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Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа

Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки передал американскому коллеге Дональду Трампу ряд предложений по контролю за вооружениями, пишет газета Politico со ссылкой на полученный от источника документ. Список включает проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрет на размещение оружия в космосе.

Как сообщает издание, Путин предложил Трампу продлить на пять лет действие договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 г. Срок действующего договора истекает в 2021 г.

В документе также содержится предложение о заключении нового договора о космосе, который запрещал бы обеим странам «выводить оружие на орбиту Земли», пишет Politico. Кроме того, российская сторона предложила США договориться о сотрудничестве во время военных учений в Европе и начать диалог в формате 2+2 между министрами иностранных дел и обороны обеих стран.

Подтверждения этой информации нет. Издание отмечает, что администрация Трампа отказалась комментировать эти предложения, заявив, что президент не получал подобного документа.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Это была третья встреча президентов России и США. До этого они виделись в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.

После переговоров в столице Финляндии Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Президент России в ответ пригласил американского коллегу в Москву. Но 25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г., когда завершится расследование дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы американского президента.

Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки