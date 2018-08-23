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Порошенко извинился перед украинцами за «завышенные ожидания»

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко извинился перед украинцами за свое несбывшееся обещание быстро завершить антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

«Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны... Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения», – сказал Порошенко в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины.

Вооруженные силы Украины начали АТО на неподконтрольной Киеву юго-восточной части страны в апреле 2014 г. О завершении АТО было объявлено в апреле 2018 г., вместо нее украинские власти начали операцию объединенных сил (ООС).

В феврале Украина приняла закон «о реинтеграции Донбасса», согласно которому Россия признается ответственной за жертвы и разрушения в регионе. В августе Порошенко заявил о намерении подать иск против России «для возмещения нанесенного ущерба». Москва отрицает свою причастность к начавшемуся четыре года назад на юго-востоке Украины конфликту.

Восток Украины в августе 2015 г.: «балансирование на грани войны»

Недвижимость
Новости

Эксперты сообщили о росте размера ипотечного кредита в России за год

Ведомости
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Средний размер ипотечного кредита в России во II квартале за год вырос на 7% (на 142 800 руб.) - до 2,16 млн руб, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в стране больше всего размер ипотеки вырос в Татарстане (+15,4%), Волгоградской (+14,4%) и Саратовской (+13,4%) областях, а также в Башкирии (+13%) и Кировской области (+11,4%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 4,5% и 2,5% соответственно.

В то же время в ряде регионов средний размер ипотечного кредита сократился. Это Ямало-Ненецкий АО (-2,9%), Воронежская область (-1,7%), Хабаровский край (-1,4%), Иркутская (-1%) и Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) (-0,7%).

Больше всего в среднем брали денег на покупку жилья у банков брали жители Москве (4,59 млн. руб.), Московской области (3,36 млн. руб.), Ямало-Ненецкого АО (2,71 млн. руб.), Санкт-Петербурга (2,71 млн. руб.) и Республики Саха (2,47 млн. руб.).

Напротив, самый низкий размер ипотечного кредита был отмечен в Челябинской (1,42 млн. руб.) и Кемеровской (1,48 млн. руб.) областях, Алтайском крае (1,52 млн. руб.), Вологодской области (1,52 млн. руб.) и Удмуртской Республике (1,58 млн. руб.).

«Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру», - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. В числе главных причин роста ипотеки он выделяет улучшение банками условий кредитования - снижения процентных ставок и первоначального взноса.

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Политика
Новости

Суд отказал в жалобе полковнику Захарченко на изъятие 9 млрд рублей

Ведомости
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Никулинский суд Москвы отказал защите полковника МВД Дмитрия Захарченко в пересмотре иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства изъятых у него 9 млрд руб., передает ТАСС.

Адвокаты Захарченко настаивали на том, что изъятое имущество по решению Следственного комитета (СК) с сентября 2017 г. не является вещественными доказательствами по уголовному делу.

Захарченко работал в управлении «Т» и курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, он был задержан в 2016 г. Полковник обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании предварительному расследованию. Во время обыска в его квартире были найдены коробки с деньгами, в которых хранилось в разной валюте около 8 млрд руб. Также на Захарченко и его близких оформлено 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы и четыре дорогих автомобиля.

Происхождение денег Захарченко объяснить не смог. В декабре 2017 г. суд обратил конфискованные деньги и имущество в доход государства. В июле этого года СК сообщил, что более 9 млрд руб. перечислены на счет Казначейства.

Ранее Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из изъятых у Захарченко денег и обратился в правоохранительные органы.

Технологии
Новости

Эксперты предупредили о риске блокировки 19 млн сайтов из-за инициативы Минкомсвязи

Ведомости
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Эксперты при правительстве призвали доработать новый законопроект Минкомсвязи. Они предупредили, что под досудебную блокировку за оправдание и обоснование экстремизма и терроризма, предложенную ведомством, могут попасть до 19 млн сайтов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв к законопроекту рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве.

По мнению рабочей группы, из-за блокировки такого числа ресурсов может быть нарушена работа рунета, в том числе государственных информационных систем. Эксперты подчеркивают, что под действие инициативы может попасть большая часть советской литературы, включая труды Ленина, а также российская и зарубежная критика современности. В отзыве подчеркивается, что такая ситуация может возникнуть из-за размытости и двусмысленности понятий «обоснование» и «оправдание» в законопроекте.

Минкомсвязи разместило законопроект на правительственном портале 7 августа. Поправки к закону об информации в случае принятия дадут право без суда ограничивать доступ к любым сведениям, содержащим «обоснование и оправдание» экстремистской и террористической деятельности. Министерство отмечало, что в существующей редакции закона досудебная блокировка по решению Генпрокуратуры применима только при выявлении фактов призыва к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности. По мнению чиновников, этого недостаточно.

Представитель Минкомсвязи заявил газете, что ведомство получило соответствующий отзыв и занимается его рассмотрением.

Кого блокирует Роскомнадзор

Финансы
Новости

Курс доллара обновил максимум с начала года

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Курс доллара на торгах Московской биржи в четверг достиг максимального с начала года значения, приблизившись к отметке в 68,67 руб./$.

Стоимость американской валюты в ходе торгов 23 августа доходила до 68,665 руб. (+64 коп., или 0,9%, к закрытию предыдущих торгов). До этого дороже всего в 2018 г. доллар стоил 13 августа – тогда максимальная цена составляла 68,66 руб.

К 10.45 мск американская валюта торгуется по цене 68,56 руб. (+0,8%), евро – 79,3 руб. (+0,5%).

Рубль слабеет в последние дни на фоне ожидающегося объявления новых санкций США. Госдеп сообщал, что санкции против России в связи с «делом Скрипалей» будут введены примерно с 22 августа. Также на рубль негативно влияет возобновление с 20 августа покупок Центробанком иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Если в пятницу и понедельник ЦБ купил валюты на 17,5 млрд руб., то во вторник уже нарастил закупки до 20,1 млрд руб.

Технологии
Новости

Apple удалила из App Store сервис аренды жилья в Крыму из-за санкций

Ведомости
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Apple удалила из магазина приложений App Store сервис краткосрочной аренды жилья «Суточно.ру», 20% бронирований которого совершаются в Крыму. Компания объяснила решение введенными против России санкциями. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Суточно.ру».

Приложение было удалено из магазина приложений 17 августа. Представитель компании-разработчика Ксения Тильканова в беседе с газетой уточнила, что проблемы с выпуском обновлений приложения начались еще в апреле. В письме, направленном Apple в адрес сервиса (копия есть у издания), объясняется, что он не может размещаться в App Store из-за антироссийских санкций.

Согласно условиям ограничений, магазин Apple не может размещать, распространять и иметь дело с приложениями и разработчиками, связанными с определенными странами, на которые США наложили эмбарго. Apple рекомендовала российскому сервису обратиться с повторным запросом на включение при снятии ограничений. «Суточно.ру» стал первым работающим с Крымом сервисом аренды жилья, столкнувшимся с проблемами при работе в App Store.

Сам сервис связывает решение американской компании в отношении себя с активной работой на территории Крыма. На регион приходится 22,7% всех бронирований, сделанных через платформу. Тильканова заметила, что ранее он также начал масштабную рекламную кампанию по привлечению новых арендодателей в Крыму. Apple на запрос газеты не ответила.

Кто попал под новые санкции США

Экономика
Новости

США и Китай объявили о взаимном повышении импортных пошлин

Ведомости
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США ввели в действие анонсированные ранее 25%-ные ввозные пошлины на товары из Китая на сумму $16 млрд, КНР ответила аналогичными мерами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство торговли КНР заявило, что Китай выступает решительно против тарифных мер США и будет продолжать принимать необходимые контрмеры. КНР планирует обжаловать американские пошлины в ВТО.

Ранее США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $34 млрд, Китай ответил зеркальными мерами. На этой неделе Вашингтон также обсудит возможность введения очередных пошлин по ставке 10% на китайский импорт стоимостью $200 млрд.

Очередной раунд торговой войны США и Китая начался несмотря на состоявшиеся на днях переговоры чиновников из Вашингтона и Пекина. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил в интервью Reuters, что «не ожидал многого» от переговоров. Американский лидер грозил обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. В частности, Трамп требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

Экономисты полагают, что затронутые тарифами товары на $100 млрд снижают оборот мировой торговли примерно на 0,5%, указывает Reuters. Американские пошлины замедлили рост экономики Китая примерно на 0,1-0,3 процентного пункта в 2018 г. и несколько меньше отразились на США, но в будущем году ущерб для двух стран будет значительно больше, отмечает агентство. Также негативный эффект ощутят на себе другие государства.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Трамп подумает о помиловании Манафорта

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Президент США Дональд Трамп рассмотрит вопрос о помиловании бывшего руководителя своего избирательного штаба Пола Манафорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на репортера Fox News Эйнсли Эрхардт, которая брала интервью у Трампа. Полностью оно выйдет через несколько часов. По ее словам, Трамп рассказал, что «подумает» о помиловании Манафорта. «Мне кажется, он плохо себя чувствует из-за дела Манафорта. Они были друзьями», - отметила Эрхардт.

Накануне суд штата Вирджиния признал Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. В частности, присяжные единогласно сочли доказанной его вину по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), по двум – связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. Только по эпизодам нарушения банковского законодательства 69-летнему Манафорту грозит до 30 лет тюрьмы, хотя более реальным выглядит заключение на 10 лет.

Ранее Трамп сообщил о своем отношении к делу Манафорта. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – написал он в твиттере. По словам Трампа, Манафорт, в отличие от бывшего адвоката президента Майкла Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – написал Трамп в адрес Манафорта.

Практически одновременно с делом Манафорта в суде рассматривалось и дело Коэна, заключившего сделку со следствием. Он обвинил Трампа в оказании на него давления для совершения преступления. Речь шла о плате за молчание двум женщинам, заявлявшим о связи с Трампом. Президент в интервью заявляет, что узнал о выплатах «позже».

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Политика
Новости

Северная Корея приостановила демонтаж ракетного полигона

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Демонтаж КНДР основных объектов ракетного полигона Сохэ, где проводились испытания межконтинентальной баллистической ракеты Хвансон, приостановлен. Об этом свидетельствуют данные американской исследовательской группы по КНДР 38 North, основанные на изучении снимков с коммерческих спутников.

О начале демонтажа объектов полигона сообщалось в июле. Снимки, сделанные 24 июля, свидетельствовали о сносе производственного здания и демонтаже стенда для испытания ракетных двигателей. Однако с 3-го августа на полигоне не велось никаких значимых работ. Остатки разобранных ранее сооружений уложены на земле и никуда не вывезены.

Демонтаж Сохэ называют важным шагом Пхеньяна к выполнению договоренностей об отказе КНДР от ядерного оружия. В мае был демонтирован полигон Пунгери. Планы о денуклеаризиации Корейского полуострова обсуждались на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Габрелянов оставил пост гендиректора News Media

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Арам Габрелянов уходит с поста гендиректора News Media, управляющего, в частности, проектом Life. Руководить холдингом будет его заместитель Анатолий Сулейманов. Об этом сообщает RNS. Сулейманов подтвердил свое назначение «Коммерсанту».

«Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life – Александру Потапову», – сообщил Сулейманов. «Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую», – рассказал он.

Габрелянов, основавший газету «Жизнь» и портал LifeNews, в 2016 г. полностью переформатировал свои медиаактивы. Он закрыл телеканал Life и стал финансировать медийные стартапы в интернете. В конце марта 2017 г. был запущен проект Mash, представлявший сеть новостных сообществ в соцсетях. Весной 2018 г. стало известно о продаже Габреляновым своей доли в нем.

Сулейманов рассказал, что в начале октября будет перезапущен интернет-проект Life. Он откажется от лицензии СМИ и будет работать как платформа авторского контента, открытая для всех пользователей. Авторам наиболее популярных публикаций будут выплачиваться гонорары. Габрелянов, по его словам, не будет принимать участия в перезапуске.

Новый руководитель Life Александр Потапов уточнил RNS, что новый формат не предполагает полного отказа от редакционных материалов. В связи с этим масштабных сокращений сотрудников не планируется.

Политика
Новости

Трамп отверг обвинения в организации платежей своим любовницам

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отрицает, что был инициатором выплат бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниэлс) и фотомодели Карен Макдугал за молчание об их интимной связи. Об этом Трамп заявил в интервью Foxnews, отрывок можно посмотреть уже сейчас, а полностью оно выйдет позже. Отвечая на вопрос ведущей Эшли Эрхардт о том, знал ли Трамп об организации платежей, он заявил, что узнал о них «позже».

Накануне личный адвокат Трампа, работавший с ним более 10 лет, Майкл Коэн заявил под присягой о том, что осуществил выплаты по поручению Трампа в ходе его президентской кампании и из его предвыборного штаба. Трамп подчеркнул, что выплаты осуществлялись не из предвыборного фонда, а исходили от него самого. Ранее президент вообще отрицал то, что ему известно о платежах.

Коэн рассказал в суде, что заплатил двум женщинам за то, чтобы они не рассказывали об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, Клиффорд получила $130 000, а Макдугал – $150 000.

Ранее Трамп опубликовал твит, посвященный Коэну. «Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы очень рекомендовал не нанимать Майкла Коэна», – написал он.

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Бизнес
Новости

Reuters узнал о переносе IPO Saudi Aramco на неопределенный срок

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Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco отложила первичное размещение своих акций (IPO) на неопределенный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в области промышленности. При этом вероятность отмены сделки очень высока.

Финансовые советники, работавшие над размещением, были отозваны и переведены в режим ожидания. Это может быть связано с тем, что Саудовская Аравия переключила свое внимание на вероятное приобретение стратегического пакета национального производителя нефтепродуктов Saudi Basic Industries Corporation.

Эр-Риярд не подтверждает информацию об отказе от IPO. «Правительство сохраняет приверженность первоначальному предложению публичного размещения в соответствии с обстоятельствами и временем, выбранным правительством», - приводит агентство заявление министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха.

Размещение Saudi Aramco является центральным пунктом экономических реформ в королевстве. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман предложил провести IPO в январе 2016 г. Изначально предполагалось, что это произойдет в конце 2017 г. Потом его несколько раз переносили.

Очередной датой размещения называли 2019 г. Но последние несколько месяцев, как сообщала WSJ в июле, все работы фактически остановились. К сделке по привлечению $100 млрд не готовы ни компания, ни государство, уверены источники издания.

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