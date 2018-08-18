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Число погибших при обрушении моста в Генуе выросло до 41

На месте обрушения моста в итальянском городе Генуя нашли тела еще троих погибших, сообщает агентство ANSA. Машина, в которой находилась семья из трех человек, была обнаружена под завалами в ночь на субботу.

Таким образом, число погибших при обрушении моста возросло до 41. Ранее сообщалось о 38 погибших и 16 пострадавших, состояние девяти из них оценивалось как тяжелое.

Обрушение 200-метрового пролета моста в Генуе произошло днем 14 августа. По предварительным данным, причиной стало ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х гг., его состояние давно вызывало опасение у специалистов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте 15 августа объявил о введении в Генуе режима чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев.

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