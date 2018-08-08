Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа

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Президент России Владимир Путин на встрече в Хельсинки передал американскому коллеге Дональду Трампу ряд предложений по контролю за вооружениями, пишет газета Politico со ссылкой на полученный от источника документ. Список включает проведение переговоров об ограничении ядерного оружия и запрет на размещение оружия в космосе.
Как сообщает издание, Путин предложил Трампу продлить на пять лет действие договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), который был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 г. Срок действующего договора истекает в 2021 г.
В документе также содержится предложение о заключении нового договора о космосе, который запрещал бы обеим странам «выводить оружие на орбиту Земли», пишет Politico. Кроме того, российская сторона предложила США договориться о сотрудничестве во время военных учений в Европе и начать диалог в формате 2+2 между министрами иностранных дел и обороны обеих стран.
Подтверждения этой информации нет. Издание отмечает, что администрация Трампа отказалась комментировать эти предложения, заявив, что президент не получал подобного документа.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Это была третья встреча президентов России и США. До этого они виделись в июле 2017 г. на саммите G20 в Гамбурге и на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) в ноябре прошлого года.
После переговоров в столице Финляндии Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года. Президент России в ответ пригласил американского коллегу в Москву. Но 25 июля советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча откладывается: в Вашингтоне считают, что провести ее надо только в 2019 г., когда завершится расследование дела о предполагаемом вмешательстве Москвы в выборы американского президента.
Кадры со встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на 68,53 млрд руб. топ-менеджеров разорившегося Пробизнесбанка. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
По итогам проверки обстоятельств банкротства Пробизнесбанка АСВ выяснило, что контролирующие банк лица выводили из него активы через кредитование технических юридических лиц, а также приобретение неликвидных ценных бумаг. Кроме того, руководители банка не предпринимали меры по предупреждению его банкротства, указывает АСВ.
Претензии предъявлены девяти лицам, в том числе бывшему совладельцу Пробизнесбанка Александру Железняку, бывшему председателю правления банка Дмитрию Дыльнову, а также членам правления и совета директоров.
Весной 2017 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении из Пробизнесбанка 25 млрд руб. Совладелец группы «Лайф» Сергей Леонтьев и Железняк были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Бывший начальник департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николай Алексеев признал вину в хищении 2,4 млрд руб. и дал показания на своих бывших руководителей.
Ранее АСВ по итогам инвентаризации имущества оценило недостачу в Промбизнесбанке в 85,5 млрд руб.
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Центризбирком готов одобрить сразу три вопроса о повышении пенсионного возраста, предложенных для референдума инициативными группами, которые провели собрания в Москве, Подмосковье и Алтайском крае. Это следует из проекта решений, который раздали перед заседанием ЦИК.
В Москве инициативную группу по проведению референдума возглавил кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Эта группа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».
В Алтайском крае собираются вынести на голосование вопрос, который ранее КПРФ подготовила при помощи Центризбиркома. Он звучит следующим образом: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?». Изначально КПРФ предлагала спросить россиян: «Согласны ли вы с тем, что возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». Но ЦИК признал такую формулировку не соответствующей требованиям закона.
Кто выходит с такой инициативой в Подмосковье - пока не известно. Московская областная подгруппа предлагает вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».
Всего Центризбирком, по словам его председателя Эллы Памфиловой, получил уже 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, добавила Памфилова, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
Григорий Сысоев / ТАСС
ЗА
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
1/10
Максим Стулов / Ведомости
ПРОТИВ
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
2/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
3/10
Максим Стулов / Ведомости
ЗА
«Я считаю, что решение внесено своевременно и правильно. У нас нет времени, эти решения нужно принимать», – заявляла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ПРОТИВ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ЗА
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в TwitterАлексей Кудрин
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
7/10
Андрей Махонин / Ведомости
ПРОТИВ
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
ЗА
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин
9/10
Михаил Метцель / ТАСС
По словам президента России, ни один из предложенных вариантов пенсионной реформы ему не нравится, но нужно думать о перспективе. «Когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Владимир Путин во время поездки в Калининград
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Бывшая помощница Елизаветы Глинки Наталья Авилова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на «нецелевой расход средств» в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы». Об этом она рассказала телеканалу «Дождь». Во вторник агентство городских новостей «Москва» сообщило, что следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в фонде.
