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В Генуе нашли еще одного погибшего на месте обрушения моста

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Под завалами рухнувшего моста в итальянском городе Генуя спасатели обнаружили еще одного погибшего, сообщает агентство ANSA. Таким образом, число погибших при обрушении моста выросло до 42.

В субботу в Генуе проходит государственная церемония похорон жертв обрушения моста, передает агентство. В Италии 18 августа объявлено днем траура, сегодня были похоронены 19 из 42 погибших. На траурной церемонии присутствовали президент страны Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.

Обрушение 200-метрового пролета моста в Генуе произошло днем 14 августа. По предварительным данным, причиной стало ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х гг., его состояние давно вызывало опасение у специалистов.

Премьер-министр Италии 15 августа объявил о введении в Генуе режима чрезвычайного положения сроком на 12 месяцев.

В Италии обрушился автомобильный мост

Политика
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В Германии начались переговоры Путина и Меркель

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Президент России Владимир Путин в субботу прибыл в Германию на встречу с канцлером Ангелой Меркель. Переговоры проходят в резиденции Мезеберг в городе Гранзе, который расположен в 70 км от Берлина. 

Путин прибыл к месту встречи на автомобиле, в связи с чем на всем участке дороги от аэропорта до резиденции были усилены меры безопасности. Местные жители развернули на дороге плакат с надписью на русском языке: «Президент Путин, добро пожаловать в Мезеберге у друзей. Россия вперед!» Некоторые повесили на кустарниках рядом с домами небольшие российские флаги.

Меркель встретила российского президента на крыльце резиденции, они пожали друг другу руки и прошли внутрь, чтобы сделать совместную фотографию. Также Путин расписался в гостевой книге. 

После этого лидеры двух стран вернулись во двор резиденции, чтобы до начала переговоров сделать заявление для прессы, во время которого обозначили основные темы сегодняшних переговоров. 

Меркель заявила, что собирается обсудить с Путиным ситуацию на Украине и отправку миротворцев ООН в Донбасс. Она выразила надежду на то, что к началу учебного года на Украине вновь установится перемирие. Также канцлер намерена поговорить с президентом России о ядерной сделке с Ираном, которую, по ее словам, необходимо сохранить. Кроме того, темой переговоров станет газопровод «Северный поток — 2». По мнению Меркель, даже после его запуска Украина должна сохранить свою роль страны-транзитера газа. Еще один вопрос, который стороны хотят обсудить, — это ситуация в Сирии. Меркель отметила, что сейчас важнее всего избежать гуманитарной катастрофы в этой стране.

Путин поддержал слова Меркель о сохранении ядерной сделки с Ираном. Говоря о «Северном потоке — 2», он отметил, что транзит газа через Украину должен соответствовать экономическим требованиям и быть целесообразным с этой точки зрения. При этом Путин подчеркнул, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект и он не закрывает транзита газа через Украину. Президент отметил, что потребление российского газа постоянно увеличивается, в этом году оно уже выросло на 13%. При этом Россия всегда была надежным поставщиком, вносила и вносит вклад в энергобезопасность Европы.

В Сирии, по словам Путина, в первую очередь нужно помогать тем районам, куда могли бы вернуться беженцы, в том числе из Европы. Также Путин выразил надежду на улучшение ситуации на Украине, при этом он подчеркнул, что альтернативы минским договоренностям по-прежнему нет.

Планировалось, что переговоры начнутся в 18.45 по местному времени (19.45 мск), но Путин немного задержался. Перед тем, как прилететь в Берлин, он заехал в австрийский Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии. Путин пробыл там около часа. Президент подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Перед отъездом Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

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Политика
Новости

Песков рассказал о подарках и тосте Путина на свадьбе австрийского министра

Ведомости
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Президент Владимир Путин подарил на свадьбу министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и предпринимателю Вольфгангу Майлингеру картину, масловыжималку и тульский самовар. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар», — сказал Песков.

По его словам, торжество проходило в непринужденной атмосфере, Путин произнес тост на немецком языке, что вызвало аплодисменты у всех гостей. Песков отметил, что тост был «достаточно долгий»: президент высказал признательность в связи с тем, что ему представилась возможность посетить Австрию, пожелал молодоженам долгих лет совместной жизни и счастья в семье. «Путин выступал на немецком языке. Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами», — сказал пресс-секретарь.

Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии. При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с ним на торжество прилетел казачий ансамбль. Путин пробыл на свадьбе около часа, перед отъездом он расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

После свадьбы президент отправился в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Политика
Новости

Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии на ее свадьбе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин в субботу присутствовал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера. При встрече президент подарил невесте букет цветов, а позже пригласил ее на танец. Вместе с президентом на церемонию прибыл казачий ансамбль.

