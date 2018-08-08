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Российское авторское общество взыскало 247 млн рублей с бывшего руководителя

Пресненский суд Москвы взыскал более 247 млн руб. по иску Российского авторского общества (РАО) с бывшего гендиректора организации Сергея Федотова, осужденного за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

«Судом были частично удовлетворены исковые требование Российского авторского общества о возмещении вреда, причиненного преступлением - с Федотова взыскана сумма в размере около 247,5 млн руб.», - отметил собеседник агентства. РАО требовало взыскать около 294 млн руб. Федотов обжаловал решение суда.

В июне 2017 г. Мещанский суд Москвы приговорил Федотова к 1,5 г. колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он признал вину и заключил сделку со следствием. В декабре того же года он вышел на свободу условно-досрочно.

По мнению следователей и суда, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые решили передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения. Позже эти объекты были проданы третьим лицам. Ущерб от сделок следствие оценило в 300 млн руб. Еще в ходе следствия Федотов возместил 160 млн руб.