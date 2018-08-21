Microsoft назвала новую цель российских хакеров

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Консервативные аналитические центры могли стать новыми объектами атак российских хакеров. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на исследование Microsoft. Речь идет об экспертных центрах, разочаровавшихся в политике президента США Дональда Трампа и выступающих за усиление антироссийских санкций, разоблачение олигархов, а также настаивающих на соблюдении прав человека, объясняет издание.
Эксперты Microsoft обнаружили сайты, которые в последние недели создали хакеры, предположительно связанные с российской внешней разведкой – последователями ГРУ. В компании полагают, что эти сайты, имитирующие, например, сайты Института Хадсона или Международного республиканского института, перенаправляли пользователей по ложным ссылкам. Так хакеры крали их пароли и учетные данные. В числе подозрительных сайтов, обнаруженных Microsoft, был даже ресурс, маскирующийся под сайт сената США.
«Сейчас мы видим еще один всплеск атак. В этом случае особенно важно расширение типа веб-сайтов, которые они используют», – заявил президент Microsoft Брэд Смит.
Атакам подвергались критики России. Так, институт Хадсона изучает проблемы клептократии в мире, и Россия - один из его главных кейсов. Международный республиканский институт, финансируемый госдепартаментом, работает на продвижение демократии в мире. В совет его директоров входят такие критики России, как сенатор Джон Маккейн, экс-кандидат в президенты Митт Ромни, экс-советник Трампа по нацбезопасности Гербарт Макмастер.
«Это явно предназначено для того, чтобы посеять путаницу, конфликт и страх среди тех, кто критикует авторитарный режим Путина», – уверен президент Международного республиканского института Даниэль Твининг. Microsoft затруднилась определить конкретные цели хакеров.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
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Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
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Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
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Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Apple выпустит обновленный Mac mini, предназначенный для профессионального использования. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании. Компьютер, представляющий собой небольшую «коробку», к которой подключаются внешний монитор, клавиатура и мышь, получит новый процессор и опции памяти, что повысит цену на устройство. Впервые эта модель была представлена в 2005 г., сейчас она стоит около $500.
По данным агентства, Apple готовит к осенней презентации три модели iPhone, часы Apple Watch с более крупным экраном, а также обновленные планшеты. Кроме того, компания планирует выпустить новую версию MacBook Air, спустя три года после последнего значительного обновления. По данным Bloomberg, ноутбуки Apple, скорее всего, покажет в октябре, отдельно от своей ежегодной сентябрьской презентации смартфонов.
Обновленные компьютеры MacBook Air появятся после того, как Apple сообщила о снижении квартальных продаж своих компьютеров Mac на 13% в июле – до 3,7 млн. Этот показатель стал для компании самым низким с 2010 г. Впервые Apple представила тонкий и легкий ноутбук – MacBook Air Apple – в 2008 г. Bloomberg отмечает, что компания стремится сделать доступной модель с экраном диагональю 13 дюймов и Retina-дисплеем. По замыслу компании одними из основных покупателей станут школы, покупающие ноутбуки оптом.
В дополнение к новым моделям Mac Apple готовится запустить MacOS Mojave – новую версию своей операционной системы для компьютеров Mac, которая включает новые функции для сортировки файлов и разработки приложений под iPad. Компания также планирует представить новую версию Mac Pro, самого мощного и дорогого компьютера Mac, в следующем году. Представитель Apple Билл Эванс отказался комментировать агентству эту информацию.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
9/10
Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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По президентскому дворцу в Кабуле было выпущено несколько ракет, сообщает телеканал Tolo. Ракетный удар был нанесен по правительственному кварталу во вторник утром в тот момент, когда президент Афганистана Ашраф Гани принимал участие в молитвенной церемонии по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам.
Как передает Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности страны, ракеты были выпущены из-за пределов Кабула, некоторые из них упали рядом с президентским дворцом, другие – возле правительственных зданий и посольств.
«Есть группы, которые продолжают насилие, и ракетными ударами они не могут остановить развитие народа Афганистана», – заявил Гани после обстрела.
Два дня назад президент Афганистана объявил о прекращении огня с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена в России. – «Ведомости»), однако боевики отвергли предложение о перемирии, отмечает Reuters.
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Холдинг «Газпром-медиа» (НТВ, ТВ-3 и другие каналы), «Национальная медиа группа» (РЕН ТВ, «Пятый канал») и «Первый канал» убрали свои трансляции с главной страницы «Яндекса», где они транслировались через сервис «ТВ онлайн». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник и представителей медиахолдингов. По словам собеседника издания, медиахолдинги рассматривают свои действия как «единственный способ» заставить «Яндекс» убрать пиратский контент из поисковой выдачи.
