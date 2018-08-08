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Госдепартамент США изучит вопрос о введении санкций против Владимира Евтушенкова

Возможность введения санкций в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова изучает Госдепартамент США. Это следует из реакции внешнеполитического ведомства США на запрос сенатора Илеаны Рос-Лейтинен. Ответ Госдепа она опубликовала в своем аккаунте в Twitter.

«Госдеп подтвердил расследование о возможности введения санкций против российского олигарха Владимира Евтушенкова в соответствии с законом CAATSA» (О противодействии противникам Америки посредством санкций), а также за операции с «незаконно аннексированным Крымом» и в Узбекистане, говорится в сообщении Рос-Лейтинен. В ответе Госдепартамента отмечается, что его специалисты «усердно работают» над выявлением трансакций физических и юридических лиц, попадающих под закон CAATSA. «По вашему запросу мы изучим предоставленную информацию о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, попадает ли он под санкции», - говорится в письме, подписанном помощником госсекретаря по правовым вопросам Мэри Уотрес.

Ввести санкции против АФК и Евтушенкова конгрессмены призывали Минфин и Госдепартамент еще в конце июня. Конгрессмены ссылались на слова президента России Владимира Путина о том, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Представитель компании заявлял «Ведомостям», что она не ведет инвестиционной деятельности в регионе.

Евтушенков является фигурантом «кремлевского доклада», где фигурирует в списке «олигархов». 6 апреля минфин США включил в санкционный список 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний. В их числе оказались Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и подконтрольные им компании.