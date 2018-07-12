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Тимошенко заявила о необходимости мощной армии для возвращения Крыма

Для нормализации ситуации на Украине и возвращения в ее состав Крыма необходимы мощная армия и переговоры в будапештском формате, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на встрече с ветеранами АТО. Ее слова приводятся на сайте партии.

По словам Тимошенко, из-за войны, «коррупции и непрофессионального руководства» очень трудно «строить страну и двигаться вперед». «Нам нужен мир, и этого мира надо достигать дипломатическим путем на базе Будапештского меморандума и созданием на Украине мощной, вооруженной армии, способной защитить границы и прекратить войну», — заявила она.

Тимошенко также отметила, что если бы Украину приняли в НАТО, то она бы имела «принципиально другую армию». «У нас не было бы войны, мы были бы сильными, как все другие участники системы коллективной безопасности НАТО», - уверена Тимошенко.

По ее словам, партия «Батькивщина» работает над новым контрактом военнослужащего. Контракт должен стать основой нового этапа усиления армии и усиления всех гарантий для военнослужащих, заключила Тимошенко.

В июне Юлия Тимошенко заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины на выборах, которые пройдут в 2019 г. В случае победы она намерена провести референдум о новой Конституции.

Будапештский меморандум был подписан в 1994 г. Украиной, Россией, США и Великобританией. Документ устанавливает гарантии безопасности Украины в обмен на ее обязательство ликвидировать на своей территории ядерное оружие.

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