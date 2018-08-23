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Суд отказал в жалобе полковнику Захарченко на изъятие 9 млрд рублей

Никулинский суд Москвы отказал защите полковника МВД Дмитрия Захарченко в пересмотре иска Генпрокуратуры об обращении в доход государства изъятых у него 9 млрд руб., передает ТАСС.

Адвокаты Захарченко настаивали на том, что изъятое имущество по решению Следственного комитета (СК) с сентября 2017 г. не является вещественными доказательствами по уголовному делу.

Захарченко работал в управлении «Т» и курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, он был задержан в 2016 г. Полковник обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании предварительному расследованию. Во время обыска в его квартире были найдены коробки с деньгами, в которых хранилось в разной валюте около 8 млрд руб. Также на Захарченко и его близких оформлено 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа) в элитных районах Москвы и четыре дорогих автомобиля.

Происхождение денег Захарченко объяснить не смог. В декабре 2017 г. суд обратил конфискованные деньги и имущество в доход государства. В июле этого года СК сообщил, что более 9 млрд руб. перечислены на счет Казначейства.

Ранее Сбербанк во время пересчета средств обнаружил пропажу 3 млн евро из изъятых у Захарченко денег и обратился в правоохранительные органы.