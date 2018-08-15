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Около 200 человек приняли участие в «Марше матерей»

В Москве завершилась акция «Марш матерей». В ней приняли участие порядка 200 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Москве. По оценкам корреспондента «Ведомостей», участников было от 200 до 300 человек. Сотрудник «ОВД-инфо» сообщил о 1000 участниках, говорится в Telegram-канале организации.

Акция началась примерно в 18.30 мск, а закончилась около 20.30 мск. «Марш матерей» не был согласован с московскими властями. Они неоднократно просили не проводит акцию. Полиция присутствовала на шествии, однако попыток кого-то задержать не было.

Под проливным дождем участники акции шли от Новопушкинского сквера по бульварам и далее на улицу Поварская к зданию Верховного суда. Некоторые несли в руках детские игрушки. Никаких лозунгов и плакатов не было, ранее организаторы просили участников от них воздержаться. На переходе от Никитского бульвара полиция говорила участникам не ходить по проезжей части и ждала, пока вся толпа перейдет дорогу, не пропуская машины. Участники акции скандировали «Свободу!», «Детям не место в тюрьме!», «Свободу политзаключенным!». Кроме того, они оставляли детские игрушки у ворот суда.

Акцию «Марш матерей» решили организовать для привлечения внимания к ситуации с арестованными по делу движения «Новое величие». В отношении 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик возбуждено дело об организации экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), с марта они находятся в СИЗО. Всего по делу проходят 10 человек, из них шестеро находятся в СИЗО. В среду следствие попросило отпустить Дубовик и Павликову под домашний арест.