На вопрос телеканала, известно ли ей что-то об уголовном деле, Авилова ответила, что часть данных следствие в начале года получило от нее. «Около 20 млн я в "Справедливую помощь" привлекла от спонсоров, от разных частных физических и юридических лиц, телемарафон мы проводили с телеканалом "РЕН ТВ". Меня беспокоила судьба этих средств, и я не получала как член правления организации, как член общего собрания никаких отчетов: как они расходуются, на какие деньги платятся высокие зарплаты, на какие деньги арендуются офисы», – рассказала Авилова.
Она добавила, что «в инициативном порядке» сообщила об этих фактах в Следственный комитет. «Если коротко, то это нецелевая трата средств по ряду программ и проектов, и это расходование средств, которые поступают по 20, 30, 40 руб. со всей страны – по копейке – на аренду дорогого офиса и на сверхвысокие, как мне казалось, зарплаты», – заявила Авилова.
Юрист фонда Александр Куликовский сообщил «Дождю», что после жалобы Авиловой в СКР началась доследственная проверка. «Следователь приглашал нас всех – сотрудников, членов организации – опрашивал. Мы давали ему пояснения, разъяснения, и все», – пояснил Куликовский.
Председатель Совета по правам человека Михаил Федотов, возглавляющий попечительский совет «Справедливой помощи», сообщил, что доследственная проверка продолжалась несколько месяцев и по ее результатам, видимо, было возбуждено дело. По мнению Федотова, в фонде «никаких злоупотреблений не было». «Да, была неорганизованность, наверняка были и какие-то ошибки в оформлении каких-то действий, но злоупотребления, хищения, растраты – в это я просто не могу поверить», – сказал он «Дождю».
Следственный комитет России не ответил на запрос телеканала. Президент фонда Ксения Соколова заявила «Медузе», что следователи проводят уже «пятую доследственную проверку по доносу одной из сотрудниц фонда». По ее словам, факт открытия уголовного дела «пока никак не подтвердился».
Во вторник агентство «Москва» сообщило, что следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями в фонде (ч. 1 ст. 201 УК РФ). По данным следствия, организация в 2017 г. заключила с адвокатом Анной Агранович контракт на оказание юридических услуг. При этом еще в 2015 г. фонд заключил аналогичный контракт с другим правозащитником – Куликовским. «В результате фонду был нанесен ущерб в размере 1,79 млн руб.», – рассказал собеседник агентства.
Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла в 2016 г. при крушении Ту-154 над Черным морем. Самолет Минобороны России, перевозивший гуманитарную помощь в Сирию, разбился 25 декабря позапрошлого года. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Все находившиеся на борту погибли.
Доктор Лиза была в самолете, упавшем в Черное море
Михаил Соколов / ТАСС
Известный врач и филантроп Елизавета Глинка (доктор Лиза) находилась на борту Ту-154, который потерпел крушение над Черным морем. Об этом сообщили в ее фонде «Справедливая помощь». Фото 15.07.2016 г.
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
«Вечером 24 декабря 2016 г. исполнительный директор МОО “Справедливая помощь” Е. П. Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии. Фото 08.08.2014 г.
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Валерий Матыцин / ТАСС
Информацию также подтвердил муж доктора Лизы, адвокат Глеб Глинка. «Да, была», – сказал муж Глинки, отвечая на вопрос «Сноба», находилась ли она на борту самолета в момент крушения. Фото 25.02.2015 г.
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Илья Питалев / РИА Новости
Самолет Минобороны России Ту-154 выполнял плановый полет из Сочи в Латакию. Около 5.40 мск, через 7 минут после взлета, он пропал с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – это военнослужащие, а также артисты Ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ. Фото 15.11.2007 г.
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Сергей Пивоваров / РИА Новости
Елизавета Глинка летела в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы отвезти медикаменты в университетский госпиталь в Латакии, сообщил «Интерфаксу» глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов. Фото 02.09.2015 г.
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Елизавета Глинка неоднократно посещала места боевых действий в Сирии и на востоке Украины. Фото 30.10.2014 г.
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Швейцарский трейдер Glencore рассчитывает завершить сделку с акциями «Роснефти» во втором полугодии 2018 г., следует из отчета компании. Glencore получит в прямое владение 0,57% акций российской компании, а Катарский фонд Qatar Investment Authority (QIA) – оставшиеся 18,93%.