Поисковая выдача «Яндекс.Видео» содержит ссылки на пиратские видеоресурсы, где размещены проекты телеканалов, пояснила представитель «Газпром-медиа» Мария Громова. По ее словам, холдинг неоднократно просил «Яндекс» заблокировать пиратский контент, но «безрезультатно». «До решения вопроса по пиратскому контенту на сервисах «Яндекса» мы не будем лицензировать свой контент в «Яндексе», – подтвердила Громова.
Представитель «Национальной медиа группы» Алексей Уразов назвал сложившуюся ситуацию «разрушительной для медиаотрасли». Он отметил, что доходы от трансляций каналов на «Яндексе» «ничтожны», а потери из-за пиратства исчисляются «сотнями миллионов рублей» в год.
На «Первом канале» также подтвердили информацию об уходе из «ТВ онлайн», отказавшись от подробных комментариев.
Пресс-служба «Яндекса», в свою очередь, заявила, что поисковик соблюдает законы и дает правообладателям «беспрецедентные возможности» по блокировке нелегальных ресурсов и их зеркал. «Ни в одном официальном письме от телеканалов про пиратство ничего не говорилось», – уточнил представитель пресс-службы поисковика в беседе с газетой.
«Яндекс» начал транслировать контент телеканалов на главной странице в марте 2017 г. Компания договорилась с телеканалами, плееры которых встроены в площадки поисковика. Сейчас верхние позиции в сервисе «ТВ онлайн» занимают собственные каналы «Яндекса» – «Комедии» и «Мультфильмы», уточняет издание.
Какие раритеты можно увидеть в музее «Яндекса»
В московском офисе «Яндекса» открылся магазин и музей. На фото первый сервер компании. Это Pentium II с тактовой частотой 233 МГц и 384 мегабайтами оперативной памяти
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Сейчас компьютер загружается с CD Windows 3.1, и на экране можно посмотреть на еще один раритет – «Поиск по Библии». Это программа, на которой сооснователь «Яндекса» Илья Сегалович отрабатывал механизм построения обратного индекса
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«Электроника МС-0511 УКНЦ» – советский компьютер для оснащения учебных классов школ. УКНЦ расшифровывается как «Учебный компьютер Научного центра»
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Слева – советский компьютер «Агат 7/9». Разработан в НИИ вычислительной техники в Москве, был почти полным клоном компьютера Apple II за исключением дизайна
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Первый компьютер архитектуры IBM PC «IBM 5150». На нём впервые было использовано сочетание клавиш Ctrl-Alt-Del для перезагрузки
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Советский ПК «Квант 4С» мог работать под операционной системой Demos – отечественным вариантом Unix. Имел мегабайт оперативной памяти и многоцветный дисплей
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Серверный процессор Intel шестого поколения Pentium Pro
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Советский домашний компьютер конца 1980-х «Апогей БК-01Ц»
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Всего в музее около 30 компьютеров. В правом нижнем углу – Macintosh серии LC. LC – последняя серия компьютеров Macintosh, созданная Apple перед вторым приходом в компанию Стива Джобса: он был фактически изгнан из компании в 1985 г., а вернулся в 1997-м
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Магазин и музей работают в главном офисе «Яндекса», вход туда свободный
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Правительство может увеличить бюджетную субсидию для нефтяных компаний – демпфирующую надбавку, которая в случае роста мировых цен на топливо позволит им сохранять низкие цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщаетРБК со ссылкой на трех федеральных чиновников. По данным издания, об этом властей попросили нефтяники.
По словам одного из собеседников издания, такое предложение в начале августа в правительство направило Минэнерго в ответ на поручение вице-премьера Дмитрия Козака проанализировать этот вопрос. Это связано с сохранением рисков роста внутренних цен на топливо, а также рисков для бюджета и нефтяных компаний, объясняет источник. По данным близкого к администрации президента источника, параметры компенсации будут обсуждаться в сентябре.
Механизм демпфирующей надбавки разработан в рамках завершения налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное уменьшение экспортной пошлины до нуля к 2024 г. и повышение НДПИ). Поскольку цены на топливо в России привязаны к экспортным, рост мировых цен приводит к повышению цен на внутреннем рынке. Чтобы этого избежать, правительство решило компенсировать нефтяникам часть экспортной премии: в 2019 г. – 60%, в последующие годы – половину.
