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Росимущество выставило на торги машины Хорошавина и Захарченко

Росимущество выставило на торги три автомобиля, изъятые в пользу государства за коррупционные преступления. Речь идет о двух автомобилях, принадлежавших экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, и о машине, которой ранее владел бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко.

«Среди реализуемых автомобилей - Lexus LX 570 2010 г. выпуска (начальная цена - 2 642 000 руб.) и ГАЗ-21 1968 г. выпуска (начальная цена - 895 000 руб.). Автомобили ранее принадлежали экс-губернатору Сахалинской области А. В. Хорошавину. Территориальное управление Росимущества в Ростовской области выставило на торги автомобиль экс-полковника Д. В. Захарченко Mersedes Benz E250 CGI 2010 г. выпуска. Начальная стоимость автомобиля - 986 000 руб.», - говорится в сообщении ведомства.

Также Росимущество выставило на торги автомобили BMW Х1 ХDRIVE 28I 2012 г. выпуска (начальная цена - 1 286 000 руб.) и Infiniti G 25 2011 г. выпуска (начальная цена - 1 011 500 руб.), ранее принадлежавшие бывшему замдиректора департамента лесного комплекса Тюменской области Алексею Пайвину. В 2014 г. за получение взятки в особо крупном размере он был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 10 млн руб.

Вырученные от продажи имущества деньги будут перечислены в федеральный бюджет.

Ранее автомобиль Bentley Mulsanne 2012 г. выпуска, также принадлежавший Хорошавину, был продан на аукционе за 6,7 млн руб.