Сейчас 19,5% акций «Роснефти» принадлежит сингапурской компании QHG Oil Ventures. Это совместное предприятие, которым на паритетных началах владеют Glencore и QIA.
В сентябре 2017 г. китайская частная компания CEFC расcчитывала купить 14,16% «Роснефти» у QHG Oil Ventures за $9,1 млрд. Но в мае этого года сделка сорвалась.
QHG Oil Ventures стала акционером «Роснефти» в январе 2017 г. – за долю в 19,5% она заплатила 10,2 млрд евро. Glencore потратила на сделку 300 млн евро, QIA – 2,5 млрд евро, 5,2 млрд евро консорциум привлек в итальянском Intesa Sanpaolo, 2,2 млрд евро – у пула кредиторов (их источник не раскрывался, предположительно это средства российских банков).
При этом Glencore предоставила гарантии по кредиту «максимум на 1,4 млрд евро, которые, в свою очередь, полностью захеджированы в российских банках», указывает компания. В случае маржин-колла при падении акций «Роснефти» трейдеру придется довнести обеспечение, которое, скорее всего, будет заемное, то есть увеличатся расходы по процентам. На конец июня у Glencore не было отражено увеличение гарантий по этому займу.
Основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз», который владеет 50% плюс одной акцией компании, еще 19,75% принадлежит британской BP.
Катар, от которого все отвернулись
Aliraza Khatri's Photography / Getty Images
Катар – государство на Ближнем Востоке, расположенное в северо-восточной части Аравийского полуострова. Площадь – 12 000 кв. км. Население – 2,2 млн человек (данные Всемирного банка на 2015 г.). В столице Дохе проживает около 400 000 человек. Для сравнения: площадь южного соседа и крупнейшего государства на Аравийском полуострове, Саудовской Аравии, – 2,15 млн кв. км, население – 31 млн человек. На фото: искусственный остров «Жемчужина Катара» в Дохе – землю на этом острове разрешили покупать иностранцам лишь в последние годы
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QATARI MINISTRY OF INFORMATION / AFP
Добыча нефти ведется в стране с 1935 г. (на фото: первый нефтепровод, построенный в 1955 г.). Катар – член ОПЕК с 1961 г. Доказанные запасы нефти – 2,7 млрд т – 1,5% от общемировых, а у Саудовской Аравии 36,6 млрд т – 15,7% общемировых
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Wikipedia
При этом Катар – крупнейший экспортер СПГ в мире. В 2016 г. страна экспортировала примерно 77,2 млн т СПГ – треть мировых поставок, об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на данные International Gas Union. По запасам газа Катар третий в мире после Ирана и России – 24,5 трлн куб. м, большинство газа сосредоточено в офшорном Северном месторождении (данные BP)
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Olivier Polet / Corbis via Getty Images
По данным Всемирного банка на 2015 г., ВВП Катара – $164,6 млрд (2015 г.), экспорт – $77,3 млрд, при этом доля нефтегаза в нем составляет 37%. ВВП на душу населения – $68 765 (данные ОПЕК). У соседних ОАЭ – $38 649, Саудовской Аравии – $21 061. В рейтинге Doing Business у Катара 83-е место, из соседей он уступает ОАЭ (26-е), Бахрейну (63-е) и Оману (66-е)
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Tech. Sgt. Terrica Y. Jones/U.S. Air Force/REUTERS
В Катаре находится крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США. На ней базируется 120 самолетов, включая бомбардировщики B-52 Stratofortress (на фото). США разместили их в Катаре в апреле 2016 г. для борьбы c террористами «Исламского государства» (запрещено в России)
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Wikipedia
База ВВС США расположена примерно в 30 км к юго-западу от Дохи, численность контингента – 11 000 военных (данные CNN). С нее осуществляются вылеты в Ирак, Сирию, Афганистан и другие страны
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Faisal Al Nasser / REUTERS
Крупнейшие публичные компании страны по размеру выручки в 2016 г.: Qatar National Bank ($11,7 млрд, капитализация $37,7 млрд, его офис на фото), Ooredoo Telecom ($8,9 млрд, капитализация $9,1 млрд), Commercial Bank of Qatar ($1,7 млрд, капитализация $3,4 млрд). Данные рейтинга Forbes «Крупнейшие публичные мировые компании - 2017»
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Mohammed Dubbous / REUTERS
Один из крупнейших арабских телеканалов Al Jazeera родом из Катара. По данным телекомпании, его смотрят 310 млн домохозяйств в 100 странах, вещание ведется на нескольких языках. У телеканала 70 редакций по всему миру, в том числе и в Москве
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Naseem Zeitoon / REUTERS
