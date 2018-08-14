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Скотленд-Ярд расценил как теракт инцидент у здания парламента в Лондоне

Британские власти расценивают как теракт инцидент у здания парламента в Лондоне, в результате которого пострадали несколько пешеходов и велосипедистов. Об этом говорится в Twitter полиции Лондона. Расследование происшествия передано контртеррористическому управлению лондонской полиции.

Утром 14 августа водитель серебряного Ford Fiesta врезался в ограждения у здания парламента в Лондоне, сообщал Скотленд-Ярд. В результате пострадали несколько человек, они госпитализированы, угрозы их жизням нет. Число пострадавших не уточняется.

Водитель автомобиля был задержан. Его отвезли в полицейский участок на юге Лондона, где он находится под стражей. Сведений о его мотивах пока нет, мужчина проходит подозреваемым по делу о теракте. «Мои мысли с теми, кто был ранен в результате происшествия в Вестминстере, и я благодарю экстренные службы за их немедленный и мужественный ответ», – заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Ее слова приводятся в официальном Twitter британского премьер-министра.

В марте 2017 г. у здания парламента в Лондоне был совершен другой теракт. Тогда водитель сбил несколько десятков пешеходов на мосту, затем напал с ножом на полицейского. В результате погибли пять человек и около 30 получили ранения.

Теракт в Лондоне в марте 2017 года