агентства правительства Канады, общий объем продаж канадской пшеницы в Саудовскую Аравию за исключением дурума (твердый сорт пшеницы) составил 66 000 т в 2017 г. и 68 250 т в 2016 г.

3 августа канадский МИД выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов в королевстве и потребовал их немедленного освобождения. В ответ на это МИД Саудовской Аравии обязал посла Канады в течение суток покинуть страну. Посол Саудовской Аравии из Оттавы был отозван в тот же день.

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Экономика
Новости

ФАС нашла противоречия в госрегулировании цен на топливо

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Введение государством регулирования цен на топливо может противоречить договоренностям в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Анатолий Голомолзин, передает РИА «Новости».

По его словам, в договоре стран - членов ЕАЭС «закреплена договоренность о проведении скоординированной энергополитики, основанной на рыночном ценообразовании». В ФАС на рассмотрение законопроект не поступал, отметил Голомолзин. По его словам, в России, как и в других странах, цены на топливо не регулируются.

Голомолзин пояснил, что основной причиной увеличения цен на бензин в мае 2018 г. был рост акцизов. В последние годы цены на рынке топлива менялись не выше темпов инфляции, добавил он.

Во вторник, 7 августа, депутаты от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении госрегулирования цен на бензин и дизельное топливо. По их мнению, такая мера позволит защитить потребителей от серьезных колебаний цен и резкого роста расходов на бензин.

Цены на нефтепродукты в России начали резко расти весной. Средняя розничная цена бензина в регионах увеличилась с 40 руб. (середина апреля) до 43 руб. за литр (начало июня). Правительство для стабилизации ситуации на рынке снизило акцизы на бензин (на 3000 руб. за тонну) и дизельное топливо (на 2000 руб. за тонну). Помимо этого власти отказались от запланированного на июль повышения акцизов на 700 руб.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

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Технологии
Новости

В работе поисковика Google произошел сбой

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Пользователи по всему миру стали жаловаться на сбой в работе поисковой системы Google во вторник вечером. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector, отслеживающего работу сайтов и приложений.

По данным сервиса, проблемы начались в 20.37 мск. 53% пользователей испытывают проблемы при входе в учетную запись, 46% жалуются на работу поисковой системы.

Большинство жалоб поступают от пользователей из США, Японии, Франции, Испании, Германии, Великобритании и Нидерландов. На сбой также жалуются и российские пользователи, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Твери и Казани.

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Политика
Новости

Президент Эквадора назвал условие выхода Ассанжа из посольства

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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. Об этом он сказал в эфире телеканала NTN24.

«Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться судебному разбирательству», — пояснил Морено.

Ранее Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.

В конце июля Морено в интервью испанской газете El Pais заявлял, что в ситуации с Ассанжем необходимо найти вариант, который бы устраивал все стороны. Тогда он также сказал, что для выхода из сложившейся ситуации начаты консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в WikiLeaks. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, так как его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет

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Политика
Новости

Власти ЕС ограничат предоставление гражданства в обмен на инвестиции

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Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала власти стран ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости, передает Spiegel.

По ее словам, Еврокомиссия «очень обеспокоена» положением дел с так называемыми «золотыми паспортами», которые могут быть использованы для отмывания денежных средств и подрыва безопасности ЕС. Новые принципы предоставления гражданства в обмен на инвестиции ориентировочно будут обнародованы осенью этого года.

«Мы не хотим "троянских коней" внутри Евросоюза», — заявила Юрова.

«В последние годы все большее число стран ЕС предоставляют гражданство гражданам третьих стран, которые ранее инвестировали крупные суммы», - добавила она, отметив, что чаще всего речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

В посвященном проблемам получения гражданства отчете Еврокомиссии говорится, что «золотые паспорта» чаще всего выдают Кипр, Мальта и Греция, а получателями таких документов выступают в основном россияне, граждане бывших советских республик и Китая.

Сейчас гражданство в обмен на инвестиции также можно получить в Австрии, Германии, Ирландии и Великобритании.

Как перебраться на Кипр

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Авто
Новости

Котировки Tesla подскочили после твита Илона Маска о выкупе компании

Ведомости
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Котировки американского производителя электромобилей Tesla подскочили почти на 8% во вторник до уровня $371 за бумагу после сообщения ее основателя и руководителя Илона Маска о возможности выкупа компании. «Думаю о выводе Tesla с биржи при $420 (за акцию). Финансирование обеспечено», - сообщил аккаунт Маска.

«Неясно, насколько это серьезно, учитывая историю неожиданных твитов Маска, также компания пока не предоставила комментариев», - отмечает агентство Reuters. Котировки быстро отскочили от пика.

Затем основатель Tesla уточнил, что в случае если компания станет частной, не думает о контрольной доле сам и не ожидает, что ее приобретет кто-то из акционеров. «При любом сценарии продавать акции не намерен», - сообщил Маск.

Сегодня же Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд. Также стало известно о начале набора персонала на крупный сборочный завод компании под Шанхаем.

Как выглядят грузовик и спорткар Tesla

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Политика
Новости

Минюст предложил наказывать глав компаний с госучастием за коррупцию

Ведомости
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Минюст предложил внести изменения в ст. 285 Уголовного кодекса России (УКР) «Злоупотребление должностными полномочиями», а также расширить перечень должностных лиц, подпадающих под действие главы 30 УКР «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления». Паспорт проекта, разработкой которого занимается Минюст, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Если законопроект будет принят, то в перечень должностных лиц главы 30 УКР включат граждан, «выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции» в организациях, доля в которых прямо или косвенно (через одно или несколько юрлиц) принадлежит государству. Пояснительная записка к законопроекту на портале правовых актов не опубликована.

Минюст занимается разработкой данного законопроекта во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 гг., утвержденного указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 г.

В нынешней редакции ст. 285 УК под определение «должностные лица» подпадают граждане, которые временно либо на постоянной основе наделены функциями представителя власти. Помимо этого ответственность по данной статье также наступает для россиян, осуществляющих организационные или административные функции в органах местного самоуправления, государственных или муниципальных учреждениях, а также в госкомпаниях, контрольный пакет акций (50% + 1 акция) которых принадлежит государству.

В главе 30 УК перечислены такие преступления должностных лиц, как халатность, злоупотребление полномочиями, их превышение, подлог, посредничество при мошенничестве, а также нецелевое расходование средств.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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