В конце ноября - начале декабря 2022 г. в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. На фото: строительство стадиона в Дохе
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Михаил Метцель/ТАСС
Крупнейшая сделка компании из Катара на российском рынке – покупка суверенным инвестфондом Qatar Investment Authority (QIA) совместно с Glencore 19,5%-ной доли в «Роснефти». Сумма сделки, объявленной в конце 2016 г., составила 10,2 млрд евро (на фото президент России Владимир Путин, главный исполнительный директор Glencore International Айвен Глазенберг и глава QIA Аль Тани – слева направо). В начале июня стало известно, что фонд ведет активные переговоры о покупке 25%-ной доли в Независимой нефтегазовой компанией (ННК) Эдуарда Худайнатова, рассказали «Ведомостям» четыре источника
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Kamran Jebreili / AP
Крупнейшая авиакомпания страны Qatar Airways сообщила 5 июня, что прекращает полеты в Саудовскую Аравию, передает Reuters. До этого полеты в Катар собрались прекращать эмиратские компании FlyDubai и Emirates, Air Arabia и базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways
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Ian Cumming / Getty Images
В краткосрочной перспективе Катар, располагающий существенными ресурсами, легко переживет кризис (летом с этим государством разорвали дипломатические отношения несколько стран), отмечают в отчете аналитики Citigroup. Однако нынешнее противостояние они считают потенциально более опасным, чем разрыв дипломатических отношений рядом стран с марта по ноябрь 2014 г., поскольку сейчас уже применены экономические меры вроде отмены авиарейсов и закрытия границ. На фото торговый центр в Дохе
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Cultura RM Exclusive / Lost Horizon Images / Getty Images
В долгосрочной перспективе в Катаре могут вырасти цены на продовольствие, так как большая его часть импортируется по земле через Саудовскую Аравию, считают в Citi. Аналитики прогнозируют замедление роста экономики, сильно зависящей от строительства, которому нужны зарубежные компоненты и рабочая сила (в том числе для возведения объектов для ЧМ-2022). По их мнению, пострадает и банковский сектор, в котором внешняя задолженность и так выросла до $105 млрд (при валютных резервах ЦБ $34 млрд). Потери понесет бизнес Qatar Airways
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Смартфоны iPhone не ведут запись голоса пользователей без их ведома, компания также не позволяет делать это сторонним приложениям. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление руководства корпорации Apple.
Соответствующее письмо Apple подготовила в качестве ответа на запрос членов комитета по энергетике и торговле Палаты представителей конгресса США. Они потребовали от компании объяснить сообщения о том, что ее устройства якобы записывают речь пользователей без их ведома.
Опасения у конгрессменов вызвал голосовой помощник Siri. Чтобы включить его, нужно произнести фразу «Привет, Siri». При этом, по мнению пользователей, смартфоны Apple в ожидании этой фразы могут прослушивать, записывать и сохранять все другие слова пользователей.
Reuters указывает, что в письме, направленном конгрессменам, компания отвергла эти утверждения, отметив, что iPhone не записывает голос пользователей. Apple подчеркнула, что Siri не передает какой-либо третьей стороне полученные голосовые команды. Компания напомнила также, что для того чтобы воспользоваться голосовым помощником, пользователь ранее должен был дать согласие на передачу Siri доступа к микрофону.
В апреле на подобный вопрос конгрессменов отвечал основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. Бизнесмен отмечал, что соцсеть использует микрофоны на устройствах исключительно во время записи видео и не записывает разговоры пользователей, когда те не подключены к сети. Конгрессменов интересовало, как иногда получается так, что пользователи обсуждают между собой какую-то тему, а потом получают от соцсети рекламу, которая к ней относится. «Facebook этим не занимается, и не знаю, кто еще мог бы такое сделать. Возможно, это просто совпадение», — заверял предприниматель.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
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Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Структура «Ростеха», компания «Швабе-Москва», стала победителем тендера на обслуживание интеллектуальной транспортной системы Москвы. Об этом сообщает РБК. Стоимость работ превышает 17 млрд руб.
