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Facebook заблокировал более 650 связанных с Россией и Ираном страниц

Соцсеть Facebook удалила 652 страницы, связанные с Ираном и Россией за «неаутентичное» поведение. «Сегодня мы удалили множество страниц, групп и аккаунтов за согласованное неаутентичное поведение в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности исходила из Ирана, а часть – из России», – говорится в блоге соцсети.

В сообщении отмечается, что связи или координации между удаленными страницами выявлено не было, но «они использовали схожую тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести в заблуждение других о том, кто они и что они делают».

В соцсети пояснили, что выявить подозрительные страницы удалось благодаря информации фирмы FireEye, специализирующейся на кибербезопасности. Именно она сообщила специалистам Facebook о существовании сети Liberty Front Press, связанной с властями Ирана. Одна ее часть – Quest 4 Truth – заявляла о своей независимости, но на деле была связана с новостной сетью Press TV, поддерживаемой государственными иранскими СМИ.

Первые записи Liberty Front Press созданы в 2013 г. Тогда в сети публиковался политический контент, ориентированный на Ближний Восток, а также Великобританию, США и Латинскую Америку, но с 2017 г. ее внимание было сосредоточено на Великобритании и США.

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