По данным источника РБК, близкого к одному из профильных министерств, в 2019 г. размер компенсации может составить около 120 млрд руб. Однако нефтяные компании не устраивает предложенная надбавка и они хотят компенсировать 100% экспортной премии, рассказывают два близких к разным министерствам источника издания. По словам одного из них, речь идет примерно о 200 млрд руб. в 2019 г.
За счет налогового маневра правительство изначально планировало получить от нефтяников 1,6 трлн руб. в 2019–2020 гг., однако после обсуждений с отраслью было принято решение предоставить компаниям дополнительные преференции, в результате сумма снизилась до 1 трлн руб. Как рассказывали «Ведомостям» три собеседника в нефтяных компаниях и подтверждали три чиновника, нефтяники могут встретиться с президентом Владимиром Путиным, чтобы обсудить изменение параметров уже утвержденного законом налогового маневра. По словам части собеседников, нефтяники хотят попросить о таких изменениях маневра, чтобы отрасль получила дополнительно 3 трлн руб.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
2/14
Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
3/14
Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
4/14
Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
5/14
Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
6/14
MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
7/14
Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
8/14
DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
9/14
Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
10/14
Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
11/14
Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
13/14
Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Сервисам совместных поездок, или карпулинга, предстоит переход на безналичный расчет в случае принятия законопроекта о госрегулировании этой сферы. Документ разработал департамент транспорта Москвы, пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с текстом законопроекта. Инициатива столичных властей предполагает введение аккредитации для владельцев интернет-платформ и установление предельного размера платы. В случае перехода на наличный расчет водителю грозит штраф 5000 руб.
Сами водители должны иметь национальные водительские удостоверения и стаж работы не менее трех лет. Запретить работать в карпулинге предлагается тем, у кого есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также неоплаченные штрафы за нарушение ПДД с истекшим сроком. Если водитель карпулинга совершает более 20 поездок в год, у него должен быть допуск врача. В числе требований к автомобилям – российские номера и «Глонасс» на борту.
Из законопроекта следует, что контролировать платформы должен Ространснадзор. Агрегаторам предписывается заключать с властями соглашения об информационном взаимодействии. Компании будут предоставлять государству доступ к данным о водителях для ведения учета перевозок по договорам некоммерческого фрахтования. Власти будут предупреждать владельцев агрегаторов о подлежащих блокировке учетных записях водителей.
Штрафы предусмотрены и для самих платформ: 20 000–50 000 руб. для индивидуальных предпринимателей и 100 000–200 000 руб. – для юридических лиц. Три нарушения в течение года станут основанием для властей обратиться в суд для аннулирования лицензии.
Крупнейший сервис карпулинга в России – французская BlaBlaCar. Недавно она договорилась о приобретении BeepCar у Mail.ru Group. Также карпулинговый сервис есть у «Яндекса» – «Яндекс.Попутка».
Куда катится Москва: 10 фактов об автомобильном движении столицы
Ведомости
Принадлежащий мэрии Центр организации дорожного движения (ЦОДД) проанализировал изменение средней скорости движения на магистралях в 2015–2017 гг. (более ранних данных у ЦОДДа нет). В 2017 г. по сравнению с 2015 г. этот показатель на вылетных магистралях увеличился на 7%. Но на Садовом кольце и ТТК скорость упала на 14,5%
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Ведомости
Разработчик навигаторов и карт «Навител» по просьбе «Ведомостей» проанализировал загруженность за пять лет нескольких московских трасс – Кутузовского проспекта и Ярославского шоссе и некоторых участков Садового кольца и ТТК
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Ведомости
Вывод неутешителен: почти во всех случаях времени на преодоление этих участков в 2017 г. требовалось больше, чем в 2012 г. «Навител» сравнивал время, за которое автомобиль преодолевал один и тот же участок маршрута в течение года по четвергам с 19.00 до 19.30
3/10
Ведомости
Чтобы не было пробок, количество ежедневно передвигающихся по столичным дорогам машин должно снизиться на 15% – с 3,6 млн до 3,05 млн, утверждают в мэрии
4/10
Ведомости
«Сегодня Москва больше не чемпион мира по пробкам», – говорил недавно Собянин. И это так: в рейтинге TomTom в 2017 г. столица опустилась сразу на 8 пунктов – с 5-го места на 13-е. По данным американской INRIX, в 2016 г. Москва переместилась в мировом рейтинге загруженности мегаполисов с 1-го на 2-е место, пропустив вперед Лос-Анджелес
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Ведомости
На 3,6 млн личных автомобилей в Москве приходится 3,3 млн парковочных мест, следует из презентации Департамента транспорта Москвы
6/10
Ведомости
По словам Собянина, в Москве 70% населения пользуется общественным транспортом. Это один из самых высоких показателей, в европейских городах он составляет около 60%
7/10
Ведомости
Пока Москва по уровню ограничения владения личным транспортом – самый лояльный к автомобилистам мегаполис, считает представитель департамента транспорта. Сейчас лишь 30% автомобилей в городе обеспечено специальными местами хранения, все остальные паркуются во дворах и на дорогах, напоминает директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин
8/10
Ведомости
Баланс между асфальтом и железом в городе ужасный и, сколько бы дорожных строек ни начиналось, для его улучшения потребуются десятилетия, объясняет Блинкин
9/10
Ведомости
При Собянине город построил более 650 км новых дорог, реконструировал вылетные магистрали и развязки, ускорил строительство новых линий и станций метрополитена, ввел в эксплуатацию пассажирское железнодорожное сообщение по Московскому центральному кольцу
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Президент США Дональд Трамп не намерен отменять санкции против России. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters. Отвечая на вопрос о том, не просил ли президент России Владимир Путин об отмене ограничений против России на их встрече в Хельсинки 16 июля, Трамп ответил отрицательно. «Нет, он этого не делал. Он никогда не поднимает эту тему», – рассказал американский президент о позиции российского коллеги.
При этом Трамп допустил, что мог бы рассмотреть вопрос об отмене санкций лишь в том случае, если бы Россия сделала для США «что-то хорошее». Без этого ни о какой отмене санкций не может идти и речь. В то же время он отметил, что у США и России есть много точек пересечения, сотрудничество по которым было бы полезно обеим сторонам. В их числе Трамп назвал Сирию и Украину.
О своей июльской встрече с Путиным Трамп отозвался довольно тепло. «У нас была очень хорошая, примерно двухчасовая встреча», – рассказал американский президент. На встрече в расширенном составе обсуждался Израиль, Сирия, Украина и отдельно Крым. «Конечно, я затронул тему Крыма. Я всегда говорю о Крыме, когда говорю об Украине». Также была затронута тема «Северного потока – 2». Трамп выразил уверенность, что встреча в Хельсинки была полезна обеим сторонам.
Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Kevin Lamarque / Reuters
16 июля в Хельсинки началась первая полноформатная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом
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Житель Эймсбери Чарли Роули, месяц назад выписавшийся из больницы после отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок», снова был госпитализирован из-за проблем со зрением. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его старшего брата Мэтью Роули.
Собеседник издания рассказал, что его брат был госпитализирован в выходные, его зрение продолжало ухудшаться. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии. «Он сказал мне, что не видит, что у него все плывет перед глазами. Это не очень хорошо», – резюмировал брат Роули.
Об отравлении «Новичком» жителей Эймсбери Чарли Роули и его подруги Дон Стерджес стало известно в начале июля. Они были доставлены в больницу в состоянии комы, с теми же симптомами, что и первые пострадавшие от нервно-паралитического агента – экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипали были обнаружены в марте этого года в Солсбери в бессознательном состоянии.
Официально связь между двумя эпизодами с отравлением не установлена. По одной из версий, озвученной Sky News, Роули и Стерджес нашли на улице флакон из-под духов, в котором мог содержаться яд. Не зная этого, Стерджес использовала вещество как парфюм, нанося его на руки и лицо. Спасти ее не удалось. Смерть Стерджес британская полиция квалифицировала как убийство.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Два конгрессмена из палаты представителей США от демократической партии – Элайджа Каммингс и Стивен Линч – запросили у Белого дома информацию о том, упоминал ли советник по нацбезопасности Джон Болтон о своих контактах с находящейся сейчас под арестом россиянкой Марией Бутиной. Об этом сообщает Politico, прикладывая скан письма, которое адресовано главе секретариата администрации Джону Келли.
Конгрессмены ссылаются на сообщения в СМИ, из которых следует, что Болтон «имел прямые контакты» с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной. Она обвиняется в работе иностранным агентом без регистрации и в сговоре. Как ранее сообщала газета The New York Times, в 2013 г. Болтон по видеосвязи выступал на мероприятии в поддержку прав на ношение оружия, организованном Бутиной. В этот момент он работал руководителем подкомитета по международным делам Национальной стрелковой организации США (NRA). Издание утверждает, что Болтон призывал Россию к принятию поправок, расширяющих право граждан на оружие.