Согласно условиям конкурса, подрядчик будет обслуживать датчики мониторинга транспортных потоков, светофоры, дорожные табло, камеры телеобзора и метеостанции. Издание со ссылкой на сайт госзакупок уточняет, что тендер был объявлен в конце июня. До этого заказчик — ГКУ «Центр организации дорожного движения Москвы» (ЦОДД) — самостоятельно обслуживал интеллектуальную транспортную систему и заключал контракты с подрядчиками на часть работ.
В состав оборудования, обслуживанием которого займется подрядчик, входят 3700 датчиков мониторинга транспортных потоков, 2600 светофорных объектов (в столице около 40 000 светофоров), 236 дорожных табло, 2700 камер телеобзора и 48 метеостанций.
Подрядчик получит контракт на пять лет, в этот период он должен обеспечивать бесперебойную работу интеллектуальной транспортной системы, а также ремонтировать ее при необходимости, указывается в техзадании. Стартовая цена лота составляла 17,5 млрд руб., предложение компании-победителя — 17,2 млрд руб.
Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы
Ведомости
Принадлежащий мэрии Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал изменение средней скорости движения на магистралях в 2015–2017 гг. (более ранних данных у ЦОДДа нет). В 2017 г. по сравнению с 2015 г. этот показатель на вылетных магистралях увеличился на 7%. Но на Садовом кольце и ТТК скорость упала на 14,5%
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Ведомости
Разработчик навигаторов и карт «Навител» по просьбе «Ведомостей» проанализировал загруженность за пять лет нескольких московских трасс – Кутузовского проспекта и Ярославского шоссе и некоторых участков Садового кольца и ТТК
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Ведомости
Вывод неутешителен: почти во всех случаях времени на преодоление этих участков в 2017 г. требовалось больше, чем в 2012 г. «Навител» сравнивал время, за которое автомобиль преодолевал один и тот же участок маршрута в течение года по четвергам с 19.00 до 19.30
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Ведомости
Чтобы не было пробок, количество ежедневно передвигающихся по столичным дорогам машин должно снизиться на 15% – с 3,6 млн до 3,05 млн, утверждают в мэрии
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Ведомости
«Сегодня Москва больше не чемпион мира по пробкам», – говорил недавно Собянин. И это так: в рейтинге TomTom в 2017 г. столица опустилась сразу на 8 пунктов – с 5-го места на 13-е. По данным американской INRIX, в 2016 г. Москва переместилась в мировом рейтинге загруженности мегаполисов с 1-го на 2-е место, пропустив вперед Лос-Анджелес
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Ведомости
На 3,6 млн личных автомобилей в Москве приходится 3,3 млн парковочных мест, следует из презентации Департамента транспорта Москвы
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Ведомости
По словам Собянина, в Москве 70% населения пользуется общественным транспортом. Это один из самых высоких показателей, в европейских городах он составляет около 60%
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Ведомости
Пока Москва по уровню ограничения владения личным транспортом – самый лояльный к автомобилистам мегаполис, считает представитель департамента транспорта. Сейчас лишь 30% автомобилей в городе обеспечено специальными местами хранения, все остальные паркуются во дворах и на дорогах, напоминает директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин
8/10
Ведомости
Баланс между асфальтом и железом в городе ужасный и, сколько бы дорожных строек ни начиналось, для его улучшения потребуются десятилетия, объясняет Блинкин
9/10
Ведомости
При Собянине город построил более 650 км новых дорог, реконструировал вылетные магистрали и развязки, ускорил строительство новых линий и станций метрополитена, ввел в эксплуатацию пассажирское железнодорожное сообщение по Московскому центральному кольцу
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Корпорация «Уралвагонзавод» ведет опытно-конструкторские работы над созданием штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3. Разработки получили название «Штурм», сообщаетРБК со ссылкой на источники в Минобороны и УВЗ. «На данном этапе создан макет с боевым оборудованием, что позволяет продемонстрировать элементы движения», — сообщил собеседник издания в Минобороны.
В состав комплекса войдут четыре боевых машины с различными вооружениями. В числе основных требований называется наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая позволит комплексу работать даже после попадания в него 10-15 гранат ручного противотанкового гранатомета и минного подрыва. Сам он должен быть оборудован артиллерийской системой с боеприпасом высокого осколочно-фугасного действия или с боеприпасом, способным разрушать бетонные и кирпичные стены.
Также комплекс должен обладать маневренностью для работы в условиях городской застройки. «Боевые роботы в любое время суток должны уметь быстро обнаруживать и уничтожать живую силу — в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов, — не нанося ущерба городским постройкам», — уточнил собеседник издания.
