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Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки

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Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела о получении взятки против мэра Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя Геннадия Борисова. Об этом говорится в сообщении СКР. Арапова и Борисова подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

Эпизод преступной деятельности Арапова был выявлен во время расследования уголовного дела в отношении его заместителя. Уголовные дела были объединены в одно производство.

По информации следствия, 19 мая Борисов по предварительному сговору с Араповым получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги Арапов должен был осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма - Борисову.

На данный момент Арапов задержан. Следствие собирается предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде об аресте. Сейчас следствие пытается установить происхождение денег в размере 4,2 млн руб., обнаруженных во время обыска в служебном кабинете мэра.

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Основатели Tinder подали в суд на нынешнего владельца сервиса

Ведомости
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Основатели Tinder подали в суд иск против владеющей сервисом InterActiveCorp (IAC) и ее дочерней структуры Match Group, сообщает CNBC и Financial Times. Иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк в Манхэттене. Истцы хотят взыскать с ответчиков $2 млрд. По их мнению, компания обманула сотрудников Tinder по меньшей мере на миллиарды долларов, манипулировав финансовой информацией и занижая оценку сервиса. Ответчиков также обвинили в том, что они скрывали влияние новых продуктов и функций Tinder на прибыль компании.

Истцами выступили основатели сервиса - Шон Рэд, Джастин Матин и Джонатан Бадин, а также еще семь нынешних и бывших сотрудников, участвовавших в создании Tinder.

В иске говорится, что IAC в декабре 2016 г. временно назначила гендиректором Tinder Грега Блатта, руководившего также Match Group. Это было сделано для того, чтобы Блатт имел возможность влиять на оценку сервиса. С его помощью IAC якобы снизила стоимость опционов на акции, которыми владеют основатели сервиса и его первые сотрудники. По условиям заключенных с ними контрактов, владелец сервиса должен был в случае повышения оценки компании производить дополнительные выплаты. Оценка сервиса была важна при выплатах, которые осуществлялись в 2017 и 2018 гг. Следующие выплаты будут производиться в 2020 и 2021 гг.

В иске также дана оценка действиям Блатту. В документе говорится, что он имеет взрывной характер и «привычку угрожать увольнением сотрудникам, которые ему противоречат». «Через две недели после того, как их схема (мошенническая схема - "Ведомости") завершилась, ответчики публично объявили о выходе на пенсию Блатта, наградив его прибыльным "золотым парашютом"», - говорится в иске.

В IAC утверждают, что иск не заслуживает внимания. Компания будет защищать свои интересы. «С момента создания Tinder Match Match выплатила компенсацию в размере $1 млрд учредителям и сотрудникам Tinder. Что касается претензий, заявленных в жалобе, факты просты: оценка с участием двух независимых глобальных инвестиционных банков была проведена строго в соответствии с условиями контрактов. Господину Рэду и его веселой группе истцов не понравились результаты оценки», - пояснили в компании.

Сервис знакомств Tinder был создан в 2012 г. Сейчас приложение работает более чем в 190 странах. Оно зарабатывает на рекламе в бесплатной версии и подписках на платные версии. У сервиса есть также две платные версии – Tinder Plus и Tinder Gold, дающие дополнительные возможности для поиска знакомств.

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Бизнес
Новости

Минтранс предложил выплатить авиакомпаниям компенсации из-за роста цен на топливо

Ведомости
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Министерство транспорта предложило Министерству финансов и правительству частично компенсировать авиакомпаниям дополнительные расходы, возникшие с ростом цен на топливо. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

В частности, потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 млрд руб., а компенсировать предлагается 22,5 млрд руб. Это может помочь предотвратить рост цен на билеты, считает Дитрих.

«Этот вопрос сейчас рассматривается, обсуждения проходили на прошлой неделе», – отметил министр транспорта. По его словам, совокупный рост стоимости авиатоплива по итогам 2018 г. может достичь 30%.

