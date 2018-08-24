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Кремль прокомментировал слова Кадырова о правозащитниках

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова главы Чечни Рамзана Кадырова о правозащитниках не могут распространяться на всех правозащитников. По словам Пескова, многие из них выполняют важную работу и пользуются заслуженным уважением.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что не знает полного контекста слов. Фраза могла быть из него вырвана, отметил Песков.

«Не зная полного контекста, я не могу говорить, но я убежден, что, естественно, эти слова не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе российских», – заявил Песков.

Ранее Кадыров на своей странице «В контакте» рассказал о встрече с руководством МВД по Чечне. На ней обсуждали недавнее нападение на полицейских в Чечне, которое совершили подростки. «Скажу честно, мне надоели разговоры каких-то так называемых правозащитников и им подобных деятелей, которые поднимают вой при малейшей попытке провести расследование, организовать профилактическую работу. Отвечаю им и всем остальным, что никому и никогда не позволю посягать на жизнь сотрудников полиции, несущих на улицах тяжелую службу, или любого другого человека», – написал Кадыров.

В понедельник, 20 августа, в Чечне произошло несколько нападений на полицейских. В городе Шали двое неизвестных с ножами попытались проникнуть на территорию отдела МВД, в Грозном во время перестрелки с нападавшими на пересечении улиц Первомайской и Исаева был ранен сотрудник правоохранительных органов, в этом же городе Mercedes без номеров попытался прорваться через КПП без досмотра, на месте ЧП произошел взрыв, автомобиль сбил сотрудника полиции, а также к северу от Шали произошло еще одно нападение: неизвестный взорвал себя недалеко от сотрудников ДПС. Боевики, напавшие на полицейских, были уничтожены. Кадыров заявил, что нападавшие хотели омрачить праздничные мероприятия, связанные с Курбан-Байрамом. Все участники нападений были несовершеннолетними.

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