В 2015 г. на УВЗ планировали создание беспилотной версии танка Т-14 на шасси «Армата». У проекта даже появилось название: «Тачанка-Б». В феврале 2018 г. скорые результаты работы по этому беспилотнику анонсировал замминистра обороны Юрий Борисов. Спустя несколько месяцев на УВЗ приехал и министр обороны Сергей Шойгу, которому продемонстрировали опытный образец. А в конце июля Борисов, уже будучи вице-премьером, заявил о неготовности вооруженных сил к массовым закупкам «Арматы» из-за дороговизны. «Ну и зачем наводнять «Арматами» все вооруженные силы, у нас Т-72 пользуются огромным спросом на рынке, его берут все, он по сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству значительно их превосходит», — говорил он.
Первую партию танков «Армата», включавшую около 100 машин, УВЗ планировал продать за 450 млн руб. за единицу, но цену удалось снизить цену до 320 млн., рассказал собеседник издания в военном ведомстве. Стоимость Т-72Б3 в 2016 г., по данным УВЗ, составляла около 79 млн руб.
Политика
Новости
Сергей Иванов рассказал о секретном плане на случай военного конфликта с Грузией
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Спецпредставитель президента Сергей Иванов рассказал о «секретном плане», разработанном Генштабом в 2007 г. на случай полномасштабных военных действий в Южной Осетии. Об этом Иванов, который на тот момент был министром обороны, а во время конфликта с Грузией занимал пост вице-премьера, сообщил в интервью «Коммерсанту».
Иванов отказался раскрыть детали плана, отметив, что одна его часть «была выдержана хорошо». Речь шла о защите Рокского тоннеля. «Это дорога жизни, и мы прекрасно понимали, что стоило бы грузинским войскам захватить Рокский тоннель, говорить о дальнейшем развитии событий можно с большой долей вероятности», - уточнил он.
Еще одна деталь, которую не удалось выполнить, – требование об исключении из участия в конфликте призывников. «В плане было предусмотрено, что в случае необходимости военного вмешательства и принуждения Грузии к миру на территорию Южной Осетии вступают только воинские части, полностью укомплектованные контрактниками», - рассказал Иванов, уточнив, что это было его требование. Выполнить его на практике не удалось. «Так получилось, что пока этот план искали, пока доставали из сейфа, пока изучали, а действовать надо было мгновенно, ну не получилось в этой части», - признал он.
Западные партнеры убеждали Москву в том, что находившийся у власти в Грузии президент Михаил Саакашвили не решится на военный конфликт. «Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет», - вспоминает Иванов приватные беседы с экс-госсекретарем Кондолизой Райс. «Понимаете, мы, конечно, не совсем наивные люди такие, дурачки, которые верят всему, что нам говорят», - пояснил Иванов причины разработки плана. Уже после конфликта Райс говорила, что США не стоят за атакой. «Она призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны», - пересказал Иванов еще один неофициальный разговор с экс-госсекретарем. «В частной беседе она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка», - сказал Иванов.
Политика
Новости
Госдепартамент США изучит вопрос о введении санкций против Владимира Евтушенкова
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Возможность введения санкций в отношении основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова изучает госдепартамент США. Это следует из реакции внешнеполитического ведомства США на запрос сенатора Илеаны Рос-Лейтинен. Ответ госдепа она опубликовала в своем аккаунте в Twitter.
«Госдеп подтвердил расследование о возможности введения санкций против российского олигарха Владимира Евтушенкова в соответствии с законом CAATSA» (О противодействии противникам Америки посредством санкций), а также за операции с «незаконно аннексированным Крымом» и в Узбекистане, говорится в сообщении Рос-Лейтинен. В ответе госдепартамента отмечается, что его специалисты «усердно работают» над выявлением транзакций физических и юридических лиц, попадающих под закон CAATSA. «По вашему запросу мы изучим предоставленную информацию о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, попадает ли он под санкции», - говорится в письме, подписанном помощником госсекретаря по правовым вопросам Мэри Уотрес.
Ввести санкции против АФК и Евтушенкова конгрессмены призывали минфин и госдепартамент еще в конце июня. Конгрессмены ссылались на слова президента России Владимира Путина о том, что АФК «Система» будет строить многопрофильные лечебные заведения в Крыму. Представитель компании заявлял «Ведомостям», что она не ведет инвестиционной деятельности в регионе.
