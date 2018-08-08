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Сергей Иванов рассказал о секретном плане на случай военного конфликта с Грузией

Спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал о «секретном плане», разработанном Генштабом в 2007 г. на случай полномасштабных военных действий в Южной Осетии. Об этом Иванов, который на тот момент был министром обороны, а во время конфликта с Грузией занимал пост вице-премьера, сообщил в интервью «Коммерсанту».

Иванов отказался раскрыть детали плана, отметив, что одна его часть «была выдержана хорошо». Речь шла о защите Рокского тоннеля. «Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности», - уточнил он.

Еще одна деталь, которую не удалось выполнить, – требование об исключении из участия в конфликте призывников. «В плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками», - рассказал Иванов, уточнив, что это было его требование. Выполнить его на практике не удалось. «Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части», - признал он.

Западные партнеры убеждали Москву в том, что находившийся у власти в Грузии президент Михаил Саакашвили не решится на военный конфликт. «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет», - вспоминает Иванов приватные беседы с экс-госсекретарем Кондолизой Райс. «Понимаете, мы, конечно, не совсем наивные люди такие, дурачки, которые верят всему, что нам говорят», - пояснил Иванов причины разработки плана. Уже после конфликта Райс говорила, что США не стоят за атакой. «Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны», - пересказал Иванов еще один неофициальный разговор с экс-госсекретарем. «В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», - сказал Иванов.