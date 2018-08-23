Трамп предрек обрушение рынка в случае своего импичмента
Президент США Дональд Трамп считает, что в случае его отрешения от должности американский рынок ждет крах. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
«Я не знаю, как вы можете объявить импичмент тому, кто проделал отличную работу, – сказал Трамп. – Если бы меня отрешили от должности, я полагаю, рынок бы рухнул и все стали очень бедными». В числе своих достижений американский лидер назвал налоговую реформу, предусматривающую снижение ставок.
Обсуждение темы импичмента возникло в американских СМИ в связи с показаниями бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна. Юрист рассказал в суде под присягой о том, что по поручению своего шефа заплатил двум женщинам за молчание во время президентской кампании: они не должны были рассказывать об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, о том, что действия Коэна могут стать основанием для импичмента президента, писала The Wall Street Journal со ссылкой на профессора права Калифорнийского университета в Ирвине Рика Хасена.
Трамп, комментируя заявления Коэна, написал на своей странице в Twitter, что его бывший юрист признал себя виновным по двум эпизодам нарушения финансирования кампании, которые не являются преступлением. Ранее он также подчеркивал, что не знал о том, что его юрист заплатил женщинам.