Евтушенков является фигурантом «кремлевского доклада», где фигурирует в списке «олигархов». 6 апреля минфин США включил в санкционный список 24 российских чиновников и бизнесменов и 15 связанных с ними компаний. В их числе оказались Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг и подконтрольные им компании.
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Новый законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом и его коллегами, содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на текст документа, который пока еще не опубликован на сайте конгресса. Издание опубликовало весь документ, в котором более 100 страниц, но не уточнило, как он оказался в его распоряжении.
В проекте содержится требование о запрете на проведение операций в США семи российским банкам, в том числе Сбербанку, ВТБ, ВЭБу и Промсвязьбанку. Для них это будет означать невозможность проведения стандартных денежных расчетов через корсчета в банках США. Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет банка Barclays сообщил, что это может иметь «существенные последствия для всей российской экономики, которые могут оказаться даже более болезненными, чем меры в отношении суверенного долга».
Авторы проекта настаивают на более четком исполнении акта CAATSA (О противодействии противникам Америки посредством санкций) исполнительной властью. Речь идет о сокращении сроков отчетности Белого дома по исполнению санкций, обновлении «кремлевского списка» в течение 60 дней после принятия документа и начале практических поисков активов и личного состояния в мире президента России Владимира Путина.
Сенаторы призывают создать единый механизм, который включал бы все антироссийские санкции, вводившиеся отдельными актами, – от «украинских» до «антихакерских». За его работой, судя по проекту, должен следить «санкционный координационный офис», который предлагается создать в правительстве. «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы», по мысли законодателей, должен бороться с влиянием России в США и в мире. Для уязвимых к российскому воздействию государств предлагается открыть доступ к бюджетному фонду США в размере $250 млн начиная с 2020 финансового года. «Злонамеренную деятельность в киберпространстве» мог бы отслеживать офис по вопросам киберпространства и цифровой экономики в госдепартаменте.
Проект также содержит и предложение рассмотреть вопрос о признании России «государством, спонсирующим терроризм». Это может стать как первым шагом к введению усиленных санкций, как это было в случае с Ираном, так и к началу кампании по исключению России из числа постоянных членов Совета безопасности ООН.
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Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск рассказал о причинах, по которым готов к преобразованию публичной компании в частную. «В качестве публичной компании мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», - пояснил Маск в корпоративном блоге компании. На компанию давит и ритм ежеквартальной отчетности, что заставляет выбирать между решениями, правильными в рамках квартала, но не являющимися таковыми в долгосрочном плане.
Разъяснение появилось после того, как Маск объявил в своем твиттере о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. Он уточнил, что решение о выводе с биржи еще не принято: этот вопрос будет вынесен на собрание акционеров. Если же это произойдет, то частной компания может оставаться в период бурного роста, когда же ее развитие станет более поступательным, было бы разумно вновь сделать ее публичной.
В случае принятия решения о выводе с биржи у акционеров Tesla будет выбор: оставаться частными инвесторами компании или продать акции по $420 за штуку с 20%-ной премией к моменту последней квартальной отчетности. Маск выразил надежду, что все нынешние акционеры останутся в компании. Ему самому в Tesla принадлежит 20%, и увеличивать свою долю он не намерен. Основатель Tesla и SpaceX также уточнил, что возможный отказ автопроизводителя от публичности не является шагом к объединению с космической корпорацией.
«Рынок ему не верит», - приводит Bloomberg мнение гендиректора Mainstay Capital Management Дэвида Кудлы. После объявления о планах уйти с биржи акции Tesla сначала подскочили на 13%, но потом скорректировались и остановились на уровне $379,5. Если бы инвесторы поверили Маску, акции могли бы оказаться ближе к уровню в $420, чем это произошло, указывает аналитик.
Можно ожидать, что в капитале Tesla останутся такие крупные инвестфонды, как Vision SoftBank Group Corp. или суверенные фонды как Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии (PIF), отмечают опрошенные Reutes банкиры. Накануне Financial Times написала, что Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии с начала года приобрел от 3% до 5% акций Tesla. Объем инвестиций оценивается в $1,7-2,9 млрд
Еще одним возможным партнером Tesla эксперты называют китайский Tencent Holdings, который в прошлом году приобрел 5% акций производителя электрокаров.