«Учитывая тревожный и беспрецедентный характер этих разоблачений, а также занимаемую Болтоном позицию, предполагающую высокий уровень доверия, мы просим предоставить документы, свидетельствующие о том, сообщал ли Болтон о своих контактах с этим предполагаемым российским шпионом», – говорится в письме. В противном случае авторы письма хотели бы видеть документы о проверках Болтона до его назначения. Документы должны быть предоставлены в палату представителей до 4 сентября из Белого дома, Совета нацбезопасности и ФБР.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Медиагруппа ACMG Александра Федотова, выпускающая российскую версию Forbes, решила сократить штат сотрудников трех ежемесячных изданий – журнала Geo, его детского приложения «GEOленок» и издания о жизни знаменитостей «Gala Биография», пишет РБК со ссылкой на источники. Журналистам этих изданий 17 августа предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон.
Директор по связям с общественностью ACMG Дмитрий Озман ранее говорил, что медиагруппа собирается из-за нерентабельности сократить периодичность выхода изданий Geo, «GEOленок» и «Gala Биография». С какой именно периодичностью будут выходить журналы, он сказать не смог.
Замруководителя по международному развитию Gruner + Jahr (владеет лицензиями на журналы) Даниэль Гессе заявил, что Geo, «GEOленок» и «Gala Биография» продолжают выходить в России. Главный редактор «Gala Биография» Сергей Козицкий не стал комментировать ситуацию. С сотрудниками Geo и «GEOленок» РБК связаться не удалось.
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал проводимую Федеральной резервной системой (ФРС) политику постепенного повышения базовой процентной ставки, пишут The Wall Street Journal и Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации источников Bloomberg, Трамп недоволен действиями председателя ФРС Джерома Пауэлла. Об этом глава государства заявил на встрече со спонсорами республиканской партии. На встрече, которая состоялась в конце прошлой недели, помимо влиятельных спонсоров присутствовали министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также советники президента Джаред Кушнер и Дэн Скавино. По словам источников агентства, Трамп на встрече заявил, что рассчитывал на сохранение низкой процентной ставки после назначения Пауэлла председателем ФРС. Однако тот не оправдал ожиданий президента, пишет Bloomberg.
Трамп публично не раз заявлял, что он не поддерживает повышение процентной ставки. По его мнению, это может негативно повлиять на экономический рост страны, а также на внешнюю торговлю США. Как отмечает Bloomberg, Трамп впервые выступил с критикой в адрес Пауэлла, возглавившего ФРС в ноябре 2017 г.
По информации WSJ, некоторые из политических советников Трампа обеспокоены тем, что ФРС собирается продолжить повышать ставки. По их мнению, экономический рост к 2020 г. замедлится, ситуация с созданием новых рабочих мест ухудшится. Трампу будет «очень сложно переизбраться в 2020 г.», считает человек, близкий к Белому дому.
Пауэлл является сторонником постепенного повышения процентной ставки. С момента избрания Трампа президентом США ФРС уже пять раз повышала ставку, при этом два раза после назначения председателем ФРС Пауэлла. Последний раз ФРС повысила базовую ставку до 1,75–2% в середине июня. К концу 2018 г. ФРС планирует повысить ставку еще два раза, а в 2019 г. – три раза.
По его мнению, компания следит за передвижениями владельцев смартфонов, на которых установлены операционные системы Android и iOS. Отслеживание перемещений продолжается даже в том случае, если в настройках конфиденциальности отключить функцию Location History.
В иске Патаксил утверждает, что Google незаконно отслеживал его местоположение в то время, когда он пользовался смартфоном с Android. Истец считает, что, после того как он сменил смартфон на iPhone и установил несколько приложений Google, компания продолжила следить за его передвижениями.
Патаксил рассчитывает, что в будущем статус иска будет изменен на «коллективный». О том, во сколько истец оценил причиненный ему ущерб, не сообщается.
В мае против Google был подан коллективный иск в Высокий суд Англии и Уэльса. Иск от лица пострадавших подал Ричард Ллойд – бывший директор компании Which?, занимающейся исследованиями потребительского рынка. Он обвинил компанию в том, что она занималась незаконной слежкой за пользователями, а также собирала персональные данные британских пользователей iPhone. Ллойд утверждал, что от действий Google могли пострадать 4,4 млн человек. Он потребовал взыскать с компании 3,2 млрд фунтов стерлингов (около $4,3 млрд). По его мнению, этой суммы хватило бы для выплаты 750 фунтов стерлингов каждому пострадавшему.