Средние цены на авиакеросин в июне 2018 г. выросли в годовом выражении на 18,4% до 50 900 руб. за т, следует из статистики Росавиации. «Аэрофлот» и его дочерняя компания «Россия» уже повысили размер топливного сбора на внутренние рейсы на 200-400 руб. Подобные меры могут принять и другие авиакомпании.

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Акимов оценил расходы на нацпроект по цифровой экономике более чем в 1 трлн рублей

Ведомости
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На реализацию национальной программы «Цифровая экономика» за пять лет может потребоваться около 1 трлн руб., заявил ТАСС вице-премьер по цифровой экономике Максим Акимов, не уточнив, какая часть будет профинансирована из федерального бюджета. «Думаю, что речь идет о сумме более 1 трлн руб. с учетом того, что этот сезон (2018 г. – «Ведомости») уже проходим в рамках действующего бюджета, на ближайшие пять лет», – сказал вице-премьер. По его словам, в основном деньги пойдут на направления «Информационная инфраструктура», «Кадры и образование» и новое – по цифровому госуправлению.

Разработать нацпроект «Цифровая экономика» президент Владимир Путин поручил в указе о стратегических целях России до 2024 г. Сейчас уже действует правительственная программа, утвержденная в 2017 г. Помимо развития информационной инфраструктуры и кадров она включает в себя планы по развитию информационной безопасности, нормативному регулированию, формированию исследовательских компетенций и технологических заделов.

Первые 3 млрд руб. на цифровую экономику распределил премьер Дмитрий Медведев – в марте 2018 г. он подписал соответствующее распоряжение. Согласно документу, деньги разделены между несколькими компаниями и ведомствами, отвечающими за реализацию программы. Так, госкорпорация «Росатом» получит 505 млн руб., Минкомсвязи – 1,95 млрд руб., ФСБ – 3 млн руб., Минтранс – 15 млн руб., Минэкономразвития – 15,5 млн руб., управделами президента – 134,5 млн руб., Росреестр – 399,6 млн руб., Минпромторг – 13,6 млн руб.

Стиль жизни
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Испанский гонщик Фернандо Алонсо объявил об уходе из «Формулы 1»

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Испанский гонщик Фернандо Алонсо принял решение, что покинет «Формулу 1» в конце текущего сезона. Его цитирует пресс-служба команды McLaren, за которую он выступал.

«После 17 чудесных лет в этом удивительном спорте мне пора меняться и двигаться дальше. Я наслаждался каждой минутой этих невероятных сезонов, и я не могу достаточно поблагодарить людей, которые внесли свой вклад, чтобы сделать их такими особенными», – заявил Алонсо. По его словам, он принял твердое решение об уходе несколько месяцев назад.

37-летний спортсмен не раскрывает, чем займется в будущем: «Посмотрим, что принесет будущее. Новые захватывающие вызовы не за горами».

Алонсо начал выступать в «Формуле 1» в 2001 г. В 2005 и 2006 гг. он стал чемпионом мира. Кроме того, он трижды на чемпионатах мира занимал второе место.

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Авто
Новости

В Чувашии закрыли производство кабелей для Volkswagen из-за нерентабельности

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Японская компания Fujikura решила закрыть в Чувашии производство кабелей для Volkswagen. Об этом говорится в сообщении министерства экономического развития республики. Предприятие будет ликвидировано в ближайшие месяцы.

Такое решение принято из-за экономической нерентабельности производства в связи со скачками курса евро к рублю, а также из-за снижения покупательной способности на автомобильном рынке. Руководство компании уведомило сотрудников о закрытии предприятия. «Проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам компании в поиске новых рабочих мест», – уточняется в сообщении.

Fujikura выплатит сотрудникам обязательное выходное пособие в размере трех средних месячных заработков. Также каждый работник предприятия в последний рабочий день получит выплату по специальной программе вознаграждения.

Fujikura ввела в эксплуатацию предприятие в октябре 2015 г. Выпуск кабелей осуществлялся на арендованных у Чебоксарского электроаппаратного завода площадях.

