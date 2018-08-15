Политика

Новости

В Москве началась несогласованная акция «Марш матерей»

В центре Москвы началось шествие «Марш матерей», передает корреспондент «Ведомостей» с места событий. Это несогласованная акция. На ней присутствуют полицейские, но пока никого не пробовали задержать.

Несмотря на сильный ливень, на «Марш матерей» пришло около 300 человек. В настоящий момент толпа начала движение по Бульварному кольцу.

Акцию «Марш матерей» решили организовать для привлечения внимания к ситуации с арестованными по делу движения «Новое величие». В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО.

Следствие предполагает, что участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Всего по делу проходят 10 человек, шестеро находятся в СИЗО, четверо — под домашним арестом. В среду следствие попросило отпустить Дубовик и Павликову под домашний арест.

Организаторами акции выступают литературный критик Анна Наринская, телеведущие Татьяна Малкина и Татьяна Лазарева, актриса Яна Троянова, издатель Варвара Горнастаева, журналистки Мария Шубина, Ольга Гринкруг и Анна Качуровская. Власти Москвы неоднократно просили отказаться от ее проведения.

Как проходит «Марш матерей» в Москве