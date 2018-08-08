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РБК узнал о разработке УВЗ танка-робота на базе Т-72

Корпорация «Уралвагонзавод» ведет опытно-конструкторские работы над созданием штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3. Разработки получили название «Штурм», сообщает РБК со ссылкой на источники в Минобороны и УВЗ. «На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения», — сообщил собеседник издания в Минобороны.

В состав комплекса войдут четыре боевых машины с различными вооружениями. В числе основных требований называется наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая позволит комплексу работать даже после попадания в него 10-15 гранат ручного противотанкового гранатомета и минного подрыва. Сам он должен быть оборудован артиллерийской системой с боеприпасом высокого осколочно-фугасного действия или с боеприпасом, способным разрушать бетонные и кирпичные стены.

Также комплекс должен обладать маневренностью для работы в условиях городской застройки. «Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу — в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, — не нанося ущерба городским постройкам», — уточнил собеседник издания.

В 2015 г. на УВЗ планировали создание беспилотной версии танка Т-14 на шасси «Армата». У проекта даже появилось название: «Тачанка-Б». В феврале 2018 г. скорые результаты работы по этому беспилотнику анонсировал замминистра обороны Юрий Борисов. Спустя несколько месяцев на УВЗ приехал и министр обороны Сергей Шойгу, которому продемонстрировали опытный образец. А в конце июля Борисов, уже будучи вице-премьером, заявил о неготовности вооруженных сил к массовым закупкам «Арматы» из-за дороговизны. «Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.

Первую партию танков «Армата», включавшую около 100 машин, УВЗ планировал продать за 450 млн руб. за единицу, но цену удалось снизить цену до 320 млн., рассказал собеседник издания в военном ведомстве. Стоимость Т-72Б3 в 2016 г., по данным УВЗ, составляла около 79 млн руб.