Стиль жизни
Новости

У Российской премьер-лиги по футболу может появиться фонд помощи клубам

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Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут создать стабилизационный фонд для помощи командам, испытывающим финансовые сложности. Об этом сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, передает ТАСС. По словам Прядкина, к руководству премьер-лиги обратились с предложением сразу несколько руководителей футбольных клубов и оно было поддержано.

«Я поддерживаю данные начинания, так как это и ошибка руководителей, когда на старте чемпионата уже один клуб может сняться с розыгрыша. Для нашего чемпионата, который занимает лидирующие позиции в европейском рейтинге, это неприемлемо», – сказал Прядкин. По его словам, с финансовыми трудностями может столкнуться любой футбольный клуб, в том числе и лидеры лиги. По мнению Прядкина, условия получения финансовой помощи из фонда должны быть равными для каждого клуба лиги, а финансовый контроль – жестким.

Российская премьер-лига по футболу существует с 2001 г., она является организатором чемпионата России по футболу. Самые успешные клубы принадлежат бизнесменам и государственным компаниям: «Спартак» – Леониду Федуну, «Зенит» – «Газпром нефти», «Краснодар» – Сергею Галицкому, «Локомотив» – РЖД, ЦСКА – Евгению Гинеру.

Большие финансовые сложности сейчас испытывает выступающий в РПЛ футбольный клуб «Анжи» из Махачкалы, которым в 2011–2016 гг. владел миллиардер Сулейман Керимов. По оценке гендиректора клуба Олега Флегонтова, задолженность перед игроками составляет 250 млн руб. Молодежный состав команды добирается на игры на автобусе.

Из-за финансовых сложностей от участия в чемпионате ранее отказался пермский клуб «Амкар». Команда не смогла пройти лицензирование из-за отсутствия финансовых гарантий. Клуб играл в высшем футбольном дивизионе с 2004 г.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

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Технологии
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Владелец «Спорт FM» объявил дату изменения формата радиостанции

Ведомости
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Формат спортивной радиостанции «Спорт FM» изменится со среды, 15 августа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на Романа Емельянова, гендиректора «Европейской медиагруппы» (ЕМГ), в которую входит радиостанция.

О том, что «Спорт FM» изменит формат, рассказывал «Ведомостям» Емельянов в конце июля. Основное спортивное направление станция сохранит, но эфир будет на 80% состоять из музыки. Кроме того, исчезнет аналитика и сократят штат радиостанции.

Одной из основных целей запуска радиостанции в 2013 г. было освещение Олимпиады-2014, которая проходила в Сочи. На развитие «Спорт FM» топ-менеджеры ЕМГ в период запуска станции обещали потратить около 1 млрд руб. Однако сколько именно в итоге вложили, Емельянов не раскрывает. Он признает, что радиостанция до сих пор себя не окупила. Крупных серьезных спортивных событий в России сейчас практически нет, добавляет он.

«Спорт FM» входит в ЕМГ, как и «Европа плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Спорт FM», «Радио для друзей» и «Новое радио». 100% ЕМГ принадлежит совладельцам Уральской горно-металлургической компании. По данным Mediascope, аудитория «Спорт FM» в России в период с октября 2017 г. по март 2018 г. составляла 1,4 млн человек против 1,27 млн с октября 2016 г. по март 2017 г.

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Бизнес
Новости

Следственный комитет сообщил о задержании в Германии российского бизнесмена

Ведомости
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В немецком Зефтенберге задержали гендиректора компании «Экспресс» Валерия Марковкина. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР) со ссылкой на данные Интерпола.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Марковкина, уточняет СКР. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в течение нескольких лет Марковкин занимался строительством многоквартирного дома в Великом Новгороде. Он получил от дольщиков более 60 млн руб., но не закончил строительство, говорится в сообщении СКР. Там же уточняется, что деньгами Марковкин распорядился «по своему усмотрению».

С 1 июля 2018 г. прямая продажа жилья в строящихся (т. е. не принятых госкомиссией) домах запрещена. Застройщик должен выбрать, по какой схеме ему продавать квартиры: через банковское сопровождение или счета эскроу, которые станут обязательными с 1 июля 2019 г.

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Недвижимость
Новости

Минстрой сделает исключения в правилах долевого строительства для Крыма

Ведомости
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Минстрой подготовит изменения в правила долевого строительства для застройщиков Крыма, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на заседании президентского Совета по правам человека по теме «Повышение доступности жилья для россиян».

«Организации, которые находятся в Крыму, они вроде бы хорошие, добротные, но по ряду тех позиций, которые мы прописали в законе, они не подходят под финансовые ограничения», – объяснил Якушев (цитаты по ТАСС). По его словам, соответствующие изменения будут внесены в законодательство или через подзаконный акт.

Якушев отметил, что в Крыму представлены лишь два из 54 банков, которые имеют право открывать специализированные счета для застройщиков в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу с 1 июля 2018 г.

Согласно новому закону, с июля 2019 г. застройщики лишаются права привлекать напрямую средства дольщиков. С этой даты деньги покупателей недвижимости на этапе строительства будут зачисляться на эскроу-счета в специализированном банке и застройщик сможет получить их только после сдачи объекта. Привлекать средства граждан получили право более 50 банков с высоким кредитным рейтингом.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

Авто
Новости

Ford отзовет в России около 4000 автомобилей

Ведомости
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Российский представитель Ford «Форд Соллерс холдинг» отзывает 3968 автомобилей в России. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Причина – возможные проблемы с диском сцепления. Под отзыв попадают автомобили марок Focus, C-Max, Mondeo и Kuga, которые были проданы с 2011 по 2016 г. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев, которым надо дождаться звонка от автопроизводителя или самостоятельно проверить по VIN-коду, попал ли автомобиль под отзыв.

Это не первый раз в этом году, когда Ford отзывает автомобили в России. В январе «Форд Соллерс холдинг» объявил об отзыве 15 670 автомобилей моделей Kuga и C-Max. Тогда причиной был риск возгорания в моторном отсеке.

Какие автомобили предпочитают российские чиновники

Политика
Новости

Полковник Захарченко отказался признать вину в получении взяток

Ведомости
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Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД, полковник Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда Москвы, приступившего к рассмотрению дела по существу, отказался признать вину в получении взяток в особо крупном размере и воспрепятствовании правосудию, передает РИА «Новости». По его словам, он не понимает предъявленных ему обвинений.

«К следующему заседанию мои адвокаты подготовят письменную позицию, и мы ее представим», — пообещал в суде Захарченко. Он считает, что инкриминируемые ему обвинения основаны на домыслах, а не на материалах дела или фактах. Выводы следствия полностью искажены, сказал Захарченко.

На данный момент Следственный комитет завершил расследование по трем эпизодам получения полковником взяток (ст. 290 УК). Также завершено следствие по обвинению в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК). Следствие по другим эпизодам получения взяток продолжается.

Захарченко арестовали в 2016 г. Изначально его подозревали в получении взятки в размере 7 млн руб. Однако во время обыска в квартире полковника были найдены коробки с деньгами - 8,5 млрд руб., 2 млн евро и около $120 млн наличными. Происхождение денег Захарченко объяснить не смог.

Следствие считает, что в 2014 г. Захарченко с коллегой ради получения взятки инициировали несколько проверок предприятий бизнесмена, занимавшегося ресторанным бизнесом и поставками продуктов. Последний передал вымогателям взятку в размере $800 000, считает следствие.

В 2015 г. Захарченко и его соучастник, по информации следствия, потребовали за покровительство от того же бизнесмена карту сети ресторанов со скидкой 50%. В 2016 г. полковник, используя служебное положение, пытался помешать расследованию уголовного дела о мошенничестве, считает следствие. Он предупредил финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о готовящемся обыске.

В МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.

Следующее заседание суда состоится 23 августа.

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