Как сообщил австрийский телеканал Oe24, свадебная церемония началась позже из-за того, что Путин задержался. По данным канала, она должна была начаться в 14.00 по местному времени (15.00 мск), но была отложена на некоторое время, поскольку президент России прибыл на 10 минут позже. Для его кортежа было перекрыто шоссе, чтобы сократить время в пути.

Торжество проходит на открытом воздухе в коммуне Гамлиц. На церемонии также присутствовали премьер-министр Австрии Себастьян Курц, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, президент республики Александер Ван дер Беллен и генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

После свадьбы Путин отправился в Берлин, где у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. На церемонии президент пробыл больше часа. Его отъезд транслировал телеканал Oe24. Перед тем, как сесть в лимузин, Путин расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул «горько».

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Технологии
Новости

Главный редактор «Эха Москвы» сообщил о взломе YouTube-канала радиостанции

Ведомости
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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в субботу кто-то взломал канал радиостанции на YouTube и удалил его. По словам главреда, у канала было 200 000 подписчиков.

«Сегодня в 13.52 мск неизвестные взломали пароль YouTube-канала “Эха Москвы” и уничтожили его. У нас было 200 000 подписчиков. Очень скоро мы вернемся к ним. Не грустите», — написал Венедиктов в Twitter.

Радиостанция расценивает случившееся как хулиганство, сообщил главред «Эха Москвы» ТАСС. «Мы уже обратились в компанию Google (материнская компания YouTube — ред.) за помощью, чтобы восстановить пароль», — добавил он. Все трансляции «Эха Москвы» временно переведены на канал «Эхо Общество».

Общественно-политическая радиостанция «Эхо Москвы» существует с 22 августа 1990 г. Согласно информации на ее сайте, ежедневная аудитория в Москве составляет 855 000 человек, в России — 2,7 млн.

Политика
Новости

Путин прибыл в Грац на свадьбу министра иностранных дел Австрии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин прибыл в австрийский Грац, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В предместьях этого города в субботу состоится свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на которую приглашен российский президент.

Позднее в субботу Путин отправится в Берлин, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Карин Кнайсль выходит замуж за предпринимателя Вольфганга Майлингера. Она пригласила Путина на торжество в июне во время его визита в Вену. До сих пор о знакомстве Путина и Кнайсль ничего не было известно.

Весной Австрия не стала вслед за Великобританией высылать российских дипломатов в связи с делом об отравлении Скрипалей. Тогда Кнайсль заявила, что Вена готова стать посредником между Москвой и Лондоном.

Что известно о министре иностранных дел Австрии

Политика
Новости

Лукашенко сменил премьер-министра Белоруссии

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обновил состав правительства страны. Об этом сообщается на сайте главы государства. Премьер-министром назначен Сергей Румас, ранее возглавлявший Банк развития. Его первым заместителем стал Александр Турчин, до настоящего времени руководивший аппаратом Совета министров.

Вопросы топливно-энергетического комплекса в новом правительстве будет курировать председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко. Ответственным за вопросы строительства, ЖКХ и транспорта назначен зампредседателя Комитета государственного контроля Владимир Кухарев. Вице-премьером по социальной сфере стал посол Белоруссии в России Игорь Петришенко.

Кроме того, Лукашенко назначил новых министров архитектуры и строительства, промышленности, связи и информатизации, экономики, а также председателя Государственного военно-промышленного комитета.

В начале недели Лукашенко раскритиковал действующее правительство страны за безответственное отношение к его поручениям и распорядился провести кадровые перестановки. В частности, он упрекнул вице-премьера Василия Жарко за коррупцию в сфере здравоохранения, а министра промышленности Виталия Вовка пригрозил отправить в тюрьму.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

Экономика
Новости

Мадуро объявил об увеличении минимальной зарплаты в Венесуэле в 60 раз

Ведомости
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в пятницу стоимость криптовалюты El Petro (петро) и размер новой минимальной зарплаты в стране, передает агентство AVN. По словам Мадуро, один петро будет стоить $60. Это 3600 новых боливаров или 360 млн старых.

С 20 августа Венесуэла перейдет на новую деноминированную валюту — суверенный боливар. С нынешнего боливара будут убраны пять нулей. Суверенный боливар будет привязан к петро.

Минимальная зарплата составит 0,5 петро, то есть 1800 новых боливаров или 180 млн старых. Сейчас минимальный размер оплаты труда в Венесуэле составляет всего 3 млн старых боливаров (30 новых). Таким образом, минимальная зарплата вырастет в 60 раз.

Также Мадуро объявил о повышении НДС в стране с 12% до 16%.

Венесуэла 20 февраля выпустила обеспеченную запасами нефти, газа, золота и алмазов криптовалюту El Petro, став первой страной с собственной криптовалютой. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа. Нехватка иностранной валюты в стране вызвала падение импорта, в том числе продуктов питания.

В Венесуэле начинается голод

Бизнес
Новости

Оптовые цены на бензин за неделю выросли на 7%

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За неделю с 10 по 17 августа оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среднем выросли на 7%. Так, оптовые цены на бензин Аи-92 выросли на 6,72% до 46 137 руб. за тонну, Аи-95 — на 7,4% до 49 399 руб. за тонну, следует из материалов биржи.

Оптовые цены на бензин выросли впервые с мая, когда правительство приняло меры по их стабилизации. Рост цен остановился после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены.

Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт — более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.

В четверг Росстат сообщил, что цены на бензин на заправках подешевел вторую неделю подряд. В период с 7 по 13 августа цены на бензин снизились на 0,1%. При этом цены на дизельное топливо практически не изменились.

По итогам предыдущей недели — с 31 июля по 6 августа — ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Недвижимость
Новости

Минстрой назвал стоимость достройки объектов Urban Group

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Достройка жилых домов и социальных объектов обанкротившегося подмосковного застройщика Urban Group потребует вложения 59 млрд руб. При этом правительство возьмет на себя обязательства в размере 14,6 млрд руб.

Об этом говорится в обосновании к проекту постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий Фонду защиты дольщиков из резервного фонда. Соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.

Из резервного фонда правительства уже было выделено на эти цели 3 млрд руб. «Таким образом, размер обязательств Российской Федерации составляет 11,6 млрд руб.», говорится в обосновании.

Ранее заместитель министра строительства Никита Стасишин заявлял, что порядка 30 млрд руб. потребуется на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы и порядка 24 млрд руб. на завершение социальных объектов.

В начале августа правительство утвердило «дорожную карту» достройки объектов Urban Group. Согласно документу, все дома и объекты инфраструктуры застройщика планируется достроить до конца 2022 г. за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.

Финансы
Новости

«Интерфакс» узнал о планах одного из акционеров «Ингосстраха» продать свою долю

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У «Ингосстраха» может смениться один из акционеров. Павел Езубов продает свою долю в 16,03% в страховщике, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке. «Сделка находится в финальной стадии», — говорит собеседник агентства. Кто покупает эту долю, он не уточнил.

Сейчас страховой компанией владеют Олег Дерипаска (10%), итальянская «Ассикурациони» (47,28%), «Бекар-сервис» (16,03%, конечный бенефициар — Павел Езубов), «Гранит» (16,29%), «Софт-Карат» (15,68%), «Вега» (6,75%) и акционеры-миноритарии (3,55%).

Forbes и РБК называли Павла Езубова двоюродным братом Олега Дерипаски.

«Ингосстрах» за первое полугодие 2018 г. заработал 3,1 млрд руб. чистой прибыли, что на 35% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности по ОСБУ. Премии страховщика сократились на 4% до 44,1 млрд руб. Доход от страховой деятельности вырос на 28% до 10,2 млрд руб., доход от инвестиционной деятельности сократился в пять раз до 633,6 млн руб.

Политика
Новости

США перенаправят на другие цели выделенные Сирии $230 млн

Ведомости
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Госдепартамент США решил перенаправить на другие цели $230 млн, которые планировалось выделить на стабилизацию ситуации в Сирии. Об этом говорится в комментарии официального представителя госдепа Хизер Нойерт.

Пресс-секретарь объяснила, что с апреля партнеры США по коалиции пожертвовали Сирии около $300 млн, в том числе $100 млн выделила Саудовская Аравия, $50 млн — Объединенные Арабские Эмираты.

С учетом этих пожертвований госсекретарь Майк Помпео распорядился перенаправить на другие цели $230 млн, выделенные ранее Вашингтоном на стабилизацию ситуации в Сирии, пояснила Нойерт. По ее словам, решение принял лично госсекретарь, получив согласие Белого дома. Помпео «принял во внимание уже сделанный США значительный военный и финансовый вклад» в Сирию, говорится в заявлени представителя госдепа.

«Совместно с конгрессом госдепартамент будет направлять эти средства на поддержку других ключевых приоритетов внешней политики», — резюмировала Нойерт, подчеркнув, что цели США в Сирии остались прежними. Она добавила, что решение о перенаправлении средств не повлияет на гуманитарную помощь сирийцам, на которую США выделили с начала конфликта $8,1 млрд.

Ранее сообщалось, что Франция направит Дамаску 50 млн евро в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент Эмманюэль Макрон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае в Санкт-Петербурге.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

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