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Порошенко извинился перед украинцами за «завышенные ожидания»

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед украинцами за свое несбывшееся обещание быстро завершить антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе, передает «Интерфакс-Украина».

«Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны... Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения», – сказал Порошенко в Днепре в ходе торжественной церемонии поднятия государственного флага Украины.

Вооруженные силы Украины начали АТО на неподконтрольной Киеву юго-восточной части страны в апреле 2014 г. О завершении АТО было объявлено в апреле 2018 г., вместо нее украинские власти начали операцию объединенных сил (ООС).

В феврале Украина приняла закон «о реинтеграции Донбасса», согласно которому Россия признается ответственной за жертвы и разрушения в регионе. В августе Порошенко заявил о намерении подать иск против России «для возмещения нанесенного ущерба». Москва отрицает свою причастность к начавшемуся четыре года назад на юго-востоке Украины конфликту.

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