Мэра Оренбурга задержали по подозрению в получении взятки
Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела о получении взятки против мэра Оренбурга Евгения Арапова и его заместителя Геннадия Борисова. Об этом говорится в сообщении СКР. Арапова и Борисова подозревают в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК).
Эпизод преступной деятельности Арапова был выявлен во время расследования уголовного дела в отношении его заместителя. Уголовные дела были объединены в одно производство.
По информации следствия, 19 мая Борисов по предварительному сговору с Араповым получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги Арапов должен был осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма - Борисову.
На данный момент Арапов задержан. Следствие собирается предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде об аресте. Сейчас следствие пытается установить происхождение денег в размере 4,2 млн руб., обнаруженных во время обыска в служебном кабинете мэра.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн