Политика

Новости

Суд продлил арест главе Серпуховского района Подмосковья Шестуну

Басманный суд Москвы продлил срок ареста главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна на три месяца, передает РИА «Новости». Ходатайство следователя удовлетворено частично. Сторона обвинения просила продлить срок ареста на весь срок предварительного следствия - до 13 декабря 2018 г. Однако суд решил продлить срок содержания под стражей не на четыре месяца, а на три, до 13 ноября.

Шестун возражал против продления ареста. В суде он заявил, что не собирается скрываться. По его словам, за два месяца, что он был в СИЗО, его ни разу никто не допросил. «Следователя Романа Видюкова я вообще в глаза не видел», - сказал Шестун. Чиновник также настаивал, что не имеет возможности скрыть какие-либо улики. «По этим земельным участкам было 10 проверок, все уже зарегистрировано — ничего уже не скрыть», — говорил он судье.

Потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному в середине июня, ранее была признана администрация Серпуховского района Подмосковья. Адвокат Шестуна Павел Беспалов говорил, что расследованием дела занимаются 12 следователей СКР, следственную группу возглавляет Роман Видюков, входивший в группу по расследованию дела против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Сейчас Шестун находится в СИЗО «Лефортово».

Шестуна обвиняют в превышении должностных полномочий. На данный момент следствие допросило 39 свидетелей и провело ряд экспертиз. Следствие считает, что в 2008–2014 гг. чиновник необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка, тем самым причинив ущерб бюджету в размере 62,8 млн руб.