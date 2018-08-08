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Сенат США пригласил Ассанжа дать показания о вмешательстве России в выборы

Основатель сайта утечек Wikileaks Джулиан Ассанж приглашен сенатом США для дачи показаний о вмешательстве России в президентские выборы 2016 г. Письмо сенатского спецкомитета по разведке, адресованное в посольство Эквадора в Лондоне, где находится Ассанж, опубликовала команда юристов Wikileaks.

«Уважаемый господин Ассанж, как вам известно, комитет по разведке сената проводит двухпартийное расследование российского вмешательства в выборы в США 2016 г. Комитет просит вас прибыть для закрытой беседы с его членами в согласованное обеими сторонами время и место», – говорится, в частности, в письме. Юристы Ассанжа заявили, что рассматривают это предложение, однако «беседа» должна «проходить в соответствии с высокими этическими стандартами». Помимо этого они указывают, что организация Human Rights Watch считает неправомерной экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит пожизненный срок по обвинению в шпионаже.

Накануне президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть территорию посольства страны в Лондоне в любой момент, если при этом британская сторона будет соблюдать его права. В начале августа Bloomberg сообщил, что Ассанж может покинуть посольство Эквадора из-за проблем со здоровьем.

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 г. Он попросил у Эквадора политическое убежище, так как опасался экстрадиции властями Швеции в США из-за деятельности в Wikileaks – в частности, публикации 700 000 секретных документов о военных действиях США в Ираке, Афганистане и дипломатических отчетов. В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, указав, что его посты в соцсетях ставят под угрозу отношения страны с Великобританией и странами ЕС.

Как Ассанж попал в посольство Эквадора